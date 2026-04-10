IVI Entertainment所属 ″元之介″ 女性ファッション誌『JJ』の創刊以来初となる“専属メンズモデル”に就任しました！

株式会社スターレイプロダクション

IVI Entertainment所属の俳優・モデル・元之介(げんのすけ）が、光文社女性ファッション誌『JJ』において創刊以来初となる“専属メンズモデル”に起用されたことをお知らせいたします。

『JJ』は2025年4月に創刊50周年を迎え、ファッション、ビューティ、ライフスタイルをはじめ、音楽やイベントなど幅広いエンターテインメント情報を発信するメディアとして、多くの読者に支持されています。

元之介は、フレッシュな感性と時代性を捉えた表現力を強みに、モデル・俳優の両分野で活動の幅を広げてまいりました。『JJ』を通じて、さらに多くの方々に新たな魅力を届けてまいります。

また、2026年4月18日（土）・19日（日）には、創刊50周年を記念したイベント「JJ50th Anniversary Fest 2026」の開催され、元之介は19日への出演が決定！さらなる活躍が期待されます。

【元之介】

1998年8月9日生まれ、沖縄県出身。

2021年、『ドクターX～外科医・大門未知子～』で俳優デビュー。主な出演作にドラマ『黒弁護士の痴情 世界でいちばん重い純愛』などがある。

モデルとしても活動し、また2023年から始めたTikTokは1ヶ月間でフォロワーが10万人以上増加。

現在はSNS総フォロワー数70万人を超える。出演する映画『炎かがよへ』が2026年4月3日に公開。