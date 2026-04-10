【北九州】動物園の世界を温浴施設で体験！「照葉スパリゾート門司店×到津の森公園」コラボ企画

株式会社ナカシロ

株式会社ナカシロが運営する北九州市門司区の温浴複合施設「照葉スパリゾート門司店」は、地北九州市の動物園「到津の森公園」とコラボレーションし、動物たちの魅力を身近に感じられる特別企画を2026年4月18日(土)から5月24日(日)まで開催いたします。

本企画では、館内にて動物園の世界観を楽しめる特別風呂や映像上映、コラボメニューなどを展開し、温浴施設でリラックスしながら動物たちの魅力を体感できる空間を提供します。

コラボ企画について

本企画は、地域施設同士の連携によって北九州市の魅力を発信するとともに、動物園の取り組みや動物たちへの理解を深めていただくことを目的に実施するものです。照葉スパリゾート門司店の館内にて、到津の森公園に関連したさまざまなコンテンツを展開します。

イベント開催概要

イベント内容

1）コラボ風呂「到津どうぶつの湯」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134252/table/101_1_2b5a77358b917af9d9f2ca03571db6f3.jpg?v=202604100551 ]到津どうぶつの湯イメージ

大浴場の露天風呂エリアにある足湯「座楽の湯」に、動物のマスコットが浮かぶ特別企画「到津どうぶつの湯」が登場します。

腰掛けてゆったりくつろげる、入浴の合間のひと休みにもぴったりな場所で、到津の森公園の動物たちをイメージした楽しい空間をお楽しみいただけます。

2）岩盤浴シアター ～到津の森の動物たち～

岩盤浴室の天井に、到津の森公園の動物たちの映像を上映。横になりながら、まるで森の中にいるかのような気分で動物たちの姿を楽しめます。岩盤浴と映像が融合した癒しの体験を提供します。

3）到津の森フォトスポット

岩盤浴シアターイメージフォトスポットのイメージ

館内に、到津の森公園の動物たちをモチーフにしたフォトスポットが登場。動物パネルなどの装飾とともに、動物園気分で写真撮影を楽しめます。コラボイベントの記念として、SNS投稿にもおすすめの撮影スポットです。

4）コラボ限定メニュー（QRサブレ付き）

館内レストランでは、到津の森公園とのコラボ限定メニューを販売します。メニューには、サブレに印刷された二次元コードを読み取ることで到津の森公園の動物動画や写真素材を楽しめる人気菓子「QRサブレ」をセットで提供。お食事とともに、動物たちの魅力をデジタルコンテンツでも楽しめる企画となっています。

5）到津の森公園のなかまたち ほのぼの動物写真展

到津の森コラボメニュー飼育員さんのスタミナ飯 ハンバーグとガーリックライス鉄板 1,450円レッサーパンダの尻尾 パイコロネアイス 620円肉球パンケーキとミニソフトクリーム 580円

館内では、到津の森公園で暮らす動物たちの愛らしい姿を紹介する「到津の森公園のなかまたち ほのぼの動物写真展」を開催します。思わず笑顔になるような表情やしぐさ、何気ない毎日のワンシーンを切り取った14枚のかわいらしい写真が並び、動物たちの魅力を身近に感じていただける展示です。

6）出張ワークショップ「動物うちわづくり」（2026年4月26日13:30～16:30）

到津の森公園の動物たちの日常を切り取った「ほのぼの動物写真展」展示イメージ動物うちわづくりイメージ

到津の森公園の動物写真を使ったオリジナルうちわを作るワークショップを特定日に開催します。好きな動物の写真を選んで貼るだけで、自分だけのオリジナルうちわが完成します。

所要時間は約5～10分と気軽に参加できる体験型イベントで、お子さまから大人まで楽しめます。

料金：1枚300円

数量：限定100枚

到津の森公園について

到津の森公園は、福岡県北九州市小倉北区にある動物公園です。自然との共生をテーマに、ゾウやキリン、ライオンなど約80種の動物を飼育展示しています。動物たちの生き生きとした姿を観察できる展示のほか、自然環境や動物への理解を深める取り組みも行っています。

所在地：福岡県北九州市小倉北区上到津4丁目1-8

イベント実施施設概要

【照葉スパリゾート門司店】関門海峡を望む眺望露天風呂

住所 ： 北九州市門司区大里本町3丁目13番26号

電話番号 ： 093-382-1010

HP：https://terihaspa.jp/moji/