4.11(土)「K-1 GENKI 2026」前日計量で全選手クリア！試合当日は世界5つの海外配信プラットフォームで配信決定

K-1実行委員会

2026年4月11日（土）、東京・国立代々木競技場第二体育館にて開催される「K-1 GENKI 2026」の計量会見を行い、全選手軽量クリア、コメントを以下残しました。（一部抜粋）

また、日本でのABEMAでの放送のみならず、世界5つの海外配信プラットフォームを通じて配信されることが決定いたしました。K-1の迫力ある戦いをリアルタイムでお届けいたします。

これまで配信を行ってきた ABEMA Live、UdarTV に加え、オセアニア地域の格闘技ファンに向けては Combat Sports Network（CSN）、ポーランドでは大手スポーツ専門チャンネル FightKlub での配信が決定。さらに、上記以外の国・地域では、チケット販売型ライブ配信プラットフォーム StreamTicket にてPPV配信を実施いたします。

計量結果

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dEyzdnhOo7Y ]

◇第2部



[第10試合/第6代K-1 WORLD GPスーパー・ウェルター級王座決定戦/3分3R・延長1R]

ジョナス・サルシチャ(ブラジル/TF Team/CT Allan Popeye) →69.70kg

vs

ダリル・フェルドンク(オランダ/Fight Team Ringer) →69.70kg



サルシチャ

「このタイトルのために数カ月がんばって練習してきました。ブラジル初としてベルトを持ち帰りたいと思います」



フェルドンク

「自分がチャンピオンになるためにチャンスをくれてありがとうございます。明日の試合が楽しみです。勝って自分がチャンピオンだと証明します。確実に素晴らしい試合になることでしょう」



[第9試合/第3代K-1 WORLD GPミドル級王座決定戦/3分3R・延長1R]

デング・シルバ(ブラジル/Squadron Thai Brasil) →74.80kg

vs

アルフォセヌー・カマラ(セネガル/Emergence Le Havre) →74.30kg



シルバ

「準備を整えてきました。相手に対してリスペクトはありますが、ベルトを持ち帰ってブラジルのみんなで盛り上がっていきたいと思います」



カマラ

「これまでの厳しい練習は、このハイレベルな試合で出すためにやってきました。明日は楽しみにしてください」



[第8試合/K-1 WORLD GPヘビー級タイトルマッチ/3分3R・延長1R]

アリエル・マチャド(ブラジル/Hemmers Gym/Madison Team) →104.20kg

vs

クラウディオ・イストラテ(イタリア/Accademia NKT Team Saitta) →118.60kg



マチャド

「タイトル保持者の強さを見せたいと思うし、ベルトを守りたいです」



イストラテ

「素晴らしいチャンスをいただきありがとうございます。18年間、ベルトをとるためにやってきたといっても過言ではありません。明日はがんばります」



[第7試合/K-1クルーザー級/3分3R・延長1R]

ルーカス・アハテルバーグ(ドイツ/Team CSK/Sparta Aachen) →89.90kg

vs

ファビアン・ロリート(スイス/Team Stefanovski) →89.70kg



[第6試合/K-1スーパー・ライト級/3分3R・延長1R]

佐々木大蔵(日本/DyR studio) →65.00kg

vs

アラッサン・カマラ(セネガル/Emergence Le Havre) →64.80kg



[第5試合/フルコンタクト空手特別ルール -75kg契約]

福地勇人(日本/白蓮会館) →74.60kg

vs

ヴィトー・トファネリ(ブラジル/Brazilian Thai /闘英館) →73.30kg



福地

「K-1で約20年ぶりの空手マッチ。みんなはパンチとローキックの相撲のようなイメージかもしれませんが、刺し合い、蹴り合い、新しい空手を見せたいと思います」



トファネリ

「今回の試合でK-1で空手を披露するのが楽しみ。チャンピオンをKOして、空手の素晴らしさを見せたいと思います」



[第4試合/HERO'S特別ルール ヘビー級/5分2R]

ティアッカ・フェイ(セネガル/Senegal Warriors MMA) →153.60kg

vs

マック・パパリイ(サモア/Battle-Box) →125.60kg



フェイ

「呼んでくれてありがとう。明日は打撃で相手を倒したいと思います」



パパリイ

「相手は強い選手なので、素晴らしい試合ができると思います。明日は楽しんでください」



[第3試合/K-1女子フライ級/3分3R・延長1R]

木村萌那(日本/K-1ジム目黒TEAM TIGER) →51.90kg

vs

チェ・ウンジ(韓国/大邱FEARLESS GYM) →51.60kg



木村

「コスチュームを新しくしたし、ヘアスタイルも可愛くしたので当日も楽しみにしてください」



ウンジ

「夢の舞台K-1に出られて嬉しいです。最高のキックスターと戦える機会をいただきありがとうございます。明日はベストを尽くしていい試合をしたいです」

[第2試合/K-1フェザー級/3分3R・延長1R]

