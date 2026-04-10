NTTドコモビジネス株式会社（旧 NTTコミュニケーションズ株式会社、以下 NTTドコモビジネス）は、株式会社セールスフォース・ジャパンが発表した「Salesforce Japan Partner Award 2026」において「Japan Partner of the Year - Customer Success Management」を受賞しました。









1．賞の内容

「Japan Partner of the Year - Customer Success Management-」は、NTTドコモビジネスがお客様に対する定着化のご支援や、保守運用を通じてご信頼を得た結果、高い契約更新率を維持したことを評価されての受賞となりました。









2．Salesforce Japanからのコメント

NTTドコモビジネスのようなSalesforce Japan Partner Award 2026の受賞者は、テクノロジーがかつてないスピードで発展しAI革命が進行する世界において、お客様がより迅速に成長し、さらに躍進するよう尽力されています。Salesforceにとってパートナーの皆様は、お客様の成功を推進するために欠かせない存在です。





株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長 浦野敦資氏





3．Salesforce Japan Partner Awardとは

第19回目を迎えるSalesforce Japan Partner Award 2026は、コンサルティング会社、デジタルエージェンシー、販売代理店、ISVパートナーなどを対象に、クラウド、業種・業界、ならびに幅広いパートナープログラムにおいて、Salesforce※1のビジネス拡大とお客さまの成功に多大な貢献を果たしたパートナーを表彰するものです。

今年のSalesforce Japan Partner Award 2026を受賞したSalesforceパートナーの一覧はこちらをご覧ください。

https://appexchangejp.salesforce.com/learn/fy27-partner-award













NTTドコモビジネスではこれまでの豊富なSalesforce導入実績を活かしながら、Salesforce社の自律型のAIエージェントプラットフォーム「Agentforce」およびその導入支援の提供などを通じて、これからもお客さまのビジネスに貢献してまいります。









※1：SalesforceなどはSalesforce, inc.の商標です。













「NTTコミュニケーションズ株式会社」は2025年7月1日に社名を「NTTドコモビジネス株式会社」に変更しました。私たちは、企業と地域が持続的に成長できる自律・分散・協調型社会を支える「産業・地域DXのプラットフォーマー」として、新たな価値を生み出し、豊かな社会の実現をめざします。

https://www.ntt.com/about-us/nttdocomobusiness.html













【関連リンク】

Salesforce over VPN

https://www.ntt.com/business/services/application/crm-dm/salesforce.html