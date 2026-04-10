『STRANGER THINGS』の世界観を再現 デモゴルゴンが飛び出す公式の“カセット型アラームクロック”新登場
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346620/images/bodyimage1】
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠藤祐一）が運営する、日本最大級のエンターテインメント公式グッズストア「PGS」は、『STRANGER THINGS（ストレンジャー・シングス）』の新商品として、公式のデモゴルゴン・カセット型アラームクロックを発売いたしました。
■商品概要
“80年代×ホラー”を象徴するアイコニックデザイン
商品仕様
サイズ（高さ）：（約）15cm
電源：USB給電（ケーブル付属）
デザイン：カセットテープ型アラームクロック
モチーフ：Demogorgon（デモゴルゴン）立体パーツ付き
視覚的インパクトと実用性を兼ね備えた、インテリアとしても楽しめる公式グッズです。
■商品特徴
・デスクやベッドサイドに最適なサイズ感
・置くだけで“STRANGER THINGSの世界”を演出
・コレクション性の高い立体デザイン
・ギフト需要にも対応可能なユニークな商品性
■販売情報
・商品名：STRANGER THINGS デモゴルゴン カセット型アラームクロック
・販売ページ：https://www.pgs.ne.jp/products/2604357324000
■PGSについて
PGSは、音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。
アーティストや作品の魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠藤祐一）が運営する、日本最大級のエンターテインメント公式グッズストア「PGS」は、『STRANGER THINGS（ストレンジャー・シングス）』の新商品として、公式のデモゴルゴン・カセット型アラームクロックを発売いたしました。
■商品概要
“80年代×ホラー”を象徴するアイコニックデザイン
商品仕様
サイズ（高さ）：（約）15cm
電源：USB給電（ケーブル付属）
デザイン：カセットテープ型アラームクロック
モチーフ：Demogorgon（デモゴルゴン）立体パーツ付き
視覚的インパクトと実用性を兼ね備えた、インテリアとしても楽しめる公式グッズです。
■商品特徴
・デスクやベッドサイドに最適なサイズ感
・置くだけで“STRANGER THINGSの世界”を演出
・コレクション性の高い立体デザイン
・ギフト需要にも対応可能なユニークな商品性
■販売情報
・商品名：STRANGER THINGS デモゴルゴン カセット型アラームクロック
・販売ページ：https://www.pgs.ne.jp/products/2604357324000
■PGSについて
PGSは、音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。
アーティストや作品の魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
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