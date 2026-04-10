持続血糖モニタリング（CGM）市場：世界調査レポート、需要、シェア、メーカー、規模、成長、動向、展望（2026年～2036年）
Survey Reports LLCは2026年4月に、持続血糖モニタリング（CGM）市場に関する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、コンポーネント別（センサー、トランスミッター、レシーバー）、エンドユーザー別（病院・クリニック、在宅・個人）、人口統計別（成人、小児）に市場を区分し、2026年から2036年までの世界市場分析、動向、機会および予測を提示するものである。本レポートは、CGM市場の予測評価を提供するとともに、成長要因、市場機会、課題および脅威といった主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
持続血糖モニタリング（CGM）市場の概要
持続血糖モニタリング（CGM）とは、1日を通してリアルタイムでグルコース（血糖）レベルを追跡するための医療技術である。皮下に挿入された小型センサーが間質液中のグルコース濃度を測定し、そのデータを受信機またはスマートフォンに送信する仕組みである。CGMシステムは継続的なデータ更新、トレンド分析、および高血糖・低血糖のアラートを提供し、糖尿病患者がより効果的に状態を管理することを可能にする。従来の指先穿刺による測定と比較して、CGMは利便性が高く、より詳細なインサイトを提供する。これにより、より適切な治療判断を支援し、血糖コントロールを改善し、血糖変動に伴う合併症リスクの低減に寄与する。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、CGM市場規模は2026年に155億米ドルであったとされる。さらに、2036年末までに428億米ドルに達すると予測されている。CGM市場は、2026年から2036年の予測期間において約17.4%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038425
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346656/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な持続血糖モニタリング（CGM）市場分析によれば、市場規模は、糖尿病管理ソリューションへの需要の増加、ウェアラブル医療機器の普及拡大、糖尿病有病率の上昇、技術革新およびユーザー利便性の向上といった要因により拡大すると見込まれている。CGM市場における主要企業には、DexCom, Inc.、Abbott Laboratories、Medtronic plc、Senseonics, Inc.、Sinocare, Inc.（iCan CGM）、i-SENS, Inc.、Zhejiang POCTech Co., Ltd.、GlucoRx Limited（AiDEX、Vixxa）、F. Hoffmann-La Roche Ltd.、Nemaura、Bionime（RIGHTEST iFree CGM）が含まれる。
当社のCGM市場調査レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析も含んでいる。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も提供している。
目次
● 持続血糖モニタリング（CGM）市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 世界の持続血糖モニタリング（CGM）市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（日本を含む各国別、2036年まで）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：コンポーネント別、エンドユーザー別、人口統計別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
持続血糖モニタリング（CGM）市場の概要
持続血糖モニタリング（CGM）とは、1日を通してリアルタイムでグルコース（血糖）レベルを追跡するための医療技術である。皮下に挿入された小型センサーが間質液中のグルコース濃度を測定し、そのデータを受信機またはスマートフォンに送信する仕組みである。CGMシステムは継続的なデータ更新、トレンド分析、および高血糖・低血糖のアラートを提供し、糖尿病患者がより効果的に状態を管理することを可能にする。従来の指先穿刺による測定と比較して、CGMは利便性が高く、より詳細なインサイトを提供する。これにより、より適切な治療判断を支援し、血糖コントロールを改善し、血糖変動に伴う合併症リスクの低減に寄与する。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、CGM市場規模は2026年に155億米ドルであったとされる。さらに、2036年末までに428億米ドルに達すると予測されている。CGM市場は、2026年から2036年の予測期間において約17.4%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的な持続血糖モニタリング（CGM）市場分析によれば、市場規模は、糖尿病管理ソリューションへの需要の増加、ウェアラブル医療機器の普及拡大、糖尿病有病率の上昇、技術革新およびユーザー利便性の向上といった要因により拡大すると見込まれている。CGM市場における主要企業には、DexCom, Inc.、Abbott Laboratories、Medtronic plc、Senseonics, Inc.、Sinocare, Inc.（iCan CGM）、i-SENS, Inc.、Zhejiang POCTech Co., Ltd.、GlucoRx Limited（AiDEX、Vixxa）、F. Hoffmann-La Roche Ltd.、Nemaura、Bionime（RIGHTEST iFree CGM）が含まれる。
当社のCGM市場調査レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析も含んでいる。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も提供している。
目次
● 持続血糖モニタリング（CGM）市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 世界の持続血糖モニタリング（CGM）市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（日本を含む各国別、2036年まで）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：コンポーネント別、エンドユーザー別、人口統計別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル