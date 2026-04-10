あの大人気YouTuberパパラピーズ「タナカガ」プロデュースのコスメブランドと初コラボ「パパラピーズタナカガ×17LIVEコラボ！コスメ『GABME』PR看板モデル争奪戦」開催決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、幅広い場所で活躍中のYouTuber「パパラピーズ」「タナカガ」と初のコラボレーションとして、「タナカガ」がプロデュースするコスメライン「GAB ME（ガブミー）」のPRモデルを選出するオーディションイベント、「パパラピーズタナカガ×17LIVEコラボ！コスメ『GABME』PR看板モデル争奪戦」を、2026年4月10日（金）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）やまだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を通じて個々の夢を実現する後押しをしたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

「GAB ME」は、若年層に絶大な人気を誇る男女2人組YouTuber「パパラピーズ」の「タナカガ」が2021年よりプロデュースしているコスメラインとなっており、“最高な自分に出会い、自信を持ってそんな自分をみんなに見せつけてほしい！”という想いが込められており、幅広い世代から高い人気を誇っています。

本イベントは、「17LIVE」で認証契約している、女性ライバーの方であれば、誰でも参加が可能です。上位に入賞したライバーの方には、「GAB ME」の公式PRモデルとして渋谷駅へ掲出する広告への出演、「タナカガ」の公式YouTubeへの出演、「GAB ME」と「タナカガ」の公式SNSへの掲載など豪華なプライズを贈呈いたします。

大人気YouTuberプロデュースのコスメブランドのPRモデルを選出する本イベントに、ぜひご注目ください。

「パパラピーズタナカガ×17LIVEコラボ！コスメ『GABME』PR看板モデル争奪戦」の概要は、以下の通りです。

■開催期間：

2026年4月10日（金） ～ 4月24日（金）

■参加条件

・18歳以上の女性の方

・日本で認証登録をしているライバーの方

・本人がお一人で参加できるライバーが対象

※グループアカウントの場合は認証契約時に登録されている1名のみ出演可能となります

※複数のアカウントで入賞した場合、順位の最も高いアカウントのみ有効とし、その他はプライズ破棄とします

※当社ならびに関係する第三者が指定する日程および場所等にご参加いただける方が対象となります

※Vライバーやキャラクター・着ぐるみなど、顔を出していない方は対象外となります

■主なプライズ（一部）

・『GAB ME』PRメインモデルとして渋谷駅広告に掲載

・『GAB ME』公式Instagramへのフィード掲載

・パパラピーズ『タナカガ』公式YouTubeへの出演

・パパラピーズ『タナカガ』公式Instagramへのストーリーズ掲載

・コスメセットプレゼント

・『GAB GAB』アパレルグッズプレゼント

・宣材写真撮影会ご招待、撮影データプレゼント（レタッチデータ含む）※広告出演者を除く

※開催期間やイベント内容およびプライズの内容は予告なく変更となる場合がございます

※オーディションイベントやプライズに関する詳細は「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください

『GAB ME』について

タナカガのプロデュースブランドのコスメライン：「GAB ME」

ブランドコンセプトは“Show off GAB ME.”最高な私をみせつけて。

「GAB ME」を通じて、最高な自分に出会い、自信を持ってそんな自分をみんなに見せつけてほしい！というタナカガの想いが込められています。

公式Instagram： https://www.instagram.com/gabme.jp/

公式販売サイト： https://zozo.jp/women-brand/gabme/

『パパラピーズタナカガ』について

コンビYouTuber「パパラピーズ」のツッコミとして活動。

強くクールなビジュアルとは反し、中身の女性らしさに憧れるファン多数。

コンビでの活動の他、バラエティー番組、ラジオ、雑誌のレギュラーモデルなどソロでも活躍中。

公式YouTube（パパラピーズ）： https://www.youtube.com/@paparapys

公式YouTube（タナカガ）： https://www.youtube.com/@Tanakaga(https://www.youtube.com/@Tanakaga.).(https://www.youtube.com/@Tanakaga.)

公式Instagram： https://www.instagram.com/tanakaga.12/?hl=ja

公式X： https://x.com/Tanakaga_

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※ アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X（旧Twitter）： https://twitter.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw