AMTD Group会長Feridun Hamdullahpur博士、HKUST (GZ)のグローバル戦略諮問委員に就任

パリ、ニューヨーク、ロンドン、2026年4月10日 /PRNewswire/ -- AMTD Group Inc.（「AMTD Group」）、AMTD IDEA Group（NYSE：AMTD、SGX：HKB）、AMTD Digital Inc.（NYSE：HKD）およびその子会社であるThe Generation Essentials Group（「TGE」、NYSE：TGE、LSE：TGE）は、Feridun Hamdullahpur博士、AMTD Group会長兼AMTD IDEA Group（NYSE：AMTD、SGX：HKB）会長兼AMTD Digital Inc.の子会社であるThe Generation Essentials Group（「TGE」、NYSE：TGE、LSE：TGE）会長が、喜ばしいことに香港科技大学（広州）（HKUST(GZ)）のグローバル戦略諮問委員会（Global Strategic Advisory Board）のメンバーに選任されたことを発表いたします。





香港科技大学（広州）（HKUST(GZ)）は3月25日、グローバル戦略諮問委員会を発足させました。

同委員会は、英国、カナダ、フランス、ドイツ、ニュージーランド、スイス、中国を含む7カ国の高等教育機関の著名な指導者8名で構成されています。

Feridun Hamdullahpur博士がカナダ代表を務めます。

グローバル戦略諮問委員会の委員長は、University of Strathclydeの前校長兼副学長であるJim McDonald卿教授が務めます。

その他のメンバーには、香港科技大学前校長のWei Shyy教授、École Polytechnique前校長のJacques Biot教授、中国科学院院士で復旦大学前校長のNingsheng Xu教授、École Polytechnique Fédérale de Lausanne校長のAnna Fontcuberta i Morral教授、RWTH Aachen University学長のUlrich Rüdiger教授、University of Auckland副学長のDawn Freshwater教授などがいます。

同委員会は、HKUST(GZ)が学際的な教育と最先端の研究に一層重点を置くよう支援すると同時に、広州とグレーターベイエリアを世界的に影響力のある国際的な教育ハブ、また世界規模のイノベーション中心地として振興を図っています。

3日間の創立総会で、広州市長のZhiyang Sun氏は委員会メンバーと面会し、グレーターベイエリアとその先に大きく貢献するというHKUST(GZ)のビジョンに強い支持を表明しました。

Hamdullahpur博士の選任は、同博士の世界的な学術的地位と、複数の特許を保持し、200以上の科学技術論文を発表するなどの広範な学術的貢献を強調するものです。また、世界的なパートナーシップを構築し、国際的な結びつきと協力関係を育んできた実績を際立たせるものともなっています。

同博士は現在、The International Business Universityの学長を務めるほか、King Abdulaziz Universityの国際諮問委員会、およびSorbonne Universityの戦略諮問委員会のメンバーでもあります。以前はUniversity of Waterlooの副学長兼校長を務めました。

同博士はそのキャリアを通じて、高等教育におけるリーダーシップで広く認められてきました。2022年にはカナダ勲章（Member of the Order of Canada）を受章しました。2019年にはフランス共和国より教育功労章（Order of Palmes Académiques）シュヴァリエ（Chevalier）章を授与されました。2018年にはカナダ王立協会フェロー（Fellow of the Royal Society of Canada）に認定され、2013年には女王Elizabeth IIからダイヤモンド・ジュビリー勲章（Diamond Jubilee Medal）を授与されました。Hamdullahpur博士は、中国との強い結びつきと中外協力への貢献をさらに際立たせるものとして、中華人民共和国の経済・社会の発展に顕著な貢献をした外国人専門家に贈られる、中華人民共和国最高の栄誉である友誼賞（Friendship Award）も受賞しています。