新美貴士(日本/名古屋JKファクトリー) →57.40kg

vs

大久保琉唯(日本/K-1ジム・ウルフ TEAM ASTER) →57.50kg

大久保琉唯(日本/K-1ジム・ウルフ TEAM ASTER)が個別インタビューに応じ、「僕がこれからのK-1を背負っていく」とあらためて覚悟を表明した。



――今回の試合は1階級上げた57.5kgになりますが、減量を含めて現在のコンディションはいかがでしょうか？



「ここまで順調に体重を落とすことができて仕上げられてきたので、調子はすごくいいです。あとは、明日の試合が本当に楽しみです」



――前回の減量失敗は、頭をよぎりましたか。



「昨日、頭によぎりました。いつも試合前は恒例でお墓参りに行くんですけど、いろいろと悔しい気持ちが出てきて。ベルトを取れたらよかったなとか。でも、だからこそ今回は集中しています」



――体重は、どのくらい落としたのでしょうか？



「昨日も、そんなに落としてないですね。1週間かけて、残り5kgを落とすのは大体いつも通りなので。今すごく調子がいいので、純粋に楽しみです。新美選手は強いので苦しい展開も予想しながら、どういう展開になっても心折れずに戦います」



――新美選手と計量で会って、どんな印象でしたか。



「いい顔をしていたと思います。なんか状態を上げてきて、若手に負けられないという気持ちが伝わりました。でも僕は、これからのK-1を背負っていくので、そこの意地の対決になるでしょうね」



――新美選手は気持ちの強い選手。明日はどんな試合になりそうですか？



「倒したいですね。今までKO負けをしていないと思うので、その選手に対していろんなパターンを用意しています。僕よりパワーのある選手とたくさん戦ってきたと思うんですけど、見えない攻撃だったり、スピードは誰にも負けていないなと思っています。そういう攻撃を出して、しっかりフィニッシュまで持っていきたいです」



――倒せそうですか。



「倒せると思います。ただ、効いても多分一回はどこかで耐えると思うので、そのあとは自分がやってきたことを信じて倒します」



――前回の金子戦の後、ここまでどんなことを中心に考えてきたのでしょうか？



「やっぱり悔しかったですね。いろんなことがあったし。試合をするなとか、でも見たいと応援してくれる人たちもいて。様々な意見がありました。でも僕は格闘家として一番は試合を見てもらうことですし、いい試合を見せないといけないからこそ、この2カ月間はより一層集中していました」



――階級を上げての試合ということで、向かい合った時に体が大きいと感じましたか？



「見た目はわかんないですけど、新美選手はフェザー級でめちゃくちゃムキムキと言われたら、そういうわけでもない。ただ、フィジカルという部分では、ものすごいある選手だと思うので、やってみないとわかんないですけど、そこに対しての練習はしっかり積んできました」



――大きい相手とスパーリングをしてきた？



「大きい相手もそうですし、どんどん前に来る選手なので、それを見据えての練習はやってきました。あとは毎日坂を駆け上がったり、10km走りました」



――見えない攻撃とは、スピードですか？それともそういうテクニックですか？



「テクニックですね。スパーリングでもその攻撃で倒せたり。見えない攻撃が一番効くはずなので。そこを皆さんにも見せてもらいたいし、いろんな展開を考えながら、勝ちに行きたい」



――見えない攻撃というのは、今回のために磨いてきた？



「はい、新しく磨いてきました」



――今後もフェザー級で戦っていくのでしょうか？



「まだ決定とまでは言わないですけど、僕的には体の調子がいいなという感じはあります。まずはしっかり今回の試合に集中して、今後のことを決めていきたいです」



――大久保選手の中では、金子選手との戦いは前回で一旦区切りという感じですか？



「今は、何も言えないですね。璃明武選手もいますし、タイトル挑戦が来年にズレてしまうかもしれない。来年になると、正直55kgに仕上げることができるかという問題も出てきます。世界と戦っていく上で60、65kgまで上げていきたいという目標も見据えているため、そこは周囲とも相談してという形になると思います。まずは、しっかり今回の試合に集中したいです」



[第1試合/K-1スーパー・フェザー級/3分3R・延長1R]

江川優生(日本/POWER OF DREAM) →60.00kg

vs

西元也史(日本/K-1 GYM SAGAMI-ONO KREST) →60.00kg

◇第1部



[第6試合/K-1バンタム級/3分3R・延長1R]

黒川瑛斗(日本team VASILEUS) →53.00kg

vs

芝宏二郎(日本/Striker GYM) →52.70kg



[第5試合/K-1バンタム級/3分3R・延長1R]

白幡裕星(日本/K-1ジム総本部チームペガサス) →53.00kg

vs

上遠野寧吾(日本/POWER OF DREAM) →53.00kg



[第4試合/K-1フェザー級/3分3R・延長1R]

永坂吏羅(日本/K-1 GYM SAGAMI-ONO KREST) →57.40kg

vs

齊藤龍之介(日本/ドージョー☆シャカリキ) →57.40kg



[第3試合/K-1スーパー・バンタム級/3分3R・延長1R]

