“りくりゅう社長”が『桃太郎電鉄２』でガチ対決！？プレー動画本日公開！撮影後のインタビュー内容も紹介！「桃鉄」は“ルーティン”で“なくてはならないもの”

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、フィギュアスケートペアとして活躍し、“りくりゅう”の愛称で親しまれている三浦璃来さん・木原龍一さんによる『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』（Nintendo Switch(TM) 2 ・Nintendo Switch(TM)向け、以下『桃鉄２』）の対決動画を、本日4月10日（金）、KONAMI公式YouTubeチャンネルにて公開したことをお知らせいたします。

本動画の公開は、お二人が日頃から『桃鉄２』をコミュニケーションツールとして楽しまれていることをきっかけに、同タイトルの累計出荷本数が100万本を突破(2026年3月末時点※)したことを記念して実現したものです。なお、お二人が2025-2026シーズンの試合を終えてから、新しく企業と契約を締結されたのは当社が初となります。

プレー終了後に実施したメディアインタビューでは、「桃鉄」について「心の支えだった」「なくてはならないもの」「二人にとってのルーティン」と語ったお二人。「今回の撮影は、普段のそのままの雰囲気でした」の言葉どおり、日頃から「桃鉄」を親しまれているお二人ならではの掛け合いや、思わず笑みがこぼれる自然体の様子をご覧いただけます。

また、動画の公開にあわせて、撮影当日に実施したスチール撮影の模様をはじめ、メディアインタビューの様子や一部インタビューコメントも紹介しています。皆さまも、お二人が普段からリラックスのためにプレーしているという『桃鉄２』で、ひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

※当社調べ

“りくりゅう社長”プレー動画はこちら！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=10_wElbkXgM ]

“りくりゅう社長”撮影の様子を一部ご紹介！

■プレー動画撮影

4月2日(木)、KONAMI本社（東京・銀座）にて、『桃鉄２』のプレー動画撮影を実施しました。今回は、お二人が普段からプレーする機会が多いという「西日本編」マップの「桃鉄3年決戦！」に挑戦。“りく社長”の地元である兵庫県の「宝塚駅」に到着して盛り上がる場面や、“りゅう社長”がスリの銀次に23億円を奪われ悔しがるシーンなど、見どころ満載の内容となっています。

■スチール撮影

プレー動画の撮影当日には、あわせてスチール撮影も実施。終始和やかな雰囲気の中、お二人の息ぴったりなやり取りが印象的な撮影となりました。今回撮影したスチール写真は、今後『桃鉄２』のプロモーションに活用していく予定です。

■メディアインタビュー

撮影終了後には、メディア向けイベントにお二人が登壇し、「桃鉄」に対する思いを語っていただきました。あわせて、当社からプレゼントした「桃鉄×りくりゅう」コラボ色紙のお披露目や、桃太郎とのフォトセッションも行いました。

メディアインタビューでのQ＆Aを一部ご紹介！

＜ずばり、今回の勝敗は？＞

木原さん：今回は真剣勝負ということで、一切手加減をしなかったので、僕の圧勝でした。

三浦さん：負けました。

木原さん：今回はりくちゃんのサイコロの出目も悪かったので、途中で差が開きました。途中で一回ボンビーをなすりつけられそうになりましたが・・・。

三浦さん：普段は10年でプレーしているのですが今回は3年だったので、巻き返すのが難しかったです。

木原さん：目的地のまわりでぐるぐるまわって、りくちゃんがゴールできるように待ったり、結構チャンスはあげてたんですけどね(笑)。今回の撮影は、普段のそのままの雰囲気でした。いつもこういった雰囲気でプレーしています。

＜コラボのオファーがきた時の気持ちは？＞

三浦さん：二人とも、飛んで喜びましたね。私たちの心の支えに常になっていたので、すごく嬉しかったです。

木原さん：“りくりゅう“とゲームは切り離せないもので、特に「桃鉄」はいつも試合前にプレーしていたので、お話をいただいたときは本当に喜びました。

＜今回の『桃鉄２』は物件駅数がシリーズ史上最多となっていますが、今回訪れた中で実際に「行ってみたいな」と思った場所はありましたか？＞

三浦さん：「ここ美味しそうだよね」という話を常にしていました。

木原さん：今日止まった駅に「現実でも行ってみたいね」「“リアル桃鉄”をしたいね」という話をしていました。

三浦さん：美味しそうな物件があると、「ここ絶対行こう」となります。

木原さん：シーズン中は食事制限をしているので、なかなか自分たちが食べたいものを食べられないのですが、「桃鉄」の特産品などを見て、「シーズン終わったら食べに行きたいね」という話をよくしています。

