大切な人へのギフトにぴったり。花とコスメで想いを届ける「Meica×日比谷花壇コラボ 母の日セット」粧美堂ONLINE STOREにて限定発売開始

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、粧美堂のコスメブランド『Meica（メイカ）』と、花と緑のリーディングカンパニー『日比谷花壇』のコラボシリーズ2026「母の日セット」を、公式ECサイト「粧美堂 ONLINE STORE」にて2026年4月10日（金）より発売いたしました。

また、汗ばむ季節にぴったりな「Meicaクールシリーズ2026」も、2026年4月6日（月）より発売いたしました。

新商品は、「粧美堂ONLINE STORE」限定発売の『Meica（メイカ）』×『日比谷花壇』コラボシリーズ2026「母の日セット」です。ギフト仕様のパッケージには、ハンドクリーム2種・フラワーモイストリップクリーム・ハンドタオルの全3アイテムが入っています。メッセージカード付きのため、想いを言葉に添えて贈ることができます。華やかで高級感のあるデザインは、日頃の感謝を伝える母の日の贈り物に最適です。

商品概要

■商品名：Meica 日比谷花壇 母の日セット

■価格：3,150円（税込）

セット内容：

●ハンドクリーム20g×2種

●フラワーモイストリップクリーム

●ハンドタオル

●メッセージカード

メッセージカードが同梱されるため、コメントを付けてプレゼントできます。

こちらは、公式ECサイト専売商品です。粧美堂公式オンラインストアでご購入いただけます。

【粧美堂ONLINE STORE】

https://www.sho-bionlinestore.jp/c/beauty/ME72305

Meica（メイカ）とは

花言葉からインスピレーションを得た、デイリー使いに嬉しいコスメや化粧雑貨を展開する、

粧美堂の自社ブランドです。想いのこもった花々を施したパッケージデザインは、大切な人への

ギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美にも。

日々を彩る、さまざまなアイテムをお届けしています。

株式会社日比谷花壇について

https://www.hibiya.co.jp/

1872年創業。現在、全国約190拠点で展開。

ウエディング装花や、フラワーギフト・生花の

販売、お葬式サービス、景観プロデュース、花柄サービス、地域のまちづくり等、花とみどりを

通じた高品質、高付加価値のライフスタイル提案を続けている。

「Meicaクールシリーズ2026」も4月6日（月）より、発売しました。

■商品名：クールボディミスト 各990円（税込） ＊アルコールフリー

〈ベルガモット＆ジャスミン〉〈ピーチ＆ジャスミン〉

■商品名：クールボディフレグランス 各990円（税込） ＊アルコールフリー

〈ベルガモット＆ジャスミン〉〈ピーチ＆ジャスミン〉

こちらの商品は、全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアでご購入いただけます。

※都合により発売開始日時が前後する場合がございます。

※商品取扱店舗について、一部店舗によっては発売日が異なる場合がございます。

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。