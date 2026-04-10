エンドポイント検知・対応（EDR）市場の需要、シェア、動向、成長、機会および洞察分析（2026年～2036年）
Survey Reports LLCは2026年4月に、エンドポイント検知・対応（EDR）市場に関する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、コンポーネント別（ソリューション、サービス）、導入形態別（クラウド型、オンプレミス型）、ソリューションタイプ別（ワークステーション、モバイルデバイス、サーバー、POS端末）、組織規模別（中小企業、大企業）、エンドユーザー産業別（BFSI、IT・通信、製造、ヘルスケア、小売、その他産業）に市場を区分し、2026年から2036年までの世界市場分析、動向、機会および予測を提示するものである。本レポートは、EDR市場の予測評価を提供するとともに、成長要因、市場機会、課題および脅威といった主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
エンドポイント検知・対応（EDR）市場の概要
エンドポイント検知・対応（EDR）とは、ノートパソコン、デスクトップ、サーバー、モバイルシステムなどのエンドポイントデバイス上の脅威を監視・検知・調査・対応するために設計されたサイバーセキュリティソリューションである。EDRツールはエンドポイントからデータを継続的に収集・分析し、マルウェア、ランサムウェア、高度持続的脅威（APT）を含む不審な活動を特定する。リアルタイムの可視性、振る舞い分析、脅威インテリジェンスを活用することで、EDRはセキュリティチームが侵害を迅速に検出し、影響を受けたデバイスの隔離などの自動または手動の対応措置を講じることを可能にする。また、インシデント調査のためのフォレンジック機能も提供する。EDRは、ますます高度化するサイバー攻撃の影響を最小化し、エンドポイントセキュリティを強化するために現代の組織にとって不可欠である。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、EDR市場規模は2026年に69億米ドルであったとされる。さらに、2036年末までに376億米ドルに達すると予測されている。EDR市場は、2026年から2036年の予測期間において約26.5%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038424
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346644/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なエンドポイント検知・対応（EDR）市場分析によれば、市場規模は、高度なサイバーセキュリティソリューションへの需要の増加、デジタルおよび接続デバイスの利用拡大、サイバー脅威の増大、リモートワークおよびエンドポイントデバイスの増加といった要因により拡大すると見込まれている。EDR市場における主要企業には、Cybereason Inc.、Elastic N.V.、FireEye、Fortinet, Inc.、Intel Corporation、Kaspersky Lab、McAfee, LLC、Microsoft Corporation、Palo Alto Networks、RSA Security LLC、SentinelOne、Sophos Ltd.、Symantec Corporation、VMware Carbon Blackが含まれる。
当社のEDR市場調査レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析も含んでいる。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も提供している。
目次
● エンドポイント検知・対応（EDR）市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 世界のエンドポイント検知・対応（EDR）市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（日本を含む各国別、2036年まで）
エンドポイント検知・対応（EDR）市場の概要
エンドポイント検知・対応（EDR）とは、ノートパソコン、デスクトップ、サーバー、モバイルシステムなどのエンドポイントデバイス上の脅威を監視・検知・調査・対応するために設計されたサイバーセキュリティソリューションである。EDRツールはエンドポイントからデータを継続的に収集・分析し、マルウェア、ランサムウェア、高度持続的脅威（APT）を含む不審な活動を特定する。リアルタイムの可視性、振る舞い分析、脅威インテリジェンスを活用することで、EDRはセキュリティチームが侵害を迅速に検出し、影響を受けたデバイスの隔離などの自動または手動の対応措置を講じることを可能にする。また、インシデント調査のためのフォレンジック機能も提供する。EDRは、ますます高度化するサイバー攻撃の影響を最小化し、エンドポイントセキュリティを強化するために現代の組織にとって不可欠である。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、EDR市場規模は2026年に69億米ドルであったとされる。さらに、2036年末までに376億米ドルに達すると予測されている。EDR市場は、2026年から2036年の予測期間において約26.5%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的なエンドポイント検知・対応（EDR）市場分析によれば、市場規模は、高度なサイバーセキュリティソリューションへの需要の増加、デジタルおよび接続デバイスの利用拡大、サイバー脅威の増大、リモートワークおよびエンドポイントデバイスの増加といった要因により拡大すると見込まれている。EDR市場における主要企業には、Cybereason Inc.、Elastic N.V.、FireEye、Fortinet, Inc.、Intel Corporation、Kaspersky Lab、McAfee, LLC、Microsoft Corporation、Palo Alto Networks、RSA Security LLC、SentinelOne、Sophos Ltd.、Symantec Corporation、VMware Carbon Blackが含まれる。
当社のEDR市場調査レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析も含んでいる。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も提供している。
目次
● エンドポイント検知・対応（EDR）市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 世界のエンドポイント検知・対応（EDR）市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（日本を含む各国別、2036年まで）