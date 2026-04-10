スマートプリ機「HARTi Photo」がVS AMBIVALENZ発のfun4re／illuvista 2ショット撮影会に登場
「感性が巡る、経済を創る」を企業理念に、文化産業のインフラ創造を目指す株式会社HARTi（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉田 勇也、以下、当社）は、2026年4月11日（土）にP.O.南青山ホールで開催される、VS AMBIVALENZ発の新グループ fun4re／illuvista による「fun4re illuvista 2ショット撮影会」にて、スマートプリ機「HARTi Photo」を展開いたします。本企画では、fun4re・illuvistaの全21種の撮影フレームからお好みのデザインを選び、イベントならではの推しとの特別な撮影をお楽しみいただけます。
導入の背景
「fun4re illuvista 2ショット撮影会」は、VS AMBIVALENZ発の新グループである fun4re と illuvista によるイベントとして、2026年4月11日（土）にP.O.南青山ホールで開催されます。会場では、fun4re・illuvistaの世界観を反映した全21種の撮影フレームが用意され、参加者は好みのデザインを選んで撮影を楽しめます。こうした“その場でしか残せない記念”を形にする企画趣旨と、「HARTi Photo」が得意とする限定フレームによる撮影体験との親和性から、このたび導入に至りました。
HARTi Photo 体験の詳細
設置場所：会場内フォトブース
体験内容：fun4re・illuvista全21種の限定フレームから1種を選択して撮影
参加条件：参加券をお持ちの方
撮影仕様：参加券1枚につき1フレームまで
撮影形式：お1人様のみ参加可能
詳細はこちら :
https://vsambivalenz.com/news/005606
【注意事項】
・1回のお申込みでシリアルコード1枚につき、1券種1枚までご選択いただけます。
・シリアルコードを複数お持ちの場合、異なる時間枠であれば1回のお申込みで同時にお申し込みいただけます。
・同じ時間枠で複数申込みすることはできません。あらかじめご了承ください。
・チケット保持者のみ入場可能となります。
・購入時指定した日時のみ入場可能となります。再入場はできません。
イベント概要
イベント名：fun4re illuvista 2ショット撮影会
開催日程：2026年4月11日（土）12:00～18:00
最終入場：17:30
会場：P.O.南青山ホール
参加券：1,100円（税込）
内容：fun4re・illuvista全21フレームから1種を選んで撮影できる2ショット撮影会
参加方法：対象EP購入特典の申込券封入、または一般先着販売
※本イベントの参加券は完売しております。ご参加には事前にご購入いただいた参加券が必要です。
「HARTi Photo」概要
「”好き”を表現できる、場所を創る」をコンセプトにしたスマートプリ機です。加工や補正に頼らずナチュラルな美しさを引き出し、撮影することができます。
HARTi Photoの特徴
1. 大人1人で動かせる！どこでも撮れる自由さ
HARTi Photoは、いま話題の“韓国プリ”の進化系。
大型ブースじゃないから、お店でもイベントでも、どこでも手軽に登場！
たとえば推しのライブ会場、ポップアップショップ、カフェの一角でもOK。
「え、ここにプリ機あるの？」って驚かれるかも。
2. ここでしか撮れない「限定フレーム」
アニメやアーティストとコラボした、特別なデザイン多数！
あなただけの“推しショット”が撮れるから、
好きな人との思い出も、記念日も、最高の1枚に。
3. SNSで「いいね」が止まらないビジュアル
HARTi Photoは、見た目もおしゃれ。
白基調にしたシンプルで洗練されたデザインだから、
写真を撮るだけじゃなく、撮る姿すら映える。
“盛りすぎない、でも可愛い”がちょうどいい今っぽさ。
「HARTi Photo」コラボ募集！
HARTiでは、「HARTi Photo」を通じて、IPやアーティストとの新たなコラボレーションを募集しています。特定のイベントやアーティスト、アニメイベントとの提携、また今回のような施設オープンのタイミングに合わせた取り組みにより、特別な体験を広げていく機会を創出していきたいと考えています。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
HARTi Photo 公式サービスサイト：https://harti.tokyo/photo
導入実績について：https://harti.tokyo/photo/case/
公式X：https://x.com/hartiofficial
公式Instagram：https://www.instagram.com/harti_tokyo/
▼「HARTi Photo」フォトブースレンタルのお問い合わせ
お問い合わせ：https://harti.tokyo/photo/contact/
*お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。
050-1721-8672（平日9～17時）
株式会社HARTi（ハーティ）会社概要
社名：株式会社HARTi
所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング1階
設立：2019年2月18日
資本金：1億円（2025年1月末時点） ※資本準備金を含む
代表者：代表取締役 吉田 勇也
事業内容：スマートプリ機「HARTi Photo」の開発・提供
HARTi Photo：https://harti.tokyo/photo/
HARTi Photo（For EN）：https://harti.tokyo/photo/en