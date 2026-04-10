利尻昆布ラーメン くろおび で「お父さんお母さん応援プロジェクト」開催！小学生以下のお子様へラーメン1杯を無料でご提供 --物価高の今、家庭を応援

株式会社竹田恒泰事務所

昨今の物価高による家計負担の増加を背景に、株式会社竹田恒泰事務所が運営する「利尻昆布ラーメン くろおび」では、明日、4月11日（土）に「お父さんお母さん応援プロジェクト」を開催いたします。

本企画は、日頃よりご愛顧いただいているご家族への感謝と、「食を通じた小さな社会貢献」を目的として実施するものです。毎月第2土曜・第3日曜に開催しており、対象日に、小学生以下のお子様へラーメン1杯を無料でご提供致しております。

先月の開催時には、多くのお客様にご来店いただき、店舗前には行列ができるなど大きな反響をいただきました。今回も、ご家族で安心して楽しめる外食の機会として、注目が集まることが期待されます。

提供するラーメンは、お子様向けでありながらも内容に一切の妥協はなく、海老雲呑・とろ玉を添えた通常と同等の一杯をご用意しております。なお、数量限定のため、売り切れ次第終了となります。

「美味しいのに、子どもでも安心して食べられるラーメンは作れないか」――そんなくろおびラーメン誕生の原点に立ち返り、本企画を通じて少しでもご家庭への貢献ができればと考えております。

報道関係者 お問い合わせ先

当日は店内での撮影も可能です。行列の様子や、ご家族でラーメンを楽しむ風景など、食を通じた暮らし活性の様子をぜひご取材いただけますと大変嬉しく存じます。

ご取材等については、下記宛にお問い合わせください。

株式会社竹田恒泰事務所

広報担当：丸茂

電話番号：03-6453-6662

メール：marumo@kofun.co.jp

利尻昆布ラーメン くろおび について

成り立ち

「利尻昆布ラーメン くろおび」は、店主 竹田恒泰 の

「美味しいのに、子どもでも安心して食べられるラーメンは作れないか」

という問いから生まれたブランドです。

「美味しさ」と「安全さ」を両立させることは至難の技です。

それでも私たちは、天然の素材にこだわり、力強く美味しいスープを作ることにこだわりました。

目指したのは、単なる嗜好品ではなく、日常の中で安心して口にできる至高の一杯。

子どもから大人まで同じものを囲み、自然に「美味しい」と感じられるラーメンです。

特徴

1. 「ダシの王の中の王」利尻昆布をベースにした出汁

くろおびの味の核となるのは、最高級品として知られる利尻昆布を贅沢に使用した出汁である。

昆布が持つ繊細で透明感のある旨味を主役に据えることで、これまでのラーメンとは一線を画す味わいを実現。その一杯は、「出汁が主役のラーメン」であり、まるで和食の椀物のように身体に染み渡ります。

2. 徹底した天然素材へのこだわり

天然素材本来の旨味と組み合わせにより、至高の旨味を引き出しています。

その味わいは、雑味のない澄んだ後味と、食後の軽やかさを両立しているのが特徴です。

お子様と一緒に安心してお召し上がりいただける一杯に仕上げています。

店舗情報

利尻昆布ラーメン くろおび 本店

https://www.konburamen.jp/user_data/shopinfo

〒106-0032 東京都港区六本木4-12-5 六本木144ビル1F

https://maps.app.goo.gl/oeFR8ACxeyfNGct2A

【電話番号】03-6434-7781

【営業時間】月～金 11:00～23:00（L.O.22:30)

土・祝 11:00～21:00（L.O.20:30)

日 11:00～17:00（L.O.16:30)

※第3木曜・第4水曜のみ下記時間となります。

11:00～15:00（L.O.14:30)

17:00～23:00（L.O.22:30)

【定休日】なし（年末年始を除く）

公式サイト・SNS

利尻昆布ラーメン くろおび ECサイト

https://www.konburamen.jp/

利尻昆布ラーメン くろおび 公式インスタグラム

https://www.instagram.com/kuroobi_ramen/

会社概要

会社名：株式会社竹田恒泰事務所

代表取締役：竹田恒泰

所在地：東京都港区芝五丁目13番16号

設立年月日：平成18年6月14日