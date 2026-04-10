二成分接着剤市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月10に「二成分接着剤市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。二成分接着剤に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
二成分接着剤市場の概要
二成分接着剤市場に関する当社の調査レポートによると、二成分接着剤市場規模は 2035 年に約 118 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 二成分接着剤市場規模は約 69 億米ドルとなっています。二成分接着剤に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、二成分接着剤市場におけるシェアの拡大は、世界的な自動車販売台数の増加に加え、自動車用複合材料、プラスチック、および炭素繊維の分野で二成分接着剤の利用が拡大していることに起因しています。例えば、インド政府の政策立案機関であるNITI Aayog（インド国家変革委員会）のデータによれば、2024年におけるインド国内の電気自動車（EV）販売台数は18.78百万台に達しており、このことは二成分接着剤を含む、高度かつ高機能な接着剤に対する需要の高まりを如実に示しています。
二成分接着剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/two-component-adhesive-market/590642186
二成分接着剤に関する市場調査によると、応力のより均一な分散や材料疲労の低減を目的として、機械的締結から接着接合への移行が進んでいることに伴い、同市場のシェアは拡大していくと見込まれています。さらに、エレクトロニクス分野における急速な成長や製品の小型化に加え、建設とインフラ関連の活動において、構造接合、ひび割れ補修、シーリング、床材施工などのアプリケーションで二成分接着剤の利用が拡大していることも、市場の成長を後押ししています。
しかし、エポキシ樹脂、ポリオール、イソシアネートといった原材料価格の変動性が高まっていることや、VOC（揮発性有機化合物）の排出および有害化学物質に対する懸念が高まっていることから、今後数年間は市場の成長が抑制されるものと予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346639/images/bodyimage1】
二成分接着剤市場セグメンテーションの傾向分析
二成分接着剤市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、二成分接着剤の市場調査は、樹脂タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
二成分接着剤市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642186
樹脂タイプ別に基づいて、二成分接着剤市場はエポキシ、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、シアノアクリレートに分割されています。このうちエポキシ樹脂タイプは、その高い接着強度に加え、金属、複合材料、プラスチックなど多種多様な基材に対する優れた密着性を背景に、予測期間を通じて約46.3%の市場シェアを占めると見込まれています。これらのエポキシ樹脂は、熱、薬品、および環境ストレスに対して極めて優れた耐性を有しています。さらに、速硬化システム、靭性の向上、耐環境性の強化などを実現する先進的なエポキシ配合技術の開発に向けた継続的な投資が、予測期間における同セグメントの成長を後押しすると期待されています。
二成分接着剤市場の概要
二成分接着剤市場に関する当社の調査レポートによると、二成分接着剤市場規模は 2035 年に約 118 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 二成分接着剤市場規模は約 69 億米ドルとなっています。二成分接着剤に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、二成分接着剤市場におけるシェアの拡大は、世界的な自動車販売台数の増加に加え、自動車用複合材料、プラスチック、および炭素繊維の分野で二成分接着剤の利用が拡大していることに起因しています。例えば、インド政府の政策立案機関であるNITI Aayog（インド国家変革委員会）のデータによれば、2024年におけるインド国内の電気自動車（EV）販売台数は18.78百万台に達しており、このことは二成分接着剤を含む、高度かつ高機能な接着剤に対する需要の高まりを如実に示しています。
二成分接着剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
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二成分接着剤に関する市場調査によると、応力のより均一な分散や材料疲労の低減を目的として、機械的締結から接着接合への移行が進んでいることに伴い、同市場のシェアは拡大していくと見込まれています。さらに、エレクトロニクス分野における急速な成長や製品の小型化に加え、建設とインフラ関連の活動において、構造接合、ひび割れ補修、シーリング、床材施工などのアプリケーションで二成分接着剤の利用が拡大していることも、市場の成長を後押ししています。
しかし、エポキシ樹脂、ポリオール、イソシアネートといった原材料価格の変動性が高まっていることや、VOC（揮発性有機化合物）の排出および有害化学物質に対する懸念が高まっていることから、今後数年間は市場の成長が抑制されるものと予測されています。
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二成分接着剤市場セグメンテーションの傾向分析
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樹脂タイプ別に基づいて、二成分接着剤市場はエポキシ、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、シアノアクリレートに分割されています。このうちエポキシ樹脂タイプは、その高い接着強度に加え、金属、複合材料、プラスチックなど多種多様な基材に対する優れた密着性を背景に、予測期間を通じて約46.3%の市場シェアを占めると見込まれています。これらのエポキシ樹脂は、熱、薬品、および環境ストレスに対して極めて優れた耐性を有しています。さらに、速硬化システム、靭性の向上、耐環境性の強化などを実現する先進的なエポキシ配合技術の開発に向けた継続的な投資が、予測期間における同セグメントの成長を後押しすると期待されています。