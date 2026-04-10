国境なき医師団、「中東募金」の受付を開始　紛争激化により医療ニーズが急増

国境なき医師団(MSF)日本

中東全域での紛争激化により医療ニーズが高まっていることを受け、国境なき医師団（MSF）は4月10日、「中東募金」の受け付けを開始しました。寄せられた寄付は、レバノン、イラン、パレスチナ、ヨルダンなど、中東各地での医療・人道援助活動に役立てられます。

戦火に巻き込まれた人びとに医療を

2023年10月以降、パレスチナ・ガザ地区はイスラエル軍の激しい攻撃を受け、停戦合意から半年が経った今も攻撃の被害が続いています。さらに今年2月28日以降、米国とイスラエルによるイランへの攻撃、そしてそれに続くイランから複数国への報復行動を受け、中東全域で紛争が激化しました。4月8日には米国とイランの停戦合意の後にも、イスラエル軍はレバノンの複数の地域を爆撃。各地で医療ニーズが一層高まっています。

長年にわたり中東各地で医療・人道援助活動を行ってきたMSFは、中東全域で急増する医療ニーズに対応できるよう、新たに「中東募金」を立ち上げました。

MSF日本事務局長の村田慎二郎は、「爆撃は人口密集地でも起き、中東全域で何百万人もが不安の中にいます。戦火に巻き込まれた人びとに医療を届けるため、一人でも多くの方からの支援が必要です」と訴えます。

MSF全体の目標金額（2026年）は約 520億円（3億100万ユーロ）で、日本では約10億円（579万ユーロ）を目指します。寄付は4月10日から2026年末まで、オンライン、ゆうちょ銀行、電話（クレジットカード決済）で受け付けます。

※活動状況や資金調達状況に応じて、予告なく受付を終了する場合があります。

「中東募金」の活用先

レバノン、イラン、パレスチナ、ヨルダン、イラク、シリア、イエメン、トルコ、エジプト、キプロス での医療・人道援助活動、および中東地域での医療搬送活動

※状況に応じて変更となる可能性があります。

中東におけるMSFの主な活動

※中東募金の対象活動国・地域は10カ所です（2026年4月10日現在）。今後、現地の情勢によって変動する可能性があります。

■レバノン

攻撃により100万人以上が避難を余儀なくされているレバノン。MSFは現在国内の9県すべてで活動し、緊急のニーズに対応しています。

首都ベイルートを含む7つの県では移動診療所を運営し、基礎医療や心のケアを提供。また、避難所の支援や、毛布・衛生キットなど生活必需品や飲料水の提供を行っています。特に被害の大きい南部では、燃料や医療物資の提供も行っています。

ベッカー県における移動診療 (C) MSF

■イラン

2月28日の紛争開始後、MSFはイランで毛布や衛生用品などの生活必需品を避難民へ提供するほか、傷の手当てなどに必要な医療物資の提供を行いました。

MSFはイランにおいて3つのプロジェクトを行い、難民など弱い立場に置かれた人びとへの医療援助に取り組んできました。首都テヘラン南部で性産業従事者や薬物使用者、移民・難民のために運営していた診療所は、激しい爆撃により一時閉鎖を余儀なくされましたが、まもなく再開されます。マシュハドとケルマン州ではアフガニスタン難民への診療や心のケアを行っています。

■パレスチナ

ガザ地区とヨルダン川西岸地区の病院や仮設病院、基礎診療所において、外科手術、外傷治療、産科・小児科の支援、心のケアなどの医療援助を提供しています。また、各地で給水活動を行っています。

ガザへの物資搬入の制限や、国際スタッフが退去を余儀なくされるなど、厳しい制約を受けながら援助活動を継続しています。

やけどを負った子どものケア（ガザ） (C) Nour Alsaqqa/MSF

■ヨルダン

ヨルダンの首都アンマンで再建外科病院を運営。中東各地の紛争で負傷した人びとへ、高度な外科治療、リハビリテーション、心のケアを提供しています。

寄付事例

再建外科病院で手術にあたるMSFの医師ら (C) MSF- 3000円で避難民34人に3カ月間の医療を提供できます。- 5000円で610人に1週間分の清潔な水を提供できます。- 1 万円で3家族に簡易シェルター用の資材を提供できます。- 3 万円で外科手術用ガウン93着を用意できます。

※外国為替により変動します。

寄付方法

■オンライン

https://www.msf.or.jp/donate_bin/onetime.php

支援対象から「中東募金」をお選びください。

■ゆうちょ銀行

口座番号：00190-6-566468

加入者名：特定非営利活動法人国境なき医師団日本

通信欄に「中東募金」と記入してください。

■電話

電話番号：0120-999-199

通話料無料 平日9:00～18:00

「中東募金」とお伝えください。クレジットカード決済です。

※国境なき医師団日本への寄付は税制優遇措置(https://www.msf.or.jp/donate/kojo/)の対象となります。

※本募金で集められた資金は、MSFが中東地域で行う活動＊に割りあてられます。この活動に必要な資金を上回る寄付が寄せられた場合は、その他の緊急援助活動に充てられます。また、活動状況や資金調達状況に応じて、本募金の受付を予告なく終了する場合があります。

＊レバノン、イラン、パレスチナ、ヨルダン、イラク、シリア、イエメン、トルコ、エジプト、キプロス での医療・人道援助活動、および中東地域での医療搬送活動