Hamdullahpur博士とTimothy Tong博士主導の下、AMTDは教育と人材育成を推進するAMTD Charity Foundationを設立しました。AMTDは香港理工大学との提携により、香港初の産学連携フィンテックセンターとなる「香港理工大学工商管理学院のAMTDフィンテックセンター（AMTD FinTech Centre of PolyU Faculty of Business）」を設立し、続いてアジア初のFinTech博士号プログラムを開始しました。AMTDはまた、Xiaomi、Singapore Management University、National University of Singaporeと長期的なパートナーシップを結び、「シンガポール・デジタル・ファイナンス・リーダーシップ・プログラム（Singapore Digital Finance Leadership Programme）」を設立したほか、University of Waterlooと協力して「ウォータールー大学AMTDイノベーション・ハブ（University of Waterloo-AMTD Innovation Hub）」と「AMTDウォータールー・グローバル・タレント博士研究員制度（AMTD Waterloo Global Talent Postdoctoral Fellowship）」を立ち上げました。さらに、AMTDは、英国でトップ5に入る私立学校の系列であるCharterhouse School (Asia)の創立株主でもあります。これらの取り組みを通じて、AMTDは青少年の育成と継続的な教育、質の高い教育機会へのアクセスの拡大、積極的な社会的包摂の推進に引き続き専念してまいります。

AMTD Groupについて

AMTD Groupは、メディアとエンターテインメント、教育とトレーニング、プレミアム資産とホスピタリティの各分野にまたがる中核事業ポートフォリオを持つコングロマリットです。

AMTD IDEA Groupについて

AMTD IDEA Group（NYSE：AMTD、SGX：HKB）は、企業や投資家とグローバル市場をつなぐ多角的な機関およびデジタルソリューショングループです。その包括的なワンストップビジネスサービスとデジタルソリューションプラットフォームは、さまざまなクライアントの多様で相互に結びついたビジネスニーズとデジタル要件に、ライフサイクルの全段階にわたって対応しています。AMTD IDEA Groupは、クライアント、ビジネスパートナー、投資先企業、投資家を積極的に結ぶスーパーコネクターとして、東西をつなぐユニークな立場にあります。詳細については、www.amtdinc.comをご覧いただくか、X（旧「Twitter」）で@AMTDGroupをフォローしてください。

AMTD Digital Inc.について

AMTD Digital Inc.(NYSE：HKD）は、フランスに本社を置く総合デジタルソリューションプラットフォームです。ワンストップのデジタルソリューションプラットフォームとして、デジタルメディア、コンテンツおよびマーケティングサービス、投資、ホスピタリティ、VIPサービスなどの主要事業を展開しています。AMTD Digital Inc.の発表については、https://ir.amtdigital.net/investor-news をご覧ください。

The Generation Essentials Groupについて

The Generation Essentials Group（NYSE：TGE、LSE：TGE）は、AMTD Group、AMTD IDEA Group（NYSE：AMTD、SGX：HKB）とAMTD Digital Inc.（NYSE：HKD）が共同で設立して誕生し、フランスに本社を置き、世界中のマルチメディア、エンターテインメント、文化事業、ホスピタリティ、VIPサービスにおけるグローバル戦略や開発に注力しています。TGEはL'Officiel、The Art Newspaper、映画やエンターテインメントのプロジェクトで構成されています。TGEは、メディアおよびエンターテインメント事業の多角的ポートフォリオであり、プレミアム不動産の世界的ポートフォリオです。また、TGEは特別買収目的会社（SPAC）のスポンサーマネージャーであり、2025年12月18日に最初のSPACの資金調達とプライシングに成功しています。

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本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の「セーフハーバー」条項に規定される「将来の見通し」に該当する可能性のある記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、「予定する」、「期待する」、「予想する」、「目標とする」、「将来」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「見積もる」、「可能性がある」などの用語および類似の表現によって特定することができます。AMTD IDEA Group、AMTD Digital、および/またはThe Generation Essentials Groupの信念、計画、期待に関する記述を含む歴史的事実ではない記述は、将来の見通しに関する記述に該当します。将来の見通しに関する記述には固有のリスクと不確実性が伴います。これらのリスクおよびその他のリスクに関する詳細は、AMTD IDEA Group、AMTD DigitalおよびThe Generation Essentials GroupのSEC提出書類に記載されています。本プレスリリースに記載されたすべての情報は本プレスリリースの日付時点における情報であり、AMTD IDEA Group、AMTD DigitalおよびThe Generation Essentials Groupは、適用法で義務付けられている場合を除いて、将来の見通しに関するいかなる記述についても更新を行う義務を負いません。

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