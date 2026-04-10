出張はこれ1つあればOK！あらゆる充電シーンに対応する「USB急速充電器 USB PD（パワーデリバリー）対応 65W コード巻取式」をLife on Productsより新発売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは新作「SB急速充電器 USB PD（パワーデリバリー）対応 65W コード巻取式」を2026年4月27日（月）より販売開始いたします。
本体一体型USBコードを搭載したUSB急速充電器
GaN（窒化ガリウム）を採用し、コンパクトながらハイパワー充電が可能な急速充電器。
USB Type-Cポートを1つとUSB-Aポートを1つ、USB Type-Cコードを1つの計3つを搭載。
小型で軽量であることに加え、USB Power Delivery（パワーデリバリー）と
Quick Charge（クイックチャージ）に対応しており、
お使いのノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどのデバイスに対し高速充電が可能です。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「USB急速充電器 USB PD（パワーデリバリー）対応 65W コード巻取式」LCAEA021
価格：6,930円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaea021/
POINT1■最大出力65Wまで対応
Macbook Airなど対応するノートパソコン・
スマートフォン・タブレットを充電できる
急速充電器です。
POINT2■最大3台の同時充電が可能
USB Type-Cポート2つと
USB-Aポートを1つ搭載。
最大3台のデバイスを同時に充電することが
可能です。
POINT3■GaN（窒化ガリウム）で軽量・コンパクト
GaN（窒化ガリウム）を採用した小型で軽量な
高出力充電器です。
POINT4■スイングプラグを採用
折りたたみ式のスイングプラグを採用し、
持ち運び時にプラグや他の荷物を
傷つけにくくします。
POINT5■USB Power Deliveryで高速充電
USB Power Deliveryに対応した
USB Type-Cポートを搭載。
USB Power Delivery対応のノートパソコンや
スマートフォン、タブレットなどを
超高速充電できます。
POINT6■PPS（Programmable Power Supply）にも対応
USB Power Deliveryのオプション規格である
PPSにも対応。
対応するデバイスに対して最適な条件で
電気を供給することができます。
POINT7■Quick Chargeで高速充電
Quick Charge（クイックチャージ）に対応しているため、PPS同様対応するデバイスに対して高速充電することが可能です。
POINT8■様々なデバイスへの充電に
ノートパソコンやスマートフォンはもちろん、
タブレットやBluetoothイヤホンなど、
ご家庭にある様々なデバイスの充電が可能です。
POINT9■PSEマーク
スマートフォンはもちろん、
Bluetoothイヤホンなど、
ご家庭にある様々なデバイスの充電が可能です。
POINT10■本体一体型のUSBコードを搭載
最長約75cmのUSBコードを搭載し、
USBコードを持ち歩くことなくデバイスを
充電することが可能です。
必要な長さで固定でき、
使用時も邪魔になりません。
商品仕様
ベージュ（BG）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/411_1_93e720e477d672c3e9124c1654cebd42.jpg?v=202604111251 ]
販売情報
■2026年4月10日（金）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaea021
■2026年4月27日（月）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供