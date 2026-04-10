日本の医療用大麻市場の規模、シェア、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「日本の医療用大麻市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの対象範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマークの実施、ならびに各社の市場投入戦略（GTM）の把握を行っています。
日本の医療用大麻市場は、同国の医療および製薬分野においてニッチでありながら急速に進化しているセグメントとして台頭しています。日本は歴史的に大麻取締法の下で厳格な規制を維持してきましたが、近年の政策改革や大麻由来医薬品（特にカンナビジオール（CBD））への受容の高まりにより、市場は徐々に変化しています。科学的研究の進展と規制枠組みの進化に伴い、日本は医療用大麻において慎重ながらも前向きな市場として位置付けられています。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/contact-us
市場規模およびシェア
日本の医療用大麻市場は、2025年に約25億米ドルに達し、2035年までに約53億米ドルへと成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.3％を記録すると予測されています。
現在、市場は合法性（THCを含まない）を背景にCBDベース製品が主導しており、THCを含む製品は依然として厳しく制限されています。日本は世界の大麻市場においてはまだ小さなシェアにとどまっていますが、規制の明確化に伴い着実な拡大が見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346625/images/bodyimage1】
成長要因
日本の医療用大麻市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
規制改革および法改正：日本の大麻関連法の最近の変更により、厳格な医療監督下での大麻由来医薬品の使用が可能となり、新たな成長機会が生まれています。
CBD製品の需要増加：非精神作用性のCBDは、ストレス、不安、慢性疼痛、睡眠障害の管理において人気が高まっています。
高齢化社会：日本の高齢人口は、関節炎、不眠症、神経疾患などに対する代替療法を求めています。
臨床研究の拡大：てんかん、がん性疼痛、多発性硬化症に対するカンナビノイド研究の進展が市場拡大を支えています。
ウェルネスおよび栄養補助食品分野の拡大：CBD配合製品は健康、美容、機能性食品分野で広く採用されています。
国際的影響と技術革新：海外市場の動向が日本の政策議論や研究開発に影響を与えています。
市場セグメンテーション
日本の医療用大麻市場は以下のように分類されます：
製品タイプ別：
オイルおよびチンキ（主要セグメント）
カプセル
外用製品
エディブル（食品）
その他
CBDオイルおよびチンキは、使用の容易さと規制上の受容性により市場をリードしています。
成分別：
カンナビジオール（CBD）
テトラヒドロカンナビノール（THC）
その他
厳格なTHC規制によりCBDが市場を支配しています。
用途別：
慢性疼痛
がん
てんかん
関節炎
神経疾患
てんかんおよび慢性疼痛管理が主要な用途分野です。
投与経路別：
経口（カプセル、オイル）
外用
吸入
エンドユーザー別：
製薬企業
研究機関
医療提供者
課題
有望な成長にもかかわらず、日本の医療用大麻市場はいくつかの課題に直面しています：
日本の医療用大麻市場は、同国の医療および製薬分野においてニッチでありながら急速に進化しているセグメントとして台頭しています。日本は歴史的に大麻取締法の下で厳格な規制を維持してきましたが、近年の政策改革や大麻由来医薬品（特にカンナビジオール（CBD））への受容の高まりにより、市場は徐々に変化しています。科学的研究の進展と規制枠組みの進化に伴い、日本は医療用大麻において慎重ながらも前向きな市場として位置付けられています。
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市場規模およびシェア
日本の医療用大麻市場は、2025年に約25億米ドルに達し、2035年までに約53億米ドルへと成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.3％を記録すると予測されています。
現在、市場は合法性（THCを含まない）を背景にCBDベース製品が主導しており、THCを含む製品は依然として厳しく制限されています。日本は世界の大麻市場においてはまだ小さなシェアにとどまっていますが、規制の明確化に伴い着実な拡大が見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346625/images/bodyimage1】
成長要因
日本の医療用大麻市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
規制改革および法改正：日本の大麻関連法の最近の変更により、厳格な医療監督下での大麻由来医薬品の使用が可能となり、新たな成長機会が生まれています。
CBD製品の需要増加：非精神作用性のCBDは、ストレス、不安、慢性疼痛、睡眠障害の管理において人気が高まっています。
高齢化社会：日本の高齢人口は、関節炎、不眠症、神経疾患などに対する代替療法を求めています。
臨床研究の拡大：てんかん、がん性疼痛、多発性硬化症に対するカンナビノイド研究の進展が市場拡大を支えています。
ウェルネスおよび栄養補助食品分野の拡大：CBD配合製品は健康、美容、機能性食品分野で広く採用されています。
国際的影響と技術革新：海外市場の動向が日本の政策議論や研究開発に影響を与えています。
市場セグメンテーション
日本の医療用大麻市場は以下のように分類されます：
製品タイプ別：
オイルおよびチンキ（主要セグメント）
カプセル
外用製品
エディブル（食品）
その他
CBDオイルおよびチンキは、使用の容易さと規制上の受容性により市場をリードしています。
成分別：
カンナビジオール（CBD）
テトラヒドロカンナビノール（THC）
その他
厳格なTHC規制によりCBDが市場を支配しています。
用途別：
慢性疼痛
がん
てんかん
関節炎
神経疾患
てんかんおよび慢性疼痛管理が主要な用途分野です。
投与経路別：
経口（カプセル、オイル）
外用
吸入
エンドユーザー別：
製薬企業
研究機関
医療提供者
課題
有望な成長にもかかわらず、日本の医療用大麻市場はいくつかの課題に直面しています：