【ロボット×AI】栢森情報科学振興財団 30周年記念講演がIT・インターネット専門メディア「INTERNET Watch」に掲載されました。

ダイコク電機株式会社設立30周年記念事業

ダイコク電機株式会社が設立母体である公益財団法人 栢森情報科学振興財団（所在地：愛知県名古屋市、理事長：栢森雅勝）は、2026年2月に設立30周年記念フォーラム「ロボット・AI新世紀 ー未来への懸け橋ー」を開催しました。

本フォーラムの関連記事が、IT・インターネット専門メディア「INTERNET Watch」（運営：株式会社インプレス）に掲載されましたのでお知らせいたします。

記事概要

本記事では、2026年2月に名古屋で開催された栢森情報科学振興財団30周年記念フォーラム「ロボット・AI新世紀 ―未来への懸け橋―」 における基調講演の内容を中心に、AIは何を理解しているのか、人間の知性とどのように異なるのかといった本質的な問いについて、認知科学やロボティクスなど複数の研究分野の第一線で活躍する研究者の視点から紹介されています。

栢森情報科学振興財団は、1996年の設立以来、情報科学分野における研究助成や研究者交流の場の提供を通じて、次世代を担う人材育成と学術研究の発展に取り組んできました。

今回の記事では、財団が30年にわたり大切にしてきた理念と、未来社会を見据えた継続的な活動の一端が紹介されています。

▶ 掲載記事はこちら

AIは何を「知っている」のか、今のAIは何を「していない」のか──栢森情報科学振興財団30周年記念講演が問いかけたもの(https://internet.watch.impress.co.jp/docs/topic/special/2096189.html)

フォーラムの詳細につきましては、設立30周年記念事業 特設サイトをご覧ください。

設立30周年記念事業について

設立30周年記念事業 特設サイト :https://www.kayamorif.or.jp/30th/

栢森情報科学振興財団は、情報科学の健全な発展とその成果の社会還元を目的として設立され、研究助成や研究に対する支援などの活動を行ってまいりました。

20周年時には「21世紀の人工知能～今日の、明日への鼓動を聴く」をテーマに掲げましたが、この10年でAIは研究対象から社会実装の中核へと進化しました。

30周年を迎える今回は、「ロボット・AI新世紀」という新たな時代認識のもと、技術と人間の関係、倫理・社会制度との調和、持続可能な未来社会の構築について議論し、その成果を次世代へとつなぐ場を創出いたします。（理事長：栢森雅勝）

栢森情報科学振興財団について

栢森情報科学振興財団は、1996年3月25日にダイコク電機株式会社によって「情報科学に関する研究の助成」を目的に発足しました。情報科学の健全な発展とその成果の社会還元を目的として設立され、研究助成や活動支援などの活動を行ってまいりました。30年間の助成総件数は860件、助成総金額は7億4,645万円となりました。

【財団概要】

財団名 ： 公益財団法人 栢森情報科学振興財団

所在地 ： 愛知県名古屋市中村区那古野一丁目43番5号

設立 ： 1996年３月

事業内容 ： 情報科学に関する基礎的、萌芽的または総合的な研究に対する助成およびその研究活動の支援

【本件に関するお問い合わせ】

公益財団法人 栢森情報科学振興財団 事務局

TEL：052-581-1660

ダイコク電機株式会社について

ダイコク電機の経営理念は「イノベーションによる新しい価値づくりを通じ、これからも一貫して持続的な成長を果たしてまいります」であり、当社は創業以来、常に新しい技術や発想でパチンコ業界を変革し、イノベーションを実施してきました。

今の時代を乗り切っていくために、No.1の人財力とOnly1の製品力の両輪を回し、今後も業界全体に変革を起こしながらリードしていきたいと考えます。

当社グループは、パチンコホール向け設備機器やパチンコファン向けWEBサービスを提供する「情報システム事業」と、パチンコ、パチスロのソフト、ハード開発・製造・販売を手がける「アミューズメント事業」を柱としております。

パチンコホール向けコンピュータシステムはシェア約4割を占め業界を牽引。140万台の遊技機データ、4,000件超のホール客数データ、40万人のファンデータ等のビッグデータを保有しさまざまなサービスを提供しています。

ダイコク電機株式会社 :https://www.daikoku.co.jp/