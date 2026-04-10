TRANBI、創業80年、地域に愛される“家付き商店”が実名で後継者募集開始　ー宮崎・美郷町で叶える移住×承継開業という新しい生き方ー

株式会社トランビ

事業承継・M&Aマッチングプラットフォーム「TRANBI（トランビ）」を運営する株式会社トランビ（本社：東京都港区、代表取締役：高橋聡）は、宮崎県美郷町で80年にわたり地域の暮らしを支えてきた「タケダ酒店（ワイショップ加盟店）」（代表：竹田修二）が、実名掲載の形で後継者募集を開始したことをお知らせいたします。

今回、竹田オーナーへのインタビューをTRANBI公式コラムに掲載し、事業の魅力と承継への想いを広く発信しています。

案件概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27440/table/276_1_32e700cc8dedb7e5d77c907bf8de8161.jpg?v=202604100651 ]

本件は、宮崎県美郷町に位置する創業80年の地域密着型商店の事業譲渡案件です。酒類・食品・日用品などを取り扱う「地域のよろず屋」として、住民の日常生活を支えてきました。

譲渡には、店舗・倉庫・土地（300坪）に加え、2階建て住居（40坪）も含まれており、住まいと仕事を同時に確保できる点が大きな特徴です。

また、1日120～150名が来店する安定した顧客基盤を持ち、客単価も1,200円～1,500円と高水準を維持。地方においても安定収益を見込める事業となっています。

後継者に求める条件

町の人々にとって欠かせない「生活の灯り」店舗のすぐ裏に立つ築28年の広々とした住居

竹田オーナーは、「この店と一緒に、人生そのものを引き継いでほしい」と語ります。

本案件は、特別な専門スキルや業界経験がなくても挑戦可能です。地元問屋との関係性や仕入れ体制もそのまま引き継ぐことができ、夫婦や家族での運営にも適した事業です。

想定される人物像は以下の通りです：

地方移住やセカンドキャリアに関心のある方

地域に根ざした暮らしや商いを大切にしたい方

自分のペースで無理なく働きたい方

地域コミュニティとの関係づくりを楽しめる方

都会のスピードとは異なる、「顔の見える商売」に魅力を感じる方に適した案件です。

本案件の魅力

本案件の最大の魅力は、低リスクで実現できる「移住×事業」のパッケージ性にあります。

まず、創業80年の歴史により築かれた顧客基盤があり、競合が少ない立地環境の中で安定した売上を維持しています。最寄りの市街地まで車で約50分という環境は、一見不便でありながら、参入障壁として機能しています。

さらに、以下のような特徴があります：

住居付きでの一括譲渡

広々とした敷地と住宅により、移住と開業を同時に実現可能

自由度の高い経営スタイル

ボランタリーチェーン（ワイショップ）により、営業時間や運営方法を柔軟に設計可能

地域に根ざした安定需要

日常生活に不可欠な店舗として、継続的な来店が見込める

加えて、美郷町は「ふるさとに帰りたい町」ランキングで上位に選ばれるなど、住環境としての魅力も高く、移住者を温かく受け入れるコミュニティが形成されています。

本案件は、単なる事業承継ではなく、新しいライフスタイルそのものを実現する機会と言えます。

事業内容やストーリーをもっと詳しく知りたい方はこちら

オーナーインタビュー記事：https://www.tranbi.com/ma-column/detail/?id=282

案件詳細・交渉・お問い合わせ：https://www.tranbi.com/buy/detail/?id=28111

※店舗やオーナーへの直接のお問い合わせはご遠慮ください。必ず上記TRANBIページを通じてご連絡ください。

■事業承継・M＆Aマッチングプラットフォーム「TRANBI」について

TRANBI（トランビ）は、日本初の事業承継・M&Aマッチングプラットフォームとして2011年にサービスを開始しました。法人・個人、業種・事業規模を問わず、全国どこからでも事業を「譲りたい人」と「引き継ぎたい人」が出会えるオンラインの場を提供し、誰もがM&Aに挑戦できる社会の実現を目指しています。

売り手には匿名での案件公開や伴走支援サービスを、買い手には多様な条件から希望に合った事業を検索・交渉できる機能を提供。さらに、全国の金融機関、自治体、事業承継・引継ぎ支援センター等と連携し、地域に根ざしたスモールM&Aや後継者不在企業の支援にも注力しています。

2021年には従来の成約手数料型から月額定額制へと料金体系を刷新し、中小企業や個人にも利用しやすい仕組みを整備。

「はじめてのM&AならTRANBI」を掲げ、売り手向けの支援サービスや、副業・M&Aへの挑戦を志すユーザー同士をつなぐオンラインコミュニティ（参加者数5,000名超）の運営など、M&Aのすそ野を広げる取り組みを行っています。2025年には登録ユーザー数が20万者を超え、幅広い層にご利用いただいています。

URL：https://www.tranbi.com/

【会社概要】

■株式会社トランビ （https://www.tranbi.com）

【会社名】株式会社トランビ

【代表取締役】高橋 聡

【設立】2016年4月

【事業内容】M&Aプラットフォーム『TRANBI（トランビ）』の企画・運営、その他関連事業

主に、事業の売り手と買い手をインターネット上で直接マッチングするサービスを提供。成約手数料を廃止し、事業規模に関わらず小規模事業者から利用できるM＆Aプラットフォームとして展開中。

＊ 公式note https://note.com/tranbi

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≪本件に関するお問い合わせ先≫

株式会社トランビ 広報担当

メールアドレス：press@tranbi.com