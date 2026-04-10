株式会社アウルコーポレーション(所在地：京都府京丹後市網野町木津253番地)では、海の京都と呼ばれる京都府京丹後市・夕日ヶ浦温泉を中心に、「佳松苑」ほか、「佳松苑 別邸ふうか」「一望館」「旅亭 櫂 -KAI-」「雨情草庵」の 5館の旅館とホテル「HOTEL＆湖邸 艸花-そうか-」を運営しております。 京都府最大の湖・はなれ湖の傍らにたつ「HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-」。 対岸に咲く約100本の桜を望む、賑やかな宴会ではなく、静かに、自分らしく過ごすお花見。 大切な人と語らったり、ひとりでゆったりとくつろいだり--そんなお花見のかたちを提案する春限定プランが登場しました。

桜とロゼ、春の午後ワイン

艸花の目の前には京都府最大の淡水湖「はなれ湖」が広がっています。 対岸の公園には、約300本の種類様々な桜が順に開花。 長い期間花見散策を愉しめると、地元でも愛される丹後の桜スポットです。 日が沈む頃にはライトアップもされ、夜桜が湖面に映し出されると幻想的な雰囲気に。 「春の午後ワイン」は、宿泊プランにイタリア産ナチュラルロゼワイン1杯を組み合わせた4月限定プランです。シチュエーションを愉しむことをコンセプトに、桜の季節ならではの静かで豊かな時間を過ごすアイテムをご用意しております。 艸花のワインはすべてワインセレクターがナチュラルワインを厳選。 今回の春の午後ワインのセレクトは、イタリア・アブルッツォ州産の「ラシッチ コッリ・アプルティーニ・ロザート」。辛口のロゼで、春の清涼感ある空気と桜の情景にあわせて選び抜いた一本です。 晴れの日にはガーデンやテラスで、雨の日はダイニングやお部屋で、お好きな場所でお過ごしいただけますと幸いです。

＜はなれ湖公園 桜 開花状況（4月9日現在）＞

約300本、多様な桜が順に花開くはなれ湖公園。 4月6日ごろにソメイヨシノが満開を迎え、少しずつ若葉が見え隠れするようになってまいりました。 4月9日現在、八重桜の蕾が膨らみだしています。 4月19日ごろまでは艸花からも桜をお愉しみいただけそうです。

プラン概要：＜春の午後ワイン＞ナチュラルワイン ロゼ付き

期間：2026年4月2日～4月30日まで 参考価格： 1泊2食付き 1名様料金 ( 2名様1室利用時 ) 29,800円 ～（税サ込） ・おひとり様1杯ずつ セレクト ナチュラルワイン付き（料金に含まれています） ・「ラシッチ コッリ・アプルティーニ・ロザート」が無くなり次第、別セレクトアイテムにてご用意しております ・夕食は薪火料理 季節のスタンダードコースをご用意いたします ・料金は日により変動します

桜を間近で。はなれ湖公園まで「花見バス」運行

対岸のはなれ湖公園へ、シャトルバスを運行します。 湖沿いの小道を覆う桜と湖のきらめきを愉しみに、散策にでかけませんか？ 公園での滞在時間は30分ほどではございますが、ディナーの前に、五感で春を感じてみてください。 時間：桜開花中 16～17時間（車で片道5分ほど／散策30分） 受付人数：先着8名様まで 申込：チェックイン時にご希望をお伺いします 参加費：無料

「こころ凪ぐ、理想の日常」が叶う丹後のスモールホテル

https://www.489pro-x.com/ja/kasyouengroup/soka/search/?plans=15&show=room

大阪、京都の市街地から車で約2時間半。伊根の舟屋・天橋立にもほど近く、美しくも素朴な原風景が残る丹後エリアにある、京都府最大の淡水湖・離湖（はなれこ）。その畔に佇む「HOTEL&湖邸 艸花 -そうか-」は、2024年5月にグランドオープンしたスモールホテル。 水鳥が湖面に残す水紋、生き物たちが飛び込む水音、夜明けの清涼な空気、柳がつくりだす木漏れ日のテラス、夕空の色彩、地元丹後の気候に育まれた豊かな食材、選び抜かれたナチュラルワイン、身体をほぐす温泉、そして好きを集めたインテリアとアートに囲まれた居心地のよい空間。 こころ凪ぐ、理想の日常がここにあります。

施設概要

施設名 ：HOTEL&湖邸 艸花 -そうか- 所在地 ：〒629-3113 京都府京丹後市網野町小浜915-15 直通TEL ：0772-72-1009（11～15時の間はスタッフが不在のため繋がりません。予めご了承ください。） 客室数 ：全16室（ヴィラ3棟、本館洋室13室） 対 象 ：全室大人限定（対象 中学生以上） 定休日 ：火曜、水曜（お盆、祝日などは無休） URL ：https://soka-kyoto.jp/ Instagram：@soka.kyoto

佳松苑グループについて

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京都府京丹後市、夕日ヶ浦温泉を中心に6宿を展開する「佳松苑グループ」。 多種多彩な特色のある宿の運営をしております。 ＜夕日ヶ浦温泉＞ 時季を彩る 佳松苑／佳松苑 別邸ふうか／夕日浪漫 一望館／旅亭 櫂 -KAI-／もう一つの京都 雨情草庵 ＜京丹後市内＞ HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-（網野町・八丁浜小浜温泉）

本件に関するお問い合わせ先

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株式会社アウルコーポレーション 営業本部企画課：森口 本社TEL：0772-74-9018 mail：moriguchi.kasyouengroup@gmail.com