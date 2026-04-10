出張はこれ1つあればOK！あらゆる充電シーンに対応する「USB急速充電器 USB PD（パワーデリバリー）対応 65W コード巻取式」をLife on Productsより新発売

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ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは新作「SB急速充電器 USB PD（パワーデリバリー）対応 65W コード巻取式」を2026年4月27日（月）より販売開始いたします。


本体一体型USBコードを搭載したUSB急速充電器




GaN（窒化ガリウム）を採用し、コンパクトながらハイパワー充電が可能な急速充電器。


USB Type-Cポートを1つとUSB-Aポートを1つ、USB Type-Cコードを1つの計3つを搭載。


小型で軽量であることに加え、USB Power Delivery（パワーデリバリー）と


Quick Charge（クイックチャージ）に対応しており、


お使いのノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどのデバイスに対し高速充電が可能です。


※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「USB急速充電器 USB PD（パワーデリバリー）対応 65W コード巻取式」LCAEA021
価格：6,930円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaea021/






POINT1■最大出力65Wまで対応

Macbook Airなど対応するノートパソコン・


スマートフォン・タブレットを充電できる


急速充電器です。








POINT2■最大3台の同時充電が可能

USB Type-Cポート2つと


USB-Aポートを1つ搭載。


最大3台のデバイスを同時に充電することが


可能です。








POINT3■GaN（窒化ガリウム）で軽量・コンパクト

GaN（窒化ガリウム）を採用した小型で軽量な


高出力充電器です。







POINT4■スイングプラグを採用

折りたたみ式のスイングプラグを採用し、


持ち運び時にプラグや他の荷物を


傷つけにくくします。








POINT5■USB Power Deliveryで高速充電

USB Power Deliveryに対応した


USB Type-Cポートを搭載。


USB Power Delivery対応のノートパソコンや


スマートフォン、タブレットなどを


超高速充電できます。








POINT6■PPS（Programmable Power Supply）にも対応

USB Power Deliveryのオプション規格である


PPSにも対応。


対応するデバイスに対して最適な条件で


電気を供給することができます。








POINT7■Quick Chargeで高速充電

Quick Charge（クイックチャージ）に対応しているため、PPS同様対応するデバイスに対して高速充電することが可能です。








POINT8■様々なデバイスへの充電に

ノートパソコンやスマートフォンはもちろん、


タブレットやBluetoothイヤホンなど、


ご家庭にある様々なデバイスの充電が可能です。








POINT9■PSEマーク

スマートフォンはもちろん、


Bluetoothイヤホンなど、


ご家庭にある様々なデバイスの充電が可能です。








POINT10■本体一体型のUSBコードを搭載


最長約75cmのUSBコードを搭載し、


USBコードを持ち歩くことなくデバイスを


充電することが可能です。


必要な長さで固定でき、


使用時も邪魔になりません。







商品仕様



ベージュ（BG）


[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/411_1_93e720e477d672c3e9124c1654cebd42.jpg?v=202604111251 ]


販売情報


■2026年4月10日（金）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaea021



■2026年4月27日（月）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始



ブランドコンセプト




ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。



会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供