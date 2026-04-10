吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用したスムージー「みちすがら」がオープンしたことを報告致します。

代々木上原に、週1日だけ現れるスムージースタンド「みちすがら」がオープンしました。 提供するメニューは、こだわりの一杯のみ。 アボカド、バナナ、自家製のいちご酵素シロップに加え、栄養価の高いアボカドの種まで使用した、ここでしか味わえないオリジナルスムージーです。 店主は現役の大学生。 これまで藤沢などで屋台出店を重ね、経験を積んできました。今回、満を持して代々木上原で、毎週木曜日の夜限定という形で自身の拠点をスタートさせました。 このスムージーの原点は、ヨーロッパ旅行中に出会った「アボカド×バナナ」の一杯。日本ではあまり見かけないその味わいに衝撃を受け、「この美味しさを広めたい」という想いから誕生しました。 店名の「みちすがら」には、“道すがらふらっと立ち寄ってほしい”という願いが込められています。 今後はさまざまな場所での出店も視野に入れ、活動の幅を広げていく予定です。 代々木上原の夜にふらりと現れる、新しいスムージーカルチャーをぜひ体験してみてください。

店舗情報

店舗名：「みちすがら」 住所：東京都渋谷区西原１丁目７－８ ツインパレスK.I 103 営業時間：毎週木曜日 16時～21時 オープン日 2026年4月 Instagram https://www.instagram.com/michisugara25/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/ https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/