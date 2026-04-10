株式会社PLANT(本社：福井県坂井市、代表取締役社長：三ッ田泰二)が製造・販売する『熟から(黒にんにく鶏もも唐揚げ)』が、一般社団法人 日本唐揚協会(以下、日本唐揚協会)主催の「第17回(2026年)からあげグランプリ(R)中日本スーパー総菜部門」において、2026年4月10日(金)に6回目となる「金賞」以上を受賞しましたのでお知らせいたします。





からあげグランプリ(R) 中日本スーパー総菜部門 金賞受賞





■6回目の金賞以上を受賞

日本唐揚協会による、本当にうまい唐揚げ店を決めるべく、2010年より毎年開催している人気企画「からあげグランプリ(R)」が今年も開催され、中日本スーパー総菜部門の中でおいしさの証である「金賞」を受賞。

第11回以降、出場した回ではすべて受賞しており、通算6回目の受賞となります。





「熟から」へのこだわり





■ 3つの熟成

商品名の「熟」には、黒にんにくがもたらす“熟成のコク”、醤油もろみの“熟成の香り”という二つの熟成要素を重ねた、味づくりの考え方を込めています。

さらに今回、新たに福井の造り酒屋「一本義」様の辛口地酒を使用し、麹を醸し、発酵・熟成させた日本酒由来の旨味によって、にんにくの香りにキレと奥行きを加えました。









■ お客様の声をもとに、3つのポイントを重点改良

本商品の開発は、開発担当者が母親から受け取った黒にんにくの深い甘みと香りに着想を得たことをきっかけにスタートしました。以来、さらなるおいしさを求めて試作を重ねる中で、「お客様の声に答えがあるのでは」という考えに立ち返り、お客様アンケートを実施。

特に重要な改善ポイントとして、(1)お肉のジューシーさ (2)にんにくの香りの調和 (3)衣の食感 の3点を軸に改良を行いました。





(1)お肉のジューシーさ

鶏肉を増量、火入れを工夫することで肉本来の食感とジューシーさを引き出し、併せて漬けだれの塩味も微調整することで後味の旨味を感じられるようにしています。





(2)にんにくの香りの調和

福井の造り酒屋「一本義」様の辛口地酒を使用し、麹由来の旨味を加えることで、にんにくの香りをやさしく包み込みながら、後味にキレと深みを持たせました。





(3)衣の食感

新開発の打ち粉により、“カリッ・サクッ”とした軽やかな食感が持続。冷めてもトースター等で温め直すことで食感が戻りやすく、ご家庭でも揚げたてのような食感を楽しめる仕上がりとなっています。









■ 味わいの特長

「熟から(黒にんにく鶏もも唐揚げ)」は、“円熟味…さらに奥深い旨味と香りへサクサク食感からのジューシー！”をコンセプトに、香りの立ち上がりから後味のキレまでを意識して味を設計しています。

黒にんにくは、青森県産「福地ホワイト六片」を使用。ドライフルーツのような甘い熟成香とコクが広がります。そこに青森県産の白にんにくを重ね、ストレートで力強い香りが食欲を引き立てています。

さらに、先味にくる醤油もろみのまろやかで奥深い旨味に、越前海岸・百笑の塩が輪郭を与え、高知県産生姜の爽やかな余韻と、かくし味の山椒が後味をすっきりとまとめています。









■開発者からのメッセージ

今回、改めて実感したことは、『商品と真剣に向き合い、お客様の声に耳を傾けること』

こうして誕生した新「熟から」は、大きな口でほおばれば自然と笑顔がこぼれる、そんな“食卓を彩る一品”に仕上がったと考えています。

当社は今後も、毎日の食卓に寄り添い、素材とおいしさにこだわった商品づくりを通じて、価値を実感していただける商品をお届けしてまいります。





熟から(黒にんにく鶏もも唐揚げ)





■ 商品概要

商品名 ： 熟から(黒にんにく鶏もも唐揚げ)

価格 ： 100gあたり 本体価格219円(税込236.52円)

販売店舗： 全国のPLANT各店





＜会社概要＞

社名 ： 株式会社PLANT

本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二

設立 ： 昭和57年(1982年)1月

資本金 ： 1,425百万円

上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)

事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う

スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています

(店舗展開エリア)福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、

島根県

URL ： https://www.plant-co.jp/