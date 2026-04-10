【26年春・引越し調査】約7割がモノを「廃棄」。手間のない片付けを応援する、Pollet「新生活応援Wキャンペーン」開催

株式会社オズビジョン

かんたん買取アプリ「Pollet（ポレット）」を運営する株式会社オズビジョン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木 良）は、直近1年以内に引越しをした全国の当社運営ポイントモール「ハピタス」ユーザーを対象に、「引越し時の片付けとモノの手放し」に関する調査を実施しました。

あわせて、新生活に伴う荷物整理を後押しする2つの特典をご用意した、「新生活応援Wキャンペーン」を開催中です。

■アンケートから見えた片付けの「負担」。お金の感度が高い層でも約7割が「廃棄」する実態

今回の「新生活応援Wキャンペーン」実施の背景には、売れば価値になると分かっていても、手放す際の手間が負担となり、結局はゴミとして捨ててしまうという切実な実態があります。

約10人に9人が片付けを「負担」と回答

春は引越しや衣替えなどで、手放したいモノが多く発生する季節です。調査では、約10人に9人が片付けを「負担」と感じており、特に「手放したいモノ」への対応が大きなハードルとなっています。

手放し方は「廃棄」が最多。日々の節約など「お金の感度」が高いハピタスユーザーも約7割が廃棄を選択

お金への感度が高いユーザーであっても、出品作業や店舗への持ち込みにかかる「手間」を考慮し、約7割の人が「捨てる（粗大ごみ・廃棄）」を選択している実態がうかがえます。

買取で重視されるのは「金額」よりも「手軽さ」

買取サービスを利用する際は、「買取金額の高さ」よりも「手続きが簡単・手間がかからない」ことが重視されています。手元にあるモノを整理する際には、何よりも「作業負担の解消」が解決策として求められる傾向にあります。

■箱に詰めて送るだけ。手間のない手放しで、身軽な新生活をサポート

物価高や引越し費用の高騰など、新生活のスタートは何かと出費が重なります。こうした金銭的な負担や、アンケートにも表れた片付けの「負担」や「手間」を同時に解決するのが、箱に詰めて送るだけのPolletです。

60種類以上のカテゴリに対応し、撮影や出品の手間なく、自宅に居ながらモノを一気に片付けられます。この手軽さを体験し、物理的にも金銭的にも身軽な新生活を迎えていただくため、「新生活応援Wキャンペーン」の実施を決定しました。

■実家の整理なら、いつもより約5,000円も査定額アップの可能性も！初回限定10%UP

初めてPolletをご利用いただく方を対象に、買取査定額が10％アップする特別特典をご用意しています。

使わなくなったアイテムをまとめて詰めることで、約5,000円以上も査定額がアップするケースも。春の引越しや断捨離のおトクな後押しとしてご活用いただけます。

■片付けに悩む友人に教えるだけ！お互いに最大1,000円もらえるWチャンス

新生活の準備で荷物整理に悩むご家族やご友人を紹介すると、お互いにおトクになる特典もあわせて実施中です。

■Pollet事業部 マネージャー 矢野 優作 コメント

「引越しの際はとにかく時間がなく、売れば価値になるかもしれないと分かっていても、結局ゴミ袋に詰めて捨ててしまった。そんな経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。 アンケート結果にもある通り、忙しい現代において『手軽さ』は何よりの価値です。Polletは、箱に詰めて玄関先で渡すだけというシンプルな仕組みで、『捨てる罪悪感』を『価値を再発見するおトクな体験』に変えるお手伝いをします。このキャンペーンを機に、身軽で晴れやかな新生活をスタートしていただければ幸いです。」

＜キャンペーン概要＞

名称 ：新生活応援Wキャンペーン

実施期間：2026年4月30日(木) 23:59まで

詳細 ：https://www.pollet.me/spring-cpn-202603

特典内容：

【初回限定】買取申込みで査定金額10％UP

【紹介特典】ご家族やご友人を紹介すると最大1,000円プレゼント ※キャンペーンの詳細や適用条件は、キャンペーンページをご確認ください。

＜調査概要＞

調査名 ：引越し時の片付けとモノの手放しに関する実態調査

調査対象者 ：直近1年以内に引越しをした全国のハピタスユーザー371人

調査方法 ：インターネット調査

調査期間 ：2026年3月19日～24日

調査主体 ：株式会社オズビジョン

※図表は、すべて本調査結果に基づきます。

＜Pollet（ポレット）＞https://www.pollet.me/

Polletは、眠っているポイントや金券、外貨、使わなくなったモノなど、様々なアイテムを簡単にキャッシュ化し、次に繋げることが可能なアプリです。合計チャージ額は27億円にのぼり、特に人気の「モノチャージ」は、使わないモノを箱に詰めて宅配業者に渡すだけでキャッシュ化できます。自宅にある箱を利用することも、無料で箱を取り寄せることも可能で、忙しい方やご年配の方、小さなお子様がいて外出が難しい方にも手軽に利用されています。

＜株式会社オズビジョン＞

URL ：https://www.oz-vision.co.jp/

代表者名 ：代表取締役 鈴木 良

所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前三丁目21番17号

設立 ：2006年５月26日

＜本件に関するお問い合わせ先＞

Tel ：03-6630-7077

E-mail：pr@oz-vision.co.jp

担当 ：前田（マエダ）