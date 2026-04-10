【初月月謝無料キャンペーン実施のお知らせ】神戸大合格特化塾が2026年4月30日まで初月月謝無料キャンペーンを実施
受験戦略の設計から実行まで一貫して支援する神戸大合格特化塾は、2026年4月30日まで「初月月謝無料」を実施します。神戸大学を目指す受験生にとって、月謝負担ゼロで指導の質を実感していただけます機会です。
■ 神戸大合格特化塾について
神戸大合格特化塾では、「何を・いつ・どの順番で学ぶか」を明確にする学習設計を最重視しています。神戸大学の合格最低点から逆算し、科目別の優先度と学習量を数値化。感覚に頼らないデータドリブンな受験対策を実現します。
■ キャンペーン情報
初月月謝無料キャンペーンとして、入塾初月の月謝が完全無料。
対象は神戸大学を目指す受験生で、2026年4月30日までのお申し込みが条件です。
詳細・お申し込みは公式サイト（https://medicalcoach.jp/kobe-pass-school）をご確認ください。
■ 代表メッセージ
スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」
多くの受験生が「頑張っているのに結果が出ない」という壁にぶつかります。その原因のほとんどは、努力の方向性がずれていることです。神戸大合格特化塾では、神戸大学合格に直結する学習だけに集中できる環境を提供しています。キャンペーン期間中にぜひ一度、現状の学習設計を見直してみてください。
初月無料キャンペーンでリスクなくスタートしてみてください。
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