＜試合前に「桃鉄」をするようになったきっかけは？＞

木原さん：昔から「桃鉄」はプレーしていたのですが、特に今シーズンでは、試合前に二人で「桃鉄」をプレーするということがルーティンになりました。もともとワールド(『桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる！～』/2023年発売)もプレーしていたのですが、新しいタイトルもやりたいということで、今シーズンは『桃鉄２』を取り入れました。

＜直近のプレー状況は？＞

木原さん：普段はりくちゃんの本体を借りて二人で対戦しているのですが、僕はまだ本体を持ってないのを良いことに、りくちゃんが(帰国の際の)飛行機の中で自主練をしていて「ちょっとずるいな～」と思っていました。

三浦さん：この撮影のためだけに、フライトのほぼ半分を特訓に費やしたのですが、今日は負けました(笑)。

木原さん：「ずるいな～」「1人だけやりこんでる・・」と思って後ろから見てました(笑)。

＜試合前に「桃鉄」をすることで、競技へどのような影響・効果がありますか？＞

木原さん：試合前にゲームを取り入れたことで、気持ちの余裕ができたと思います。

三浦さん：“ゲームをできる”という心境が試合前は大切だなと思っていて。今シーズンは常にゲームをするようにしていました。

＜4月は新しい出会いが増える時期ですが、どんな「桃鉄」の楽しみ方をオススメしたいですか？＞

三浦さん：「桃鉄」をするとすぐに仲良くなれるので、ぜひ皆さんで楽しんでいただきたいです。

木原さん：「桃鉄」はみんなでやれば必ず仲良くなれるので、新しい方ともプレーいただいて、新しい輪を広げていっていただけたらなと思います。

＜お二人にとって、「桃鉄」とは？＞

木原さん：「なくてはならないもの」です。

三浦さん：私たちの「ルーティン」ですね。試合の成績につながっているのかなと思います。

木原さん：フィギュアスケートでいうと、「ショート、フリー、桃鉄」がトータル得点になってくるのかなと。

＜コラボ色紙について＞

三浦さん：一生の宝物です。常に持ち歩きます。

木原さん：自分の顔も書いていただいて、今までこういった経験がなかったので、本当に嬉しく思っています。りくちゃんと二人で持ち歩きたいと思います。

～「桃太郎電鉄」シリーズとは～

「桃太郎電鉄」は、プレーヤーが会社の社長となり、各地を巡って物件を買い集め、総資産ナンバーワンを目指すすごろくゲームです。1988年にファミリーコンピュータ向けに第1作目が登場して以来、シリーズ累計販売本数は1990万本(2025年12月末時点)を超え、およそ37年にわたって幅広い年代の方々に楽しまれてきました。2020年11月に発売された『桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～』（Nintendo Switch）は、1人でも家族でも、そしてオンラインでも、おうち時間を楽しく過ごせるゲームとしてご好評をいただき、累計販売本数400万本を超えるヒット作となりました。2023年11月には、世界が舞台となった『桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる！～』（Nintendo Switch）を発売し、累計出荷本数は150万本を突破。

さらに2025年11月には、新作『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』（Nintendo Switch 2 、Nintendo Switch）を発売し、累計出荷本数が100万本(2026年3月末時点)を突破しました。シリーズ史上最大ボリュームでお届けする、日本の魅力が詰まった最新作もぜひお楽しみください。

『桃鉄２』公式サイト：https://www.konami.com/games/momotetsu/2/

＜タイトル・メーカー希望小売価格＞

『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～ 東日本編＋西日本編』パッケージ版・ダウンロード版※1：7,980円（税込）

『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～ 東日本編』ダウンロード版※1：6,430円（税込）

『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～ 西日本編』ダウンロード版※1：6,430円（税込）

『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～ Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス』：1,000円（税込）

『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～ Nintendo Switch 2 Edition 東日本編＋西日本編』パッケージ版・ダウンロード版：8,980円（税込）

～追加コンテンツ～

『東日本マップ』：3,500円（税込）

『西日本マップ』：3,500円（税込）

※1 「Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」に対応しているタイトルです。

※詳細は『桃太郎電鉄２』公式サイトの商品ラインナップ早見表をご確認ください。

＜メーカー＞KONAMI

＜発売日＞2025年11月13日

＜ジャンル＞ボードゲーム

＜プレー人数＞1～4人

＜販売地域＞日本

＜CEROレーティング＞A

＜対応機種＞

Nintendo Switch 2 、Nintendo Switch

＜著作権表記＞

(C)さくまあきら (C)Konami Digital Entertainment