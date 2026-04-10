【新連載】Z世代向け新経済メディア「Future LeadersHub」にて、新感覚コラム「脱力就活まがじん。」が始動！

株式会社アナログPR

「企業の情報と印象をデザインする」をコンセプトに掲げ、メディアとWEBとオフラインを融合させたマーケティング戦略を提供する、株式会社アナログPR(本社：東京都港区、代表取締役：松浦啓介)は、当社が企画運営に携わる株式会社扶桑社(本社：東京都港区、代表取締役社長：秋尾弘史)のZ世代向け新経済メディア「Future Leaders Hub(以下、FLH）」において、ラジオ番組と連動した新連載「脱力就活まがじん。」を開始することをお知らせいたします。

■ 新連載「脱力就活まがじん。」始動の背景

近年、就職活動の早期化や情報過多を背景に、多くの学生が「不安」や「つらい」といったネガティブな印象を抱えています。こうした状況に対し、毎週日曜夜に渋谷から放送されている現役大学生制作のラジオ番組「脱力就活。」は、就活を知らないインフルエンサーをMCに起用し、企業のリアルを“ゆるく”紐解くことで、若者の心理的ハードルを下げてきました。

今回FLHで開始する本連載は、このラジオ番組の熱量やメッセージを、いつでも読み返せる「マガジン」として再編集・発信する試みです。企業人事の経験を持つプロデューサー・黒澤氏が、放送では伝えきれなかった発言の背景や、現代の就活生が向き合うべき本質を専門的な視点から丁寧に読み解きます。

「意識高い系」を目指すのではなく、自分のペースでキャリアを見つめ直す。そんな「脱力」した視点こそが、既存の就活観にとらわれない新しいキャリア形成の一歩になると捉え、本連載の開始に至りました。

■ 『脱力就活。』について

『脱力就活まがじん。』へはコチラ！ :https://flh.jp/datsuryoku/4630/

“若者の街”渋谷から発信する、現役大学生制作の「日本一易しい就活メディア」です。ラジオ番組(渋谷クロスFM)を中心に、就活へのネガティブなイメージの払拭を目指したコンテンツを展開しています。

l 番組名：-脱力就活。

l 放送時間：-毎週日曜日 21:00～21:50（渋谷クロスFMにて生放送）

l コンセプト：-就活を何も知らないインフルエンサーがMCを務め、週替わりの企業ゲストに「働くことって楽しい？」「職場の人間関係は？」といった素朴な疑問をぶつける「脱力系」就活番組。就職や仕事に対して大変そうなイメージを持つ学生へ向けて、働き方や生き方をゆるっと学べる場を提供しています。

l 過去のゲスト出演企業（一例）： 株式会社DeNA、株式会社CAMPFIRE、株式会社メルカリ、東急株式会社、株式会社セブン＆アイ・ホールディングス ほか

■Future Leaders Hubについて

2025年10月31日に株式会社扶桑社が創刊した、Z世代の未来をつくる新経済メディアです。

次世代を担うZ世代が未来を自由に描き、挑戦できる社会の実現に貢献するため、「若者の視点」と「経営者の知見」が融合する「共創のプラットフォーム」を目指し、20代（特に学生）をメインターゲットにWEBマガジンを展開しています。

サイトURL：https://flh.jp/

公式X：https://x.com/flh_official

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@flh.official_26

公式Instagram：https://www.instagram.com/flh_official.26/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@futureleadershub_TV

■株式会社アナログPR 会社概要

「企業の情報と印象をデザインする」をコンセプトに掲げ、メディアとWEBとオフラインを融合させたマーケティング戦略を提供するPR会社です。また、マーケティング視点でテレビ番組やラジオ番組の企画制作なども手掛ける等、多角的にメディアと企業を組み合わせることによるシナジーの創出を得意としております。

社名：株式会社アナログPR

設立：2011 年3 月10 日

代表者：松浦啓介

事業内容：PR事業、広告代理事業、キャスティング、番組制作(TV・ラジオ)、メディアコンサルティング、海外進出支援、有料職業紹介(厚生労働大臣許可番号：13-ユ-318199)

本社：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://analogpr.co.jp/

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