村田健悟(日本/ALONZA ABLAZE) →54.90kg

vs

遥心(日本/K-1ジム総本部チームペガサス) →55.00kg



[第2試合/K-1女子フライ級/3分3R・延長1R]

池内紀子(日本/POWER OF DREAM) →52.00kg

vs

Melty輝(日本/FLAT UP GYM) →51.60kg



[第1試合/-59kg契約/3分3R・延長1R]

倉田永輝(日本/K-1 GYM SAGAMI-ONO KREST) →59.00kg

vs

寺島想(日本/AX GYM) →59.00kg



[プレリミナリーファイト第2試合/K-1スーパー・バンタム級/3分3R]

鈴木太尊(日本/クボジム) →54.80kg

vs

寛心(日本/士魂村上塾) →54.70kg



[プレリミナリーファイト第1試合/K-1ライト級/3分3R]

猪瀬尚希(日本/K-1ジム総本部チームペガサス) →62.30kg

vs

聖来(日本/ドージョー☆シャカリキ) →62.20kg

放送概要

■ABEMA 『K-1 GENKI 2026』 放送概要

放送日：2026年4月11日(土)11:00～19:30

チャンネル：ABEMA格闘チャンネル

視聴URL：https://abema.tv/channels/fighting-sports/slots/CYdyPWahRMHdCs

■海外配信プラットフォーム／配信地域

【ABEMA Live】

配信日（日本時間）：2026年4月11日（土）12:00～

配信ページ：https://www.abema-global.com/en/lives/ewrN8XkrFSzVbUoEj7Xmxj

対象国：アメリカ／カナダ／メキシコ／ブラジル／イギリス／フランス／イタリア／スペイン／韓国／台湾／タイ／フィリピン／インドネシア／マカオ／シンガポール／マレーシア／香港／オーストラリア／ニュージーランド



【UdarTV】

配信日（日本時間）：2026年4月11日（土）

配信ページ：https://taplink.cc/udar.tv

対象国：ロシア／アルメニア／ベラルーシ／ジョージア／カザフスタン／キルギス



【Combat Sports Network（CSN）】

配信日（日本時間）：2026年4月11日（土）

配信ページ：https://videoplayer.csn.watch/kickboxing/dffe7df3-5cf5-4e96-88a4-3d747077c41d

対象国：オーストラリア／ニュージーランド



【FightKlub】

配信日（日本時間）：2026年4月11日（土）

対象国：ポーランド



【StreamTicket】

配信日（日本時間）：2026年4月11日（土）12:00～

配信ページ：https://stream-ticket.com/brand/836.html

対象国：上記以外のすべての国・地域（PPV配信）

2026年4月11日（土）K-1 GENKI 2026

大会HP：https://www.k-1.co.jp/schedule/16666

大会情報

日程

2026年04月11日(土)

会場

代々木競技場第二体育館

大会概要

主催・後援

◆主催・著作 K-1実行委員会

◆企画・制作 (株)M-1スポーツメディア

◆後援 渋谷区

◆運営 (株)グッドルーザー

チケット情報

チケット発売日

◆一般発売

～4月8日(水)23時59分

◆お問合せ https://www.k-1.co.jp/contact/

(株)グッドルーザー tel.03-6450-5470

チケット料金ロイヤルシート 70,000円 (当日 70,500円)

アリーナSRS席 50,000円 (当日 50,500円)

アリーナRS席 30,000円 (当日 30,500円)

アリーナS席 15,000円 (当日 15,500円)

スタンドS席 15,000円 (当日 15,500円)

スタンドA席 10,000円 (当日 10,500円)

スタンドB席 7,000円 (当日 7,500円)

小・中学生シート（自由席） 無料

※小・中学生は無料でご入場できます（数量限定）

→【申し込みはこちらから！ https://k-1.shop/products/20260411k1 】

※消費税込み/全席指定(※一部自由席あり)/小学生からチケットが必要となります。

※当日券は、+500円となります。 詳しくはHPをご確認ください

※消費税込み/全席指定(※一部自由席あり)/小学生からチケットが必要となります。

※当日券は、+500円となります。

チケット発売所

チケットぴあ https://t.pia.jp/

イープラス https://eplus.jp/k-1/、ファミリーマート店内マルチコピー機(https://eplus.jp/k-1/%E3%80%81%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E5%BA%97%E5%86%85%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E6%A9%9F)

ローソンチケット https://l-tike.com/

「K-1.CLUB」 https://fan.pia.jp/K-1/

(株)グッドルーザー tel.03-6450-5470 (電話予約)

◆Tickets for international visitors are available through the link below.

https://eplus.tickets/en/sf/ibt/detail/0157880001?P6=i00&P1=0402&P59=1(https://eplus.tickets/en/sf/ibt/detail/0157880001?P6=i00&P1=0402&P59=1)

大会解説メンバー：

K-1 WORLD MAX 2003・2008世界王者 魔裟斗、元K-1MAX日本王者 佐藤嘉洋、お笑いコンビ アルコ&ピース平子祐希、K-1公式応援ギャル ゆうちゃみ、K-1公式ヴィーナス 斎藤恭代、正道会館最高顧問 角田信朗