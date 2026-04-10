婦人科系ケアの需要が急増するなか、エステ・リラクゼーションサロンによる女性の健康サポートの在り方を問う --WELLFIT Esthetic College代表講師・林ゆうこが業界向けセミナーを開催

婦人科系ケアの需要が急増するなか、エステ・リラクゼーションサロンによる女性の健康サポートの在り方を問う --WELLFIT Esthetic College代表講師・林ゆうこが業界向けセミナーを開催