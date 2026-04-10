【新生活、休息を整える】JOURNAL STANDARD FURNITURE × KAPOK KNOT - 完売続出の加重ブランケットMUSUBI | 初のコラボモデル|Makuake数量限定発売開始

KAPOK JAPAN株式会社

KAPOK JAPAN株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役：深井喜翔）は、「JOURNAL STANDARD FURNITURE（以下JSF）」とのコラボレーションモデル『MUSUBI +JSF』を、2026年4月11日(土)12:00より応援購入サービス「Makuake」にて300個限定で先行予約を開始いたします。

環境の変化が多い春は、自律神経が乱れやすく、眠りの質が低下しがちな季節です。新しい暮らしが始まるこの時期だからこそ、寝室だけでなくリビングでも使える「整える空間」を提案したい。そんな想いから、インテリアのプロフェッショナルであるJSFとのダブルネーム企画が実現しました。

Makuake プロジェクト概要

快適な休息へ導く。リカバリー加重ブランケットMUSUBI＋JSFモデル

期間： 2026年4月11日(土)12:00～5月31日(日)22:00

数量：先行予約300個限定

定価：44800円(税込)

超早割適用で最大20％OFF

4カラー展開： グレージュ、グレー、ミント×ホワイトMIX、グレージュ×ホワイトMIX

プロジェクトURL： [https://www.makuake.com/project/kapokknot05/]

■数量限定企画｜心地良い重さのリカバリー加重ブランケットMUSUBI×JSFコラボが登場

■手編みによる立体あみあみ構造とJSFコラボ限定のランダムボーダーにより、まるでインテリア！

■生地や中綿、ミシン糸や梱包バッグまで単一素材設計（モノマテリアル）により、リサイクルしやすく！

商品の特徴

■インテリアに溶け込む「JSF監修」のデザイン

これまでの寝具の枠を超え、ソファーやベッドの上で“映える“プロダクトデザインを追求。

杢調の糸をランダムに配置した表面感と、MUSUBI史上初のランダムピッチのツートンボーダーにより、洗練されたインテリアファブリックとしての表情を持たせました。

画像商品カラー ベージュ×ホワイト

■「加重×通気」による理想の入眠環境

「ディープタッチプレッシャー（DTP）」に基づき、性別や体重を問わず安心感を得やすい5kgの重さに設計。手編みによる独自の立体構造が、従来の加重ブランケットの課題であった「蒸れ」を解消し、オールシーズン快適な湿度を保ちます。

市販されている加重ブランケットとリカバリー加重ブランケットMUSUBIの通気性比較データ ※ボーケンガーメンテック(株)調べ(報告書No. S25-01813)

■環境負荷を抑えた「モノマテリアル（単一素材）」設計

中綿からミシン糸、梱包バッグに至るまで全てをポリエステルで統一。リサイクルしやすく、環境に配慮した循環型プロダクトです。中綿には国際的なリサイクル基準であるGRS認証取得素材を採用しています。

■ 「加重ブランケット」とは？ ―― 抱きしめられる安心感を再現

・全身を包み込む「深部圧刺激（DPS）」

体重の約7～12％を目安とした適切な重さが、全身にやさしく分散してかかることで、まるで誰かに包み込まれているような安心感が生まれます。これは「深部圧刺激（Deep Pressure Stimulation）に近い感覚と言われ、高ぶった心と体のスイッチを穏やかにオフにし、自律神経のバランスを整える可能性が報告されています。

・眠りのリズムを支える「ホルモン」へのアプローチ

近年の研究では、加重ブランケットの使用によって、睡眠リズムを整えるホルモンである「メラトニン」の分泌が高まる可能性が示されています。 メラトニンの材料となるのは、日中の心の安定に関わる「セロトニン」。適切な重みがこれらのリズムに寄り添い、質の高い睡眠環境をサポートします。

・ 触れることで生まれる「安心感」

心地よく肌に触れる感覚は、幸福感や安心感に関わるホルモン「オキシトシン」に変化をもたらす可能性も示唆されています。

なんとなく不安が続く夜や、がんばりすぎた一日の終わりに。 リカバリー加重ブランケット「MUSUBI」は、あなたの“休息を整える“ための、新しい選択肢です。

【期間限定・展示情報】

Makuake開始に合わせて、実物を手にとって体験いただけます。

場所： journal standard Furniture / ACME Furniture 自由が丘店

期間： 2026年4月11日(土)よりご体験いただけます。

ブランドについて

【JOURNAL STANDARD FURNITURE】

JOURNAL STANDARD FURNITURE／ジャーナルスタンダードファニチャーファッションの視点から、暮らしを提案するインテリアブランド。トレンドを取り入れながらも、長く愛される普遍性を大切に。日常に溶け込むデザインと、使い続けたくなる機能性を追求し、空間だけでなく“過ごし方“そのものを提案します。単なる家具ではなく、日々の過ごし方や価値観そのものを形にするブランドです。「加重×通気」という機能性はそのままに、インテリアとしての美しさを追求した特別モデルMUSUBI+JSF寝具の枠を超え、商品づくりにあたり、インテリアのプロフェッショナルであるJSFの思想を反映した、” 空間に馴染みつつ映えるプロダクトデザイン “を目指しました。

【KAPOK KNOT】

素材の力を信じ、「機能」「デザイン」「サステナブル」を志向するブランドです。生産者、消費者、そして地球環境のすべてに無理のない形を模索しながら、機能的で持続可能な素材を世界中に届けることをミッションとして掲げております。



その象徴が、ライフスタイルブランド「KAPOK KNOT」です。「軽さと暖かさ」という高い機能性を享受しながら、環境負荷もしっかりと抑える。私たちは、地球にも自分にも心地よい、新しいライフスタイルのあり方を提案します。

取材可能な場所について

大阪・東京各オフィス

■ 会社概要

会社名： KAPOK JAPAN株式会社

本社： 大阪府吹田市千里山東1丁目7番18号

東京オフィス：東京都港区元赤坂１丁目1-7-18-207

代表者： 代表取締役 深井 喜翔

事業内容： サステナブルファッションブランド「KAPOK KNOT」の企画・製造・販売、植物由来素材の研究開発

URL： https://kapok-japan.com/

■ リリースに関するお問い合わせ先

KAPOK JAPAN株式会社：contact@kapok-knot.jp