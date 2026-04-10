アクションカメラ市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「アクションカメラ市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの対象範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマークの実施、ならびに各社の市場投入戦略（GTM）の把握を行っています。
世界のアクションカメラ市場は、高品質な動画撮影への需要の増加、アドベンチャーツーリズムの拡大、デジタルコンテンツ制作の人気上昇により急速に拡大しています。アクションカメラは、小型で耐久性が高く、多くの場合防水性能を備えたデバイスであり、動きの多い環境で没入感のある映像を撮影するために設計されています。スポーツ、旅行、Vlog制作、プロフェッショナルな映像制作などで広く利用され、コンシューマーエレクトロニクス分野の重要なセグメントとなっています。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/193
市場規模およびシェア
調査レポートによると、世界のアクションカメラ市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.8％で成長し、2035年末までに82億7,000万米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は35億2,000万米ドルでした。
北米は高度な技術の採用とアウトドア活動への高い参加率により、30～34％以上のシェアを占める最大市場となっています。一方、アジア太平洋地域は、可処分所得の増加、観光業の拡大、コンシューマーエレクトロニクス需要の高まりにより、最も急速に成長する地域とされています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346629/images/bodyimage1】
成長要因
アクションカメラ市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
アドベンチャースポーツおよび観光の人気上昇：サイクリング、サーフィン、スキー、ハイキングなどの活動への参加増加が需要を押し上げています。
ソーシャルメディアおよびコンテンツ制作の成長：インフルエンサーやVlogger、コンテンツクリエイターが高品質で没入感のある動画制作にアクションカメラを活用しています。
カメラ技術の進歩：4K/8K動画撮影、手ブレ補正、AI追跡、高性能センサーなどの機能が製品の魅力を高めています。
小型で耐久性の高いデバイスへの需要増加：アウトドア用途に適した携帯性、防水性、耐衝撃性を備えたカメラが好まれています。
スマート技術との統合：Wi-Fi、GPS、ライブ配信、クラウド接続などが利便性を向上させています。
プロフェッショナル用途での採用拡大：映像制作、スポーツ中継、監視用途での利用が市場を拡大しています。
市場セグメンテーション
アクションカメラ市場は以下のように分類されます：
製品タイプ別：
ボックスタイプ（主要セグメント）
キューブタイプ
バレットタイプ
360度カメラ
耐久性と高機能性により、ボックスタイプが市場をリードしています。
解像度別：
HDおよびフルHD
ウルトラHD（4K以上）
現在はHDおよびフルHDが主流ですが、4K以上は最も成長が速いセグメントです。
用途別：
スポーツおよびアドベンチャー（最大セグメント）
世界のアクションカメラ市場は、高品質な動画撮影への需要の増加、アドベンチャーツーリズムの拡大、デジタルコンテンツ制作の人気上昇により急速に拡大しています。アクションカメラは、小型で耐久性が高く、多くの場合防水性能を備えたデバイスであり、動きの多い環境で没入感のある映像を撮影するために設計されています。スポーツ、旅行、Vlog制作、プロフェッショナルな映像制作などで広く利用され、コンシューマーエレクトロニクス分野の重要なセグメントとなっています。
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市場規模およびシェア
調査レポートによると、世界のアクションカメラ市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.8％で成長し、2035年末までに82億7,000万米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は35億2,000万米ドルでした。
北米は高度な技術の採用とアウトドア活動への高い参加率により、30～34％以上のシェアを占める最大市場となっています。一方、アジア太平洋地域は、可処分所得の増加、観光業の拡大、コンシューマーエレクトロニクス需要の高まりにより、最も急速に成長する地域とされています。
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成長要因
アクションカメラ市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
アドベンチャースポーツおよび観光の人気上昇：サイクリング、サーフィン、スキー、ハイキングなどの活動への参加増加が需要を押し上げています。
ソーシャルメディアおよびコンテンツ制作の成長：インフルエンサーやVlogger、コンテンツクリエイターが高品質で没入感のある動画制作にアクションカメラを活用しています。
カメラ技術の進歩：4K/8K動画撮影、手ブレ補正、AI追跡、高性能センサーなどの機能が製品の魅力を高めています。
小型で耐久性の高いデバイスへの需要増加：アウトドア用途に適した携帯性、防水性、耐衝撃性を備えたカメラが好まれています。
スマート技術との統合：Wi-Fi、GPS、ライブ配信、クラウド接続などが利便性を向上させています。
プロフェッショナル用途での採用拡大：映像制作、スポーツ中継、監視用途での利用が市場を拡大しています。
市場セグメンテーション
アクションカメラ市場は以下のように分類されます：
製品タイプ別：
ボックスタイプ（主要セグメント）
キューブタイプ
バレットタイプ
360度カメラ
耐久性と高機能性により、ボックスタイプが市場をリードしています。
解像度別：
HDおよびフルHD
ウルトラHD（4K以上）
現在はHDおよびフルHDが主流ですが、4K以上は最も成長が速いセグメントです。
用途別：
スポーツおよびアドベンチャー（最大セグメント）