婦人科系ケアの需要が急増するなか、エステ・リラクゼーションサロンによる女性の健康サポートの在り方を問う --WELLFIT Esthetic College代表講師・林ゆうこが業界向けセミナーを開催
「医療では拾えない女性の悩みを、サロンが支える時代へ」
生理痛、PMS、更年期症状、妊活--女性特有の身体的悩みを抱える人口は、日本国内で数千万人規模に上るとされています。しかし婦人科への受診率は依然として低く、「病院に行くほどではない」「なんとなくつらいが診断名がつかない」という状況のまま、日常生活や仕事に支障をきたしている女性は少なくありません。
こうした背景から、医療機関とは異なるアプローチとして、エステティックサロンやリラクゼーションサロンによる婦人科系ケアへの社会的関心が高まっています。身体を温め、血流や自律神経のバランスを整え、生活の質（QOL）を継続的にサポートするサロンの役割は、今後ますます重要性を増すと考えられます。
一方で、需要の高まりとともに、業界全体のリテラシーと信頼性の底上げが課題となっています。
こうした現状を踏まえ、WELLFIT Esthetic College代表講師・林ゆうこは、婦人科系ケアサロンオーナーを対象とした実践的セミナーを開催します。正しい知識と根拠に基づいたサービス提供の普及を通じ、女性の健康をサポートするサロン文化の健全な発展に寄与することを目的としています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346605/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346605/images/bodyimage2】
「選ばれるサロンに共通するもの--根拠と言語化の力」
林ゆうこが主宰するWELLFIT Esthetic Collegeでは、これまで延べ8,000人以上のサロンオーナーへの指導を行ってきました。その経験を通じて見えてきたのは、婦人科系ケアを標榜するサロンの多くが、提供するサービスの対象・内容・独自性を明確に言語化できていないという共通課題です。
「婦人科系の不調にアプローチする」という訴求は、今や多くのサロンが発信しています。しかし、どのような悩みを持つ方に、何を、どのような根拠で提供できるのか--この三点を具体的に示せるサロンは少ないのが実情です。結果として、サービスの差別化が図れず、潜在的な需要を取り込めないまま経営が停滞するケースが後を絶ちません。
こうした状況において、医学的エビデンスや専門家との連携を持つ技術・サービスへの注目が高まっています。根拠を持ち、正しく・自信を持って訴求できるサロンが、お客様から選ばれ、地域に根付いていく--そのような環境づくりが、今まさに求められています。
今回開催するセミナーでは、婦人科系ケアサロンが直面する集客・運営上の本質的な課題を掘り下げながら、サロンオーナー一人ひとりが自信を持って地域の女性の健康をサポートできる実践的な内容をお届けします。
※効果には個人差があります。
【セミナー開催情報】
名 称：婦人科系・フェムケアをサロンの強みにする講座（初回開催）
主 催：セブンビューティーアカデミー
日 時：2025年4月28日（月）11:00～ ※Zoom開催
詳 細：https://7beauty-academy.com/item/11865/
【発信者】
林ゆうこ／株式会社ウェルフィット 代表取締役
WELLFIT Esthetic College 代表講師
バザルトストーントリートメント考案者
https://www.basaltschool-wellfit.jp/
配信元企業：株式会社ウェルフィット
生理痛、PMS、更年期症状、妊活--女性特有の身体的悩みを抱える人口は、日本国内で数千万人規模に上るとされています。しかし婦人科への受診率は依然として低く、「病院に行くほどではない」「なんとなくつらいが診断名がつかない」という状況のまま、日常生活や仕事に支障をきたしている女性は少なくありません。
こうした背景から、医療機関とは異なるアプローチとして、エステティックサロンやリラクゼーションサロンによる婦人科系ケアへの社会的関心が高まっています。身体を温め、血流や自律神経のバランスを整え、生活の質（QOL）を継続的にサポートするサロンの役割は、今後ますます重要性を増すと考えられます。
一方で、需要の高まりとともに、業界全体のリテラシーと信頼性の底上げが課題となっています。
こうした現状を踏まえ、WELLFIT Esthetic College代表講師・林ゆうこは、婦人科系ケアサロンオーナーを対象とした実践的セミナーを開催します。正しい知識と根拠に基づいたサービス提供の普及を通じ、女性の健康をサポートするサロン文化の健全な発展に寄与することを目的としています。
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「選ばれるサロンに共通するもの--根拠と言語化の力」
林ゆうこが主宰するWELLFIT Esthetic Collegeでは、これまで延べ8,000人以上のサロンオーナーへの指導を行ってきました。その経験を通じて見えてきたのは、婦人科系ケアを標榜するサロンの多くが、提供するサービスの対象・内容・独自性を明確に言語化できていないという共通課題です。
「婦人科系の不調にアプローチする」という訴求は、今や多くのサロンが発信しています。しかし、どのような悩みを持つ方に、何を、どのような根拠で提供できるのか--この三点を具体的に示せるサロンは少ないのが実情です。結果として、サービスの差別化が図れず、潜在的な需要を取り込めないまま経営が停滞するケースが後を絶ちません。
こうした状況において、医学的エビデンスや専門家との連携を持つ技術・サービスへの注目が高まっています。根拠を持ち、正しく・自信を持って訴求できるサロンが、お客様から選ばれ、地域に根付いていく--そのような環境づくりが、今まさに求められています。
今回開催するセミナーでは、婦人科系ケアサロンが直面する集客・運営上の本質的な課題を掘り下げながら、サロンオーナー一人ひとりが自信を持って地域の女性の健康をサポートできる実践的な内容をお届けします。
※効果には個人差があります。
【セミナー開催情報】
名 称：婦人科系・フェムケアをサロンの強みにする講座（初回開催）
主 催：セブンビューティーアカデミー
日 時：2025年4月28日（月）11:00～ ※Zoom開催
詳 細：https://7beauty-academy.com/item/11865/
【発信者】
林ゆうこ／株式会社ウェルフィット 代表取締役
WELLFIT Esthetic College 代表講師
バザルトストーントリートメント考案者
https://www.basaltschool-wellfit.jp/
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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