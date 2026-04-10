TIAD, AUTOGRAPH COLLECTION 　4月13日より、爽やかな新緑を感じる「グリーンアフタヌーンティー」を提供

株式会社日本セレモニー

「TIAD, オートグラフ コレクション」（所在地：名古屋市中区栄5-15-19、総支配人：中田匡彦、以下 TIAD）は、2026年4月13日より、「グリーンアフタヌーンティー」を期間限定で提供いたします。

TIADのアフタヌーンティーは、季節ごとに地元の食材を使用し、期間限定の特別な時間をご提供、女性客を中心に好評をいただいております。

2026年4～6月のテーマは「“爽（そう）” ～春から夏への移ろい～」。

新緑の爽やかさを表現した「グリーン」の色彩が映える食材をふんだんに使用しました。

またＴＩＡＤの目の前に位置する久屋大通公園の緑と溶け合う開放的な空間で、自然とのつながりや心地よい安らぎを感じるひとときをお届けします。

ＴＩＡＤでしか味わえない、今の季節ならではのアフタヌーンティーをお愉しみください。

■グリーンアフタヌーンティー 2026

期間： 2026年4月13日（月）～6月３０日（火）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/105689/table/93_1_6d927908b09925a412ce4636c0b98927.jpg?v=202604100451 ]

※土日祝日は提供場所、料金、時間、提供スタイルが一部異なります。

※料金はいずれもサービス料・消費税を含みます。

【メニュー】

Welcome Drink / ウェルカムドリンク

・フレッシュフルーツのモクテル

Sweets / スイーツ

・ミントとメロンのヴェリーヌ・ヴェール・フレシュール

・柑橘と山椒のタルト

・マカロン ヴェール・オ・デビュ・デ・レテ（初夏を彩るマカロン）

・蓬（よもぎ）のわらび餅

・マンゴーショコラと抹茶

・サヴァラン・オ・ザプリコ（アプリコット）

・エルダーフラワーのウィークエンド

Savory / セイボリー

・自家製豆腐 バジルオイル

・ブロッコリーのテリーヌ

・昆布締めサヨリのピンチョス

・錦爽鶏のシャルキュトリー ピスタチオをまとって

Pastry / ペストリー

・優しいシナモンロール

コーヒーまたは紅茶フリ-フロー

TIAD3階「The Lounge」

■一部の土日祝日限定（要問い合わせ） 7,000円（※ウェルカムドリンクのモクテルなし）

「Table For Tomorrow」(TIAD5階、オールデイダイニング)にて提供いたします。

【アフタヌーンティーのご予約・お問い合わせ】

TEL: 052-212-5888 （10時～22時）

Email： restaurant-rsv@hotel-tiad.com

公式サイト： https://hotel-tiad.com/dining/

TIAD5階「Table For Tomorrow」

TIAD, AUTOGRAPH COLLECTIONについて

名古屋初のラグジュアリーホテルとして街の価値を高めることに貢献すべく誕生した「TIAD, オートグラフ コレクション」は、世界の賓客をお迎えするにふさわしい美しさとライフスタイルホテルの軽やかさを併せ持つ新しい時代のホテルです。

2024、2025年と2年連続でミシュランガイドのホテルセレクション「1ミシュランキー」を獲得、2024年にはSDGsを実践する国内宿泊施設の国際認証「Sakura Quality An ESG Practice」において『4御衣黄（ぎょいこう）ザクラ』を取得しております。

また、名古屋市の中心栄の矢場町駅から徒歩1分という好立地に位置し、目の前には久屋大通公園の豊かな自然が広がり、その緑や光や風と共生するようデザインされた空間が評価され、「2024グッドデザイン賞」を受賞いたしました。

2024年度マリオット顧客満足度調査においても、日本国内のマリオット・プレミアムカテゴリーホテルで第3位に選ばれております。

TIADは、訪れたゲストに至上の寛ぎをお約束いたします。

【HOTEL WEBサイト】 https://hotel-tiad.com/

【HOTEL Instagram】 https://www.instagram.com/hotel_tiad/

オートグラフ コレクションについて

上質さとユニークさを特徴とする「オートグラフ コレクション」は、マリオット・ブランドの中でもプレミアム・カテゴリーの最上位に位置づけられ、ディスティンクティブプレミアムホテルとして50以上の国と地域で展開されています。TIADは世界で３０７番目（国内４番目、東海地区初）のオートグラフ コレクションです。画一的なサービスではなく滞在そのものをユニークな体験と捉えるニーズの拡大に伴い、同ブランドへの注目は急速に高まっています。