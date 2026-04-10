縦型ショートドラマ『その愛は、契約外です～お金で買われた私、気づけば彼の最愛に～』｜転落した弁護士×豪門の野心家--取引から始まる愛と復讐の愛憎劇、アプリ「POPCORN」で配信開始

株式会社GOKKO『その愛は、契約外です～お金で買われた私、気づけば彼の最愛に～』キービジュアル

2026年4月10日（金）、株式会社GOKKOは、縦型ショートドラマ『その愛は、契約外です～お金で買われた私、気づけば彼の最愛に～』を、アプリ「POPCORN」にて配信いたします。

本作は、地位を失った敏腕弁護士と、手段を選ばない豪門の落とし子が、取引によって結ばれ、やがて愛と復讐の渦に飲み込まれていく愛憎劇です。

金か、愛か。 利用するはずだった相手に、心を奪われる。 取引で始まった関係が、二人の運命を狂わせていく--。

◼︎あらすじ｜取引から始まった、越えてはいけない関係

その愛は、契約外です :https://popcorn-drama.go.link/story?storyId=80&episode=1

地位を失った敏腕弁護士と、手段を選ばない豪門の落とし子。 命を救うための金を必要とする者と、のし上がる機会を求める者--。

聂知熠（ニエ・ジーイー）は、巨額の報酬を条件に翟双白（ジャイ・シュアンバイ）へある取引を持ちかける。その代償は、彼女が一族の権力争いの渦中へと送り込まれ、彼のビジネススパイ兼”影の恋人”になることだった。

一つの取引、四つの任務-- 潜入、毒殺、色仕掛け、そして”三男”との別れ。

本来なら出会うべきではなかった二人が、 間違った時に、間違った相手と出会ってしまう。

幾重にも重なる過ちの中で、 愛と憎しみが絡み合う。

果たしてその想いは、罪と復讐の炎を消し去ることができるのか。

◼︎見どころ

1. “取引”から始まる禁断の関係

金と権力を対価にした冷酷な取引が、やがて本物の感情を呼び覚ます。利害で結ばれた二人が、いつしか互いなしでは生きられなくなっていく--その変化の過程が、物語に強い没入感を生み出します。

2. 潜入・毒殺・色仕掛け--息をつかせない展開

一話ごとに新たな任務が展開し、スパイサスペンスとしてのスリルが続きます。華やかな豪門の裏に渦巻く権力闘争と、その中で翻弄されるヒロインの姿が、視聴者の目を離させません。

3. 愛と憎しみが交差する感情の振れ幅

利用し、利用される関係の中で芽生える本物の愛。しかし過去の罪と復讐の炎が、二人の間に何度も立ちはだかります。愛するほどに傷つけ合う二人の姿が、深い余韻を残す物語です。

◼︎メインキャスト

甄子蒅『その愛は、契約外です～お金で買われた私、気づけば彼の最愛に～』より

甄子蒅｜聂知熠（ニエ・ジーイー）役

豪門の落とし子。手段を選ばない野心家でありながら、取引相手である翟双白に次第に心を奪われていく。

赵夕汐｜翟双白（ジャイ・シュアンバイ）役

かつて敏腕と呼ばれた弁護士。転落の末に命を救う金を求め、聂知熠の取引に応じてスパイとなる。

赵夕汐『その愛は、契約外です～お金で買われた私、気づけば彼の最愛に～』より

◼︎作品概要

- 作品名：『その愛は、契約外です～お金で買われた私、気づけば彼の最愛に～』- ジャンル：縦型ショートドラマ／恋愛サスペンス- 話数：全84話- 制作年：2024年- 監督：周九钦- 脚本：石虹- コピーライト：杭州网易文娱科技有限公司

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

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“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

アプリのダウンロードはコチラから

https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz(https://apps.apple.com/app/id6553988313?mt=8)

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

アプリをダウンロードして視聴する :https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhzGOKKOロゴ

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテイメントリーダーが集まるクリエイティブカンパニー。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」。2021年5月に6人で結成し、2022年に株式会社GOKKOを設立。企画から脚本、撮影、編集、投稿、マーケティングまでを一気通貫・ワンチームで行う世界水準の制作体制を取り入れ、これまで制作・投稿した動画は4,000本。累計再生数は120億回（2026年2月時点）&SNSでの総フォロワー数600万人*を突破。再生数、フォロー数、いいね数においてショートドラマカテゴリーの中で日本No.1を誇る“これからの時代のドラマ表現のあり方”を世の中に提示し続けるクリエイター集団。

*共同アカウントを含む

■会社概要

GOKKOスタジオ

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

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