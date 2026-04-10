OutSystems、ガバナンスに基づくオープンなエンタープライズAIを支援するAgentic Systems Engineeringを発表
OutSystems Enterprise Context Graphと次世代Mentorにより、単一のセキュアな統合プラットフォーム上でミッションクリティカルなエージェント型システムの構築、刷新、管理が可能に
（ボストン発、2026年3月31日）- AI開発プラットフォームのリーダーであるOutSystems（本社：ポルトガル・リスボン、CEO：Woodson Martin）は本日、ガバナンスに基づくエンタープライズ向けエージェント型システムの構築、管理、進化を支援するAI開発の新たなアプローチとしてAgentic Systems Engineeringを発表しました。
AI開発は、ソフトウェアの構築方法や開発者の役割を根本的に変えつつあります。とはいえ、エージェントによってコード生成がかつてないほど高速化し、最新のツールが爆発的に増加する一方で、ソフトウェア品質やアーキテクチャの一貫性は必ずしも向上していません。問題をさらに複雑化しているのが、イノベーションを阻害し、これまで以上に複雑なデータ管理と統合を要求するレガシーシステムの存在です。
https://www.outsystems.com/blog/posts/enterprise-ai-future/
こうした状況に対し、OutSystems Agentic Systems Engineeringは従来とは異なるアプローチで臨みます。本製品は、先進的なエンタープライズが直面している技術的な複雑さやアーキテクチャの分断といった課題に対処します。エージェントが必要とする豊富なコンテキストやガードレールを開発することで、信頼性と安全性に優れ、コンプライアンスに準拠したシステムを提供できるようになります。
このアプローチの柱となるのがOutSystems Enterprise Context Graphです。コードそのものではなくビジネスの目的を重視し、20年以上にわたるソフトウェア開発の知見を活かしたEnterprise Context Graphは、コンテキストに基づくOutSystems独自のアーキテクチャを拡張し、複雑なシステム間でエージェントが効果的に動作する上で必要な動的ツールを提供します。
また、Enterprise Context Graphは、エンタープライズアプリケーションやエージェント、ワークフロー、データ、そしてこれらの相互依存関係といったエンタープライズアーキテクチャを高精度かつリアルタイムで把握することを可能にします。こうしたプラットフォームの優位性により、エンタープライズがエージェント型テクノロジーの力をビジネスで発揮できるよう支援します。
OutSystemsのCEOであるWoodson Martinは、次のように述べています。「AIは、かつてないほど多くのツールや領域に大きな変革をもたらしています。エンタープライズにおいては、この変革を適切なガバナンスのもとで、セキュアかつ本番環境に適した形で実現していくことが求められます。Agentic Systems Engineeringは、こうした課題に対する当社の解決策といえるものです。Enterprise Context Graphと次世代のMentorによってOutSystemsは、複雑なシステム全体でエージェント型ツールを活用し、具体的なビジネスの成果を創出する上で必要となるコンテキスト、接続性、制御性を組織に提供します」
Enterprise Context Graphを搭載した次世代のOutSystems Mentorは、OutSystemsプラットフォーム内で直接Agentic Systems Engineeringを提供します。Mentorは高度な対話型アプリケーション生成やIDE内での開発エクスペリエンスに対応しているため、組み込まれたアーキテクチャの一貫性とトークン効率により、複雑なシステムの構築・進化が可能になります。これにより、開発者を生産性の高いアーキテクトへと押し上げます。
（ボストン発、2026年3月31日）- AI開発プラットフォームのリーダーであるOutSystems（本社：ポルトガル・リスボン、CEO：Woodson Martin）は本日、ガバナンスに基づくエンタープライズ向けエージェント型システムの構築、管理、進化を支援するAI開発の新たなアプローチとしてAgentic Systems Engineeringを発表しました。
AI開発は、ソフトウェアの構築方法や開発者の役割を根本的に変えつつあります。とはいえ、エージェントによってコード生成がかつてないほど高速化し、最新のツールが爆発的に増加する一方で、ソフトウェア品質やアーキテクチャの一貫性は必ずしも向上していません。問題をさらに複雑化しているのが、イノベーションを阻害し、これまで以上に複雑なデータ管理と統合を要求するレガシーシステムの存在です。
https://www.outsystems.com/blog/posts/enterprise-ai-future/
こうした状況に対し、OutSystems Agentic Systems Engineeringは従来とは異なるアプローチで臨みます。本製品は、先進的なエンタープライズが直面している技術的な複雑さやアーキテクチャの分断といった課題に対処します。エージェントが必要とする豊富なコンテキストやガードレールを開発することで、信頼性と安全性に優れ、コンプライアンスに準拠したシステムを提供できるようになります。
このアプローチの柱となるのがOutSystems Enterprise Context Graphです。コードそのものではなくビジネスの目的を重視し、20年以上にわたるソフトウェア開発の知見を活かしたEnterprise Context Graphは、コンテキストに基づくOutSystems独自のアーキテクチャを拡張し、複雑なシステム間でエージェントが効果的に動作する上で必要な動的ツールを提供します。
また、Enterprise Context Graphは、エンタープライズアプリケーションやエージェント、ワークフロー、データ、そしてこれらの相互依存関係といったエンタープライズアーキテクチャを高精度かつリアルタイムで把握することを可能にします。こうしたプラットフォームの優位性により、エンタープライズがエージェント型テクノロジーの力をビジネスで発揮できるよう支援します。
OutSystemsのCEOであるWoodson Martinは、次のように述べています。「AIは、かつてないほど多くのツールや領域に大きな変革をもたらしています。エンタープライズにおいては、この変革を適切なガバナンスのもとで、セキュアかつ本番環境に適した形で実現していくことが求められます。Agentic Systems Engineeringは、こうした課題に対する当社の解決策といえるものです。Enterprise Context Graphと次世代のMentorによってOutSystemsは、複雑なシステム全体でエージェント型ツールを活用し、具体的なビジネスの成果を創出する上で必要となるコンテキスト、接続性、制御性を組織に提供します」
Enterprise Context Graphを搭載した次世代のOutSystems Mentorは、OutSystemsプラットフォーム内で直接Agentic Systems Engineeringを提供します。Mentorは高度な対話型アプリケーション生成やIDE内での開発エクスペリエンスに対応しているため、組み込まれたアーキテクチャの一貫性とトークン効率により、複雑なシステムの構築・進化が可能になります。これにより、開発者を生産性の高いアーキテクトへと押し上げます。