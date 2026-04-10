【居酒屋革命 酔っ手羽】が「第17回からあげグランプリ(R)手羽先部門金賞」受賞！栄冠に輝いた「伝説の手羽先」を4月18日（酔っ手羽の日）に創業18周年の感謝を込めて18円でご提供

S.H.N株式会社

S.H.N株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋竜太）傘下のENRAVE株式会社は、主力ブランド「居酒屋革命 酔っ手羽（よってば）」の看板メニュー「伝説の手羽先（タレ）」が「第17回からあげグランプリ(R)」の「手羽先部門」にて金賞を受賞したことをお知らせします。一昨年に次ぐ2回目の金賞受賞を果たしました。

「第17回からあげグランプリ(R)手羽先部門」金賞受賞【伝説の手羽先】

このたび酔っ手羽各店舗では、「第17回からあげグランプリ(R)手羽先部門」金賞を受賞した「伝説の手羽先」を特別価格で提供するイベント「酔っ手羽 創業祭」を、2026年4月15日から18日までの4日間にわたり開催します。

酔っ手羽の創業日4月18日（酔っ手羽の日）当日は1本18円、さらに前夜祭として4月15日から17日の3日間を1本39円（サンキュー価格）という驚きの感謝還元価格で提供いたします。

【イベント開催の背景】

「居酒屋革命 酔っ手羽」では、毎月18日を「手羽（18）の日」として、手羽先を1本18円で提供する企画を継続的に実施しており、多くのお客様に親しまれてきました。

こうした取り組みを背景に、本年より4月18日を創業日にちなみ「酔っ手羽の日」と位置づけ、より多くの方にその魅力を知っていただく機会として、開催期間を4日間に拡大した特別企画として展開します。

【酔っ手羽 創業祭】実施概要

感謝＝サンキュー（39）から始まる、年に一度の「酔っ手羽 創業祭」をコンセプトに、以下のスケジュールで実施いたします 。

〈前夜祭（3日間）〉

期間：4月15日(水)～17日(金) 18:00～24:00

内容：伝説の手羽先（タレ・塩）1本 39円（感謝のサンキュー価格）

〈酔っ手羽の日〉

期間：4月18日(土) 18:00～24:00

内容：伝説の手羽先（タレ・塩）1本 18円（手羽の日 価格）



※上記期間中は「日替りイベント」は実施いたしません。

実施店舗：酔っ手羽 国内各店 ※六本木店、北千住店ほか一部店舗除く

「居酒屋革命 酔っ手羽」について

「居酒屋革命 酔っ手羽」は2008年に東京で創業し、「笑って食べて、笑って飲める居酒屋」をコンセプトに展開してきました。現在は首都圏を中心に国内34店舗、海外ではフィリピン・マカティに1店舗を展開しています。

看板メニューの「伝説の手羽先（タレ）」は、国産の大ぶりな手羽先を高温で揚げ、創業以来継ぎ足してきた秘伝のタレと8種のスパイスで仕上げた一品です。手羽先料理コンテスト「第10回手羽先サミット」、「第15回からあげグランプリ手羽先部門」「第17回からあげグランプリ手羽先部門」で金賞を受賞しています。

また、酔っ手羽ではハイボールやレモンサワーの半額割引、飲み放題企画、手羽先や唐揚げの100円特売などを日替りで実施する「日替りイベント」を毎日開催。さらに毎月18日は「手羽（18）の日」として、名物手羽先を1本18円で提供する企画も行っており、リピーターを生む仕組みづくりが特徴です。

公式情報

■公式サイト：https://yotteba.co.jp/

■公式X（旧Twitter）：https://x.com/yottebacojp

■公式nstagram：https://www.instagram.com/yottebakousiki/

居酒屋革命 酔っ手羽 フードメニュー

酔っ手羽 おすすめメニュー

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。

伝説の手羽先 （タレ）伝説の手羽先 （タレ）

【第10回手羽先サミット 金賞】

【第15回からあげグランプリ手羽先部門 金賞】 大ぶりで新鮮な国産の手羽先を180度の油で揚げて旨みを凝縮。創業から継ぎ足しの秘伝のタレと8種のスパイスが味の決め手です。

3本319円／5本429円

★タレのほか手羽先のフレイバーは10種類！

★毎月18日は「手羽の日」1本18円！

★2時間食べ放題＆飲み放題コース3,080円！

自家製もつ煮込み

新鮮で臭みのないモツを丁寧に脂抜き、灰汁取りをすることで、もつの旨味だけを抽出。特製ダレの中ににもつの濃厚なうまさが生きた、味わい深い逸品です。

649円

自家製もつ煮込み伝説の餃子伝説の餃子

外はパリパリ、周りはモチッとした抜群の食感の皮に、秘伝のレシピで味付けした具だくさんのジューシーな餡がたっぷり♪

3個 429円／5個 539円

ジンジャー麻婆豆腐

鬼のように生姜を効かせた、生姜好きの生姜好きによる生姜好きのための麻婆豆腐！しょうがないから作りました！

649円

ジンジャー麻婆豆腐若鶏の唐揚げ若鶏の唐揚げ

特製の漬けダレ、揚げる温度、揚げ方にこだわった、カリッとジューシーな仕上がりの自信作です。

3個 429円／5個 649円

丸腸ホルモン鉄板焼き

ぷるんと濃厚な丸腸を香ばしく焼き上げた、スタミナ満点の鉄板メニュー。特製ダレがジュワッと絡んで、ビールとの相性抜群！

759円

丸腸ホルモン鉄板焼き自家製月見つくね自家製月見つくね

粗めに引いたせせりを使用し、しその風味を効かせた店舗仕込みの拘りの逸品！秘伝のタレ、卵黄をたっぷり絡めてどうぞ！

649円

黒蜜きなこの雪見だいふく

ぷにぷにモチモチ雪見だいふくに、とろ～り黒蜜とふんわりきなこ！

429円

居酒屋革命 酔っ手羽 ドリンクメニュー

居酒屋革命 酔っ手羽 飲み放題メニュー

黒蜜きなこの雪見だいふく

１時間 980円、2時間 1,580円

生ビール（サントリー・ザ・プレミアム・モルツ）も飲み放題！

居酒屋革命 酔っ手羽 「日替りイベント」

ハイボール半額やレモンサワー半額、飲み放題1時間500円、手羽先や唐揚げ100円など、日替わりの特売企画を「日替りイベント」と題して毎日実施しています。

※一部店舗では実施していません。

さらに、毎月18日は「手羽(18)の日」として18時～24時は「伝説の手羽先 （タレ・塩／3本319円、5本429円）」を特別価格として1本18円でご提供。10本食べても180円、100本食べても1,800円！

事業会社

ENRAVE株式会社（旧：株式会社プロジェクトM）

代表取締役 高橋 竜太

東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー3階

03-6419-7734

https://project-m.co.jp

S.H.N株式会社

代表取締役 高橋 竜太

東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー3階

03-6416-4173

https://shn-food.co.jp/

S.H.N GROUPについて

2014年創業、「食は幸せへの架け橋」をスローガンにマルチブランドで飲食店舗展開を推進。2017年予約コールセンター事業、2019年M＆Aによる外食企業と食品加工卸企業の子会社化によって事業規模を拡大。それと共に、社内外の独立起業希望者の支援を推進し、これまでに15名の独立をサポート。現在、「居酒屋革命 酔っ手羽」「トロ壱」ほか多彩な居酒屋業態を首都圏中心に展開し、グループ全体では600店舗を運営。