4/25(土)・26(日) SUPER FORMULA Rd.3 九州大会情報第2弾！オートポリスに各地のB級グルメが大集合！SF史上最多！？総勢43店舗が「ポリ坊まんぷく屋台村」に集結！ほか

株式会社日本レースプロモーション

前年比157%となる46,000人のご来場で開幕した国内最高峰のモータースポーツである全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下「SUPER FORMULA」)を運営する株式会社日本レースプロモーション(以下「JRP」)は、4/25(土)・26(日)の2日間、オートポリス(大分県日田市)で開催される2026 SUPER FORMULA 第3戦九州大会の追加イベント情報を発表いたしました。

＜2026 SUPER FORMULA Rd.3 AUTOPOLIS “ポリ坊まんぷく屋台村” PRビジュアル＞

“おなか”も“ココロ”も満腹間違いなし！今年の九州大会は、オートポリス公式マスコットキャラクター“ポリ坊”の誕生を機にリニューアルされた「ポリ坊まんぷく屋台村(旧：うまかもんストリート)」に地元大分県や熊本をはじめ九州各地から総勢43店舗が誇るB級グルメが大集結！レースの合間に食べ歩きはいかが？また、上空では阿蘇の雄大な景⾊を背景に「Super Wings」がウェルカムフライトを実施！陸と空のコラボレーションを是⾮ご堪能ください！恒例のキッズウォーク、激感コースウォークももちろん開催！盛りだくさんのイベントをお見逃しなく！

【イチ推し！】満腹間違いなし！「ポリ坊まんぷく屋台村」

オートポリスのマスコット「ポリ坊」誕生を機に、「うまかもんストリート」が「ポリ坊まんぷく屋台村」としてリニューアル。お馴染みのおいしいお店に加えて、地元大分や熊本をはじめ九州各地から新店舗も続々登場。食のオートポリスを味わいつくそう！(写真は提供メニューの一部)

日 程：4/25(土)、26(日)

場 所：イベント広場内「ポリ坊まんぷく屋台村」、Aパドック、ファイナルコーナー

出 店：43店舗(詳しくは場内掲示にてご確認ください)

▶︎ 数量限定！「屋台村で満腹チケット」大好評発売中！(残りわずか)

2日間の通し観戦券にイベント広場の飲食ブースで使用できる金券2,000円分がセットになったお得なチケット！

→ 詳しくはチケット情報「屋台村で満腹チケット」へ https://autopolis.jp/ap/super-formula/#anchorTicket

【必見！】「Super Wings」によるウェルカムフライト実施決定！

熊本空港をベースに、スカイスポーツを通じて社会に貢献することを目的とした特定⾮営利活動法人『Super Wings』が、日曜日の決勝レース前にウェルカムフライトを実施します。

日 時：4/26(日) 13:20-13:30(予定)

場 所：ホームストレート上空、ほか

※当日の天候、その他の事情によりフライトが実施できない場合があります。

▶︎ 屋根あり！「決勝日グランドスタンド入場券」発売中！

→ 詳しくは「決勝日グランドスタンド入場券」へ https://autopolis.jp/ap/super-formula/#anchorTicket

【要チェック！】見逃せないイベント一挙ご紹介！

参加無料！ご家族で嬉しい「キッズウォーク」

憧れあのレーシングドライバーがすぐそばに！中学生以下のお子様連れのご家族限定。お子様も安心してご参加いただけます。

日 程：4/25(土) 全セッション終了後

場 所：ピットレーン

費 用：無料(同伴大人2名まで)

参加無料！熱戦の余韻残る「激感コースウォーク」

決勝レース終了直後の熱戦の余韻が残るホームストレート上を大解放！広大なサーキットを歩いて素敵な写真を撮りませんか？

日 程：4/26(日) 決勝レース終了後

場 所：ホームストレート、他

費 用：無料

パドックパス保有者限定「パドックビル屋上大開放！」

大迫力のスタートシーン、ホームストレートを駆け抜けるマシンを一望できるパドックビル屋上を開放します！大パノラマの下に繰り広げられる熱戦をご覧ください！

日 程：4/25(土)、26(日) 09:00-17:00

場 所：GRブリッジにつながるピット No.46横の外階段からピットビル屋上にアクセスできます。

条 件：パドックパス保有者

→ 詳しくはチケット情報「パドックパス」へ https://autopolis.jp/ap/super-formula/#anchorTicket

2026 SUPER FORMULA Rd.3九州大会 オートポリス 大会概要

大会名：2026年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第3戦 九州大会 オートポリス

開催地：オートポリス(大分県日田市)

日 程：

2026年4月25日(土) 第3戦 フリー走行(FP1)、予選(Q1、Q2、Q3)

2026年4月26日(日) 第3戦 フリー走行(FP2)、決勝レース

併 催：

2026年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第4・5・6戦

2026 N-ONE OWNERʼS CUP Rd.３

Ｈ Ｐ：https://autopolis.jp/ap/super-formula/

イベント：

オートポリス名物グルメブース「ポリ坊まんぷく屋台村」

ご当地ゆるキャラ大集合「2026 ゆるふぇす わいわい大集合」

各種PR・販売ブース、チームPRステージ、他

まだ間に合う！SUPER FORMULA 2日間の観戦券付き宿泊プラン

▶︎ 大分県「天ヶ瀬温泉宿泊プラン」→ https://okaeriamagase.com/?p=36111▶︎ 熊本県「平山温泉宿泊プラン」→ https://hirayama-onsen.jp/オートポリス観戦券付き宿泊のご案内です！/(https://hirayama-onsen.jp/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B9%E8%A6%B3%E6%88%A6%E5%88%B8%E4%BB%98%E3%81%8D%E5%AE%BF%E6%B3%8A%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85%E3%81%A7%E3%81%99%EF%BC%81/)

参考情報

・年に一度の九州大会！オートポリスで“まっちょるばい！” 4/25(土)・26(日) SUPER FORMULA 第3戦 予選Q3復活&“ゆるキャラ”大集合！お得な前売券大好評発売中！(https://superformula.net/sf3/release/26061/)

・2026年 開幕大会 第1 戦・第2戦は太田格之進が連勝を飾る！(https://superformula.net/sf3/release/26293/)

・【2026 シーズン体制発表】モータースポーツ界のレジェンド・本山哲氏がエグゼクティブオフィシャルアンバサダーに就任！脇阪寿一氏、土屋武⼠氏ら超豪華メンバーが集結(https://superformula.net/sf3/release/24764/)