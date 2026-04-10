【新生・東大合格特化塾】AIと合格者データで東京大学合格カリキュラムを全面刷新

スタディチェーン株式会社

スタディチェーン株式会社（代表取締役：竹本明弘）が運営する東大合格特化塾は、このたび東京大学合格に特化したカリキュラムを全面刷新いたします。AIによる弱点分析と東大合格者の実データを組み合わせた「新生・東大合格特化塾」として、2026年度入試に向けて始動します。



■ 東大合格特化塾について



東大合格特化塾は、東京大学への現役・浪人合格を目指す受験生に特化したオンライン個別指導塾です。東京大学の理科一類・理科二類・理科三類・文科一類・文科二類・文科三類すべての科類に対応し、合格者OBコーチによるマンツーマン指導を提供しています。



■ カリキュラムアップデート 7つの刷新ポイント



１.AI弱点分析エンジンの導入

東京大学の過去10年分の入試問題（理科一類・理科二類・理科三類・文科一類・文科二類・文科三類）をAIが完全解析。数学・英語・国語・理科（物理・化学・生物・地学）・社会（地理・日本史・世界史）の科目ごとに頻出テーマと出題パターンを可視化し、個別の弱点を特定します。東京大学の合格最低点から逆算した優先学習領域を自動で算出します。



２.合格者データベースによるオリジナル勉強計画

東京大学に合格した歴代受講生の学習ログを蓄積・分析。理科一類・文科一類など科類別の合格者が「取り組んだ勉強」と「意図的に削った勉強」をデータ化し、現在の学力・残り期間・志望科類に合わせたオリジナル勉強計画を自動生成します。京都大学・一橋大学・東京工業大学の合格者データも参照し、最難関大合格のパターンを分析に活用します。



３.東大入試・志望科類別出題傾向マップの全面刷新

東京大学の直近5年分（2020～2024年度）の入試問題を科目・分野・難易度・設問形式別に完全再分析。理科一類の数学・物理・化学、文科一類の英語・国語・数学・日本史・世界史・地理など、科類ごとの頻出範囲を可視化した出題傾向マップに更新します。



４.週次AIコーチングレポート

毎週の学習データをAIが解析し、東京大学の合格ラインから逆算した翌週の優先事項を自動レポートで提案。東大模試（河合塾・駿台・Z会）の結果データとも連動し、東京大学・京都大学・一橋大学・東京工業大学などの合格者OBコーチによるフィードバックと組み合わせて提供します。



５.「やらないことリスト」の自動生成

東京大学入試に不要な学習範囲をAIが毎月特定。理科一類志望には不要な古典の深掘り、文科志望には出題のない物理の範囲など、科類ごとに最適化した「やらないことリスト」を自動生成します。東京大学・京都大学・一橋大学の過去合格者が「やらなかった範囲」のデータも反映します。



６.模試データ連動・月次カリキュラム自動最適化

東大模試（河合塾東大オープン・駿台東大実戦・Z会東大即応オープン）や全統模試・駿台模試の結果データと連動。東京大学の科類別合格最低点に対する現在地を毎月分析し、カリキュラムを自動調整します。東京大学・京都大学・大阪大学・東北大学など旧帝大合格ラインとの比較も提供します。



７.東大入試直前90日間・集中特訓プログラムの新設

東京大学入試直前90日間の学習ルーティンを新たにプログラム化。東大合格者が実践した科目別の時間配分（数学・英語・理科・国語・社会の最適比率）、演習量、復習サイクルをデータから導出。理科一類・理科二類・理科三類・文科一類・文科二類・文科三類それぞれの科類に最適化した仕上げカリキュラムとして全受講生に提供します。



■ 代表メッセージ



スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」



東京大学の入試は、広く学ぶことではなく、正確に絞り込むことで突破できます。理科一類・文科一類をはじめ、どの科類においても「合格者が何をやっていたか」より「何をやっていなかったか」のほうが参考になるケースが多い。今回のカリキュラム刷新では、東大合格者の実データとAIを掛け合わせ、一人ひとりに最適な学習戦略を提供できる体制を整えました。東京大学合格という目標に向けて、共に走りましょう。



■ 無料相談について



新カリキュラムについて詳しく知りたい方、東京大学合格に向けた学習戦略を一緒に考えたい方は、まず無料相談をご利用ください。



無料相談はこちら：https://todai-goukaku.com/



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