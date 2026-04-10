【イベントレポート】株式会社ファクトリージャパングループ、2026年度入社式を関東・関西で開催

株式会社ファクトリージャパングループ株式会社ファクトリージャパングループ 2026年度入社式を開催



整体×骨盤サロン「カ・ラ・ダ ファクトリー」(以下カラダファクトリー)などを海外・国内に展開する株式会社ファクトリージャパングループ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：春名秀樹、以下ファクトリージャパン）は、この度4月1日（水）・2日（木）に2026年度 新入社員の入社式を執り行いましたのでご案内いたします。

本年度の入社式は、東京都内と大阪府内の2会場で開催され、希望に満ちた新入社員たちが一堂に会しました。

式典では、代表取締役社長からの祝辞をはじめ、当社がサポートするアスリートたちからのお祝い動画が上映されました 。さらに、スペシャルゲストとして東京ヴェルディBS（ビーチサッカー）の茂怜羅オズ選手・大場崇晃選手が登壇 。トップアスリートならではの視点から「カラダファクトリーとの絆」や「施術家・トレーナーに求める姿勢」について熱いエールが送られ 、会場は終始温かな歓迎のムードに包まれました。

新入社員にとって、入社式は一生に一度の特別な体験です。この日が彼らにとって決意を新たにする最高の一日として心に刻まれるよう願いを込め、スペシャルゲストからの印象深いメッセージをお届けしました。ファクトリージャパンは、当社を選び入社してくれるスタッフがそれぞれの夢や目標に向かって歩みを進めることを全力で支援し、共に成長してまいります。

【実施概要】2026年度 株式会社ファクトリージャパングループ 入社式

日程・会場：

・関東会場：2026年4月1日（水）東京都内

・関西会場：2026年4月2日（木）大阪府内

・登壇ゲスト：

東京ヴェルディBS 茂怜羅オズ選手（両会場登壇）

東京ヴェルディBS 大場崇晃選手（関東会場登壇）

当社技術顧問 清水忍 氏

【式次第】

＜第一部：入社式典＞

開会・代表祝辞：代表取締役社長 春名秀樹からの祝辞

お祝い動画上映：当社サポートアスリートからの新入社員へ向けたメッセージ動画

スペシャルゲスト 祝辞・トークセッション：東京ヴェルディBS 茂怜羅オズ選手、大場崇晃選手ご登壇

技術顧問メッセージ：清水忍 氏による講話

式典行事：新入社員 誓いの言葉、歓迎の言葉、辞令交付および社章授与

記念撮影：ゲストを交えての集合写真撮影

＜第二部：新入社員向け講話・オリエンテーション＞

役員講話：専務取締役 太田敦士による講話（テーマ：「この街で頼られる存在」）

入社オリエンテーション：入社手続き、本日の振り返り

スペシャルゲスト 祝辞・トークセッション：東京ヴェルディBS 茂怜羅オズ選手、大場崇晃選手 ご登壇

■ トップアスリートから学ぶ「信頼の築き方」と「人間力」

トークセッションでは、世界を舞台に活躍する両選手より、自身の経験に基づいた「選ばれるプロ」としてのあり方が語られました。

・「心のケア」と対話の大切さ：技術が高いことは前提とした上で、「いかに相手に寄り添い、信頼を築けるか」という対話の重要性が強調されました。アスリートが求めるのは、身体のケアだけでなく、心の支えとなるような深いコミュニケーションが取れるパートナーであるという言葉に、新入社員は真剣に耳を傾けていました。

・「家族（チーム）」としての強い絆：オズ選手からは、チームを「家族」として大切にする信念が語られました。当社スタッフに対しても、単なるサポート役ではなく共に戦う「仲間」として厚い信頼を寄せているというエールが送られ、新入社員はプロの現場で働くことの責任と誇りを実感しました。

・未来の仲間たちへの期待：「いつかトレーナーとしてチームで共に戦える日を楽しみにしている」という両選手からの激励は、これから研修に挑む新入社員にとって、自身の将来を描く大きな原動力となりました。

■ 新入社員の主なコメント（アンケートより抜粋）

式典を終えた新入社員からは、トップアスリートとの交流を通じて、自身のキャリアに対する前向きな決意が多く寄せられました。

・世界最高峰で戦う選手たちが当社に寄せる信頼の深さを知り、その期待に応えられるよう、技術と人間性の両方を磨き続けたいという意欲が高まりました。

・コミュニケーションの価値を再認識：単に「身体を整える」だけでなく、相手の背景を理解し、心まで健康にできるような「最も頼られる存在」を目指したいという具体的な目標が明確になりました。

・オズ選手の「家族」という言葉を受け、同期や先輩と切磋琢磨しながら、一人では成し遂げられない価値を提供できるチームの一員になりたいという想いが強まりました。

■スペシャルゲスト（関東・関西）茂怜羅オズ選手よりメッセージ（一部抜粋）

「本日は、ご入社おめでとうございます。いつもカラダファクトリーのトレーナーさんに帯同いただいて、とても感謝しています。

チーム・選手の立場で言えることとして、トレーナーさんに求められるのは、優れた施術の技術以上に、積極的なコミュニケーションを通じて選手に寄り添い、心のケアまで行える深い信頼関係を築くことだと思います。

