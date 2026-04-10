スマートプリ機「HARTi Photo」がVS AMBIVALENZ発のfun4re／illuvista 2ショット撮影会に登場

株式会社HARTi

「感性が巡る、経済を創る」を企業理念に、文化産業のインフラ創造を目指す株式会社HARTi（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉田 勇也、以下、当社）は、2026年4月11日（土）にP.O.南青山ホールで開催される、VS AMBIVALENZ発の新グループ fun4re／illuvista による「fun4re illuvista 2ショット撮影会」にて、スマートプリ機「HARTi Photo」を展開いたします。本企画では、fun4re・illuvistaの全21種の撮影フレームからお好みのデザインを選び、イベントならではの推しとの特別な撮影をお楽しみいただけます。

導入の背景

「fun4re illuvista 2ショット撮影会」は、VS AMBIVALENZ発の新グループである fun4re と illuvista によるイベントとして、2026年4月11日（土）にP.O.南青山ホールで開催されます。会場では、fun4re・illuvistaの世界観を反映した全21種の撮影フレームが用意され、参加者は好みのデザインを選んで撮影を楽しめます。こうした“その場でしか残せない記念”を形にする企画趣旨と、「HARTi Photo」が得意とする限定フレームによる撮影体験との親和性から、このたび導入に至りました。

HARTi Photo 体験の詳細

設置場所：会場内フォトブース

体験内容：fun4re・illuvista全21種の限定フレームから1種を選択して撮影

参加条件：参加券をお持ちの方

撮影仕様：参加券1枚につき1フレームまで

撮影形式：お1人様のみ参加可能

詳細はこちら :https://vsambivalenz.com/news/005606

【注意事項】

・1回のお申込みでシリアルコード1枚につき、1券種1枚までご選択いただけます。

・シリアルコードを複数お持ちの場合、異なる時間枠であれば1回のお申込みで同時にお申し込みいただけます。

・同じ時間枠で複数申込みすることはできません。あらかじめご了承ください。

・チケット保持者のみ入場可能となります。

・購入時指定した日時のみ入場可能となります。再入場はできません。

イベント概要

イベント名：fun4re illuvista 2ショット撮影会

開催日程：2026年4月11日（土）12:00～18:00

最終入場：17:30

会場：P.O.南青山ホール

参加券：1,100円（税込）

内容：fun4re・illuvista全21フレームから1種を選んで撮影できる2ショット撮影会

参加方法：対象EP購入特典の申込券封入、または一般先着販売

※本イベントの参加券は完売しております。ご参加には事前にご購入いただいた参加券が必要です。

「HARTi Photo」概要

「”好き”を表現できる、場所を創る」をコンセプトにしたスマートプリ機です。加工や補正に頼らずナチュラルな美しさを引き出し、撮影することができます。

HARTi Photoの特徴

1. 大人1人で動かせる！どこでも撮れる自由さ

HARTi Photoは、いま話題の“韓国プリ”の進化系。

大型ブースじゃないから、お店でもイベントでも、どこでも手軽に登場！

たとえば推しのライブ会場、ポップアップショップ、カフェの一角でもOK。

「え、ここにプリ機あるの？」って驚かれるかも。

2. ここでしか撮れない「限定フレーム」

アニメやアーティストとコラボした、特別なデザイン多数！

あなただけの“推しショット”が撮れるから、

好きな人との思い出も、記念日も、最高の1枚に。

3. SNSで「いいね」が止まらないビジュアル

HARTi Photoは、見た目もおしゃれ。

白基調にしたシンプルで洗練されたデザインだから、

写真を撮るだけじゃなく、撮る姿すら映える。

“盛りすぎない、でも可愛い”がちょうどいい今っぽさ。

「HARTi Photo」コラボ募集！

HARTiでは、「HARTi Photo」を通じて、IPやアーティストとの新たなコラボレーションを募集しています。特定のイベントやアーティスト、アニメイベントとの提携、また今回のような施設オープンのタイミングに合わせた取り組みにより、特別な体験を広げていく機会を創出していきたいと考えています。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

HARTi Photo 公式サービスサイト：https://harti.tokyo/photo

導入実績について：https://harti.tokyo/photo/case/



公式X：https://x.com/hartiofficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/harti_tokyo/



▼「HARTi Photo」フォトブースレンタルのお問い合わせ

お問い合わせ：https://harti.tokyo/photo/contact/



*お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。

050-1721-8672（平日9～17時）

株式会社HARTi（ハーティ）会社概要

社名：株式会社HARTi

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング1階

設立：2019年2月18日

資本金：1億円（2025年1月末時点） ※資本準備金を含む

代表者：代表取締役 吉田 勇也

事業内容：スマートプリ機「HARTi Photo」の開発・提供

HARTi Photo：https://harti.tokyo/photo/

HARTi Photo（For EN）：https://harti.tokyo/photo/en