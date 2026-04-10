SNS運用支援「2nd Buzz」活用事例──野口水産がTikTok運用で売上500万円を突破、各メディアからの取材依頼も殺到

株式会社KASHIKA

株式会社KASHIKA（本社：東京都大田区、代表取締役：小澤健太）は、SNS運用支援ツール「2nd Buzz」（ https://2nd-buzz.com/sns-solution/(https://2nd-buzz.com/sns-solution/) ）を活用してTikTok運用に取り組んでいた野口水産が、TikTok経由の売上500万円突破を達成したことをお知らせいたします。この成果は業界内外から大きな注目を集めており、各メディアや業界関係者からの取材依頼も相次いでいます。

■ 背景：食品業界におけるSNS活用の広がりと課題

近年、食品業界においてもSNSを活用したマーケティングの重要性が急速に高まっています。特にTikTokは、短尺動画を通じて商品の魅力を直感的に伝えられるプラットフォームとして、食品メーカーや水産加工業者など、BtoC事業を展開する企業からの注目を集めています。

実際に、TikTokを起点とした「バズ」をきっかけに売上が急増する事例は食品業界でも増えており、ECサイトへの流入増加や、実店舗での指名買いの増加など、具体的な売上貢献が報告されるケースが多くなっています。

しかし一方で、多くの食品事業者、特に中小規模の事業者にとっては、SNS運用は依然としてハードルの高い施策でもあります。日常的なコンテンツの企画・撮影・編集・投稿というオペレーション負荷に加え、「どのような動画を作れば反応が得られるのか」「どのタイミングで投稿すべきか」「バズった後にどう売上につなげるか」といった戦略面でのノウハウ不足が、本格的なSNS活用の障壁となっていました。

■ 野口水産の挑戦

野口水産は、高品質な水産加工品を製造・販売する企業です。自社商品の品質には自信を持っていたものの、従来の販路だけでは新規顧客へのリーチに限界を感じていました。特に若年層へのアプローチが課題であり、新たな販路開拓の手段としてTikTokの活用を検討し始めました。

しかし、社内にはSNS運用の専門知識を持つスタッフがおらず、過去に独自でSNS投稿を試みたこともあったものの、フォロワーの伸びやエンゲージメントにつながらず、継続的な運用に至っていませんでした。こうした状況の中で、データに基づいたSNS運用支援を提供する「2nd Buzz」の導入を決定しました。

■ 2nd Buzzを活用した具体的な運用内容

「2nd Buzz」の導入後、野口水産のTikTok運用は以下のようなアプローチで進められました。

まず、コンテンツ戦略の策定です。「2nd Buzz」のデータ分析機能を活用し、水産加工品カテゴリにおいてTikTok上で高いエンゲージメントを獲得しているコンテンツの傾向を徹底的に分析しました。その結果、「製造工程の裏側を見せるコンテンツ」「商品を使った簡単レシピ動画」「職人のこだわりを伝えるストーリー性のあるコンテンツ」の3軸が効果的であることが判明し、これらを柱としたコンテンツ戦略を構築しました。

次に、投稿最適化です。「2nd Buzz」のエンゲージメント分析機能により、ターゲット層が最もアクティブな時間帯や曜日を特定し、投稿スケジュールを最適化しました。さらに、各投稿のパフォーマンスデータを継続的にモニタリングし、高い反応を得たコンテンツの要素を次の投稿に反映するという改善サイクルを確立しました。

そして、売上導線の構築です。TikTok上でのエンゲージメント拡大と並行して、動画からECサイトへのスムーズな導線設計も実施しました。プロフィールリンクの最適化や、購買意欲が高まるタイミングでの商品紹介など、「見る」から「買う」までの体験を一貫して設計することで、エンゲージメントを確実に売上へと転換する仕組みを整えました。

■ 達成成果

「2nd Buzz」を活用したTikTok運用の結果、野口水産は以下の成果を達成しました。

最大の成果は、TikTok経由の売上が500万円を突破したことです。SNSを起点とした販路拡大のモデルケースとして、水産加工業界のみならず、食品業界全体から注目される事例となっています。

売上面だけでなく、ブランド認知の大幅な向上も実現しました。TikTok上でのコンテンツが継続的に高いエンゲージメントを獲得したことで、「野口水産」の名前がこれまでリーチできていなかった若年層を中心に広く認知されるようになりました。

さらに、この成果が業界内外で話題となり、各メディアや業界団体、地方自治体などから事例取材の依頼が多数寄せられている状況です。中小規模の食品事業者がSNSを活用して売上を大幅に伸ばした成功事例として、多くの事業者にとって参考となるモデルケースとなっています。

■ 今後の展望

KASHIKAでは、「2nd Buzz」を通じて、より多くの企業のSNS運用成功を支援してまいります。野口水産の事例で実証されたように、適切なデータ分析とコンテンツ戦略の組み合わせにより、中小規模の事業者であってもSNSを強力な販路として活用することが可能です。まずは無料相談から承っています。御社の商品で、TikTok Shopの売上シミュレーションをお作りします。

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株式会社KASHIKAについて

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社KASHIKA（株式会社カシカ）

代表者 ：代表取締役 小澤 健太（おざわ けんた）

所在地 ：東京都大田区山王2-5-6 Sanno Bridge B1-00

事業内容：AI駆動型マーケティング・セールスツールの開発、SNSマーケティング支援

URL ：https://kashika-20mile.com/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社KASHIKA

Email: support@kashika-20mile.com