みなさんは、これから様々な困難な壁にぶつかることもあると思いますが、私自身の経験としていえることは、決して一人で抱え込まないで欲しいということです。みなさんは一人ではありません。『家族』である仲間に頼りながら、共に乗り越えていってください。

皆さんが、いつか頼れるトレーナーとしてチームにお越しいただき、現場で共に戦える日が来ることを心から楽しみにしています。これから頑張ってください。」

東京ヴェルディBSチーム 茂怜羅 オズ 監督兼選手

■茂怜羅 オズ(モレイラ オズ)選手 profile

ビーチサッカー日本代表 選手/東京ヴェルディBSチーム 代表兼選手

【出身】 リオ・デ・ジャネイロ／ブラジル 【ポジション】 FIXO

【生年月日】1986年1月21日（40歳）

【日本国籍取得】2012年12月12日

・経歴

JFA全日本ビーチサッカー大会 12回優勝／世界クラブ選手権 2015年 2017年優勝／イタリアリーグ 2016年 2023年 優勝／ヨーロッパチャンピオンリーグ 2016年 優勝／世界年間ベスト5プレーヤー 2014年から通算8回受賞／BSWW Best Player 2021年 受賞

・ビーチサッカー日本代表歴

ビーチサッカー日本代表監督(2020～2024)／FIFAビーチサッカーワールドカップ 7回 出場／FIFAビーチサッカーワールドカップ 2021年 準優勝／FIFAビーチサッカーワールドカップ 2019年 ゴールデンボール受賞／AFCアジアカップ 2019年 優勝／AFCアジアカップ 2013年・2015年・2019年 MVP／アジアビーチゲームズ 2016年 優勝

東京ヴェルディBSチーム 大場 崇晃 選手

■大場 崇晃(オオバ タカアキ)選手 profile

東京ヴェルディBSチーム 選手

【出身】福岡県行橋市 【ポジション】 ALA(アラ)・PIVO(ピヴォ)

【生年月日】1992年12月24日（33歳）

【経歴】

・クラブ ・JFA全日本ビーチサッカー大会／2015・2017・2024・2025 優勝

・ビーチサッカー地域チャンピオンシップ／2015・2017・2021・2024 優勝・World winners cup 2022 優勝・ビーチサッカースペインリーグ１部 2024・2025 優勝

・ビーチサッカー日本代表歴

・アジアビーチゲームズ2016 優勝・AFCビーチサッカー選手権2019 優勝・FIFAビーチサッカーW杯2021 準優勝

【チーム経歴】

・サッカー 柳ヶ浦高等学校・フットサル ボルク北九州・ビーチサッカー ドルソーレ北九州・東京ヴェルディBS、レーヴェ横浜、 ボタフォゴBS(ブラジル)、 レアル・ミュンスター(ドイツ)、アトレチコ・トロクセーニョ(スペイン) エンパイア・マラガ(スペイン) 昨年2025年1月、6シーズンぶりに東京ヴェルディBSチームに復帰しました。

■入社式の様子は、後日、以下のオウンドメディアにて公開する予定です。

今後の展開にご期待ください。

⇒YouTube カラダチャンネル https://www.youtube.com/@KARADA

⇒WEBマガジン KA・RA・DA mag https://karadamag.com/

■採用情報

人財募集中／ 「整体師やセラピストとして働きたい！」「高い施術力を身につけたい！」方は

下記特設webサイトをご覧ください。

・中途採用はこちら https://factoryjapan-saiyo.jp/mid-lp/

・新卒採用（インターン含む）も募集中！ https://factoryjapan-saiyo.jp/new-lp/

カラダファクトリー

◆「カラダファクトリー」とは

「カラダファクトリー」は、根本ケアという考え方を基にしたカラダと健康のトータルボディケアサロンです。独自に開発した「A.P.バランス（R）」整体理論に基づいた施術法を用い、首・肩・腰・足のケアなどお悩み別に、お客様一人ひとりのカラダの状態を確認しながら施術を行います。

ファクトリージャパングループ

◆「ファクトリージャパングループ」とは

感動を生み出す「人財力」で健康の促進と予防に対する意識改革を世界に広げ、社会に貢献する。それが「ファクトリージャパングループ」の企業理念です。お客様一人ひとりの声に寄り添い、いかにご満足いただけるかということを、とことん妥協無く追及することを最も重視しています。お客様第一主義をもとに、技術とサービス・ホスピタリティを重視した人財を育成し、サロン事業、教育事業、フランチャイズ事業など、健康の促進と予防に対する意識改革に関する事業を幅広く展開しています。

＜会社概要＞

商号：株式会社ファクトリージャパングループ

本社所在地：101-0041 東京都千代田区神田須田町1-9 5F

役員：代表取締役社長 春名 秀樹

資本金：5000万円

事業内容・整体サロン運営 ・健康関連商品の販売 ・フランチャイズ事業

従業員数：1,396名（2026/4/1時点） ※グループ会社を除く

グループ会社：株式会社 凜、FJG International Holdings Limited、卡莱达(深圳)健康管理有限公司

カラダファクトリー公式サイト： https://karada39.com/

公式通販サイトカラダマルシェ： https://shopping.karada39.com/

コーポレートサイト： https://factoryjapan.jp/

オウンドメディア： https://karadamag.com/