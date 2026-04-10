株式会社スコヒアファーマ

株式会社スコヒアファーマ（本社：神奈川県藤沢市、以下「当社」）は、Neurocrine Biosciences, Inc.（本社：米国、以下「Neurocrine社」）の子会社である Neurocrine Switzerland GmbH との間で、希少代謝性疾患を対象とした新規選択的メラノコルチン2受容体（MC2R）拮抗薬 SCO‑483（Neurocrine社開発コード：NBI‑1852737）の開発、製造および商業化に関する全世界独占的ライセンス契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本提携に基づき、当社は契約一時金として20百万米ドルを受領するとともに、研究開発の進展に応じて最大550百万米ドルのマイルストン対価を受領する権利を有します。さらにSCO‑483の全世界における売上高に応じて、当社は一桁台から二桁台前半％水準の段階的ロイヤルティを受領する権利を有します。

当社代表取締役社長兼CEOの渡部正教は、次のように述べています。

「神経・内分泌疾患領域において確かな実績と科学的リーダーシップを有するNeurocrine社は、SCO‑483の価値最大化に向けた理想的なパートナーです。本提携を通じて、重篤な疾患に苦しむ患者さんに対し、革新的な治療選択肢を届けるという両社共通の使命を着実に前進させてまいります。」

本研究開発の一部は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）創薬支援推進事業・希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業（課題名：21水酸化酵素欠損症治療薬の開発 (S-483)）の支援を受けて実施されました。

SCO-483について

SCO‑483は、当社が創製した選択的メラノコルチン2受容体（MC2R）拮抗薬です。副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）シグナルの過剰活性化を標的とし、先天性副腎過形成症（Congenital Adrenal Hyperplasia： CAH）およびACTH依存性クッシング症候群における主要な病態形成因子に作用します。

これまでに得られた前臨床データにおいて、本剤は過剰なACTHシグナルによって引き起こされる病理学的変化を抑制する有効性を示しており、古典的先天性副腎過形成症ならびにACTH依存性クッシング症候群におけるアンメットメディカルニーズに応える新たな治療選択肢となる可能性が示唆されています。

株式会社スコヒアファーマについて

株式会社スコヒアファーマは内分泌、循環器、腎、代謝領域における高い専門性を活かし、前臨床、アンメットメディカルニーズを満たす新しい医薬品の創出を目指す創薬系バイオベンチャーです。当社の詳細情報につきましては、https://www.scohia.com/ をご参照ください。

本件に関するお問い合わせ先：

株式会社スコヒアファーマ

info@scohia.com