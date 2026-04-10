東武百貨店 池袋本店では、2026年4月22日(水)から5月6日(水・振)までの15日間、「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」を開催します。1週目と2週目で一部店舗の入れ替えを行い、計約90店舗が出店。注目は、今だけココだけの東武限定北海道グルメ！旬のボタン海老や毛蟹、サクラマスを使用した海鮮グルメや、みずみずしいアスパラガスを使用したハンバーガーなど、この時期ならではの味をお楽しみいただけます。また、北海道の「乳」を味わえる口どけスイーツや、初夏の暑さにぴったりなひんやりスイーツをご紹介。そのほか、握りたてのお寿司や現地の人気ラーメンなどバリエーション豊かに展開します。

当店はGWに都内で手軽に北海道を感じられるイベントとして、多くのお客様にご来店いただけることを期待しています。

[1週目：4月22日(水)～29日(水・祝)、2週目：30日(木)～5月6日(水・振)]









◆旬の東武限定海鮮グルメに注目！

＜東武限定品＞＜実演＞

【魚と肉と北海道 蔵】

「幻のブドウ海老贅沢弁当」

3,975円(1折)《各日販売予定15点》

希少なブドウ海老、ボタン海老、赤シマ海老に加え、甘エビの4種の海老を食べ比べができる贅沢なお弁当。

〈販売期間：4月29日(水・祝)まで〉





【魚と肉と北海道 蔵】 「幻のブドウ海老贅沢弁当」





＜東武限定品＞＜実演＞

【鱗幸食品】

「毛蟹贅沢弁当」

3,456円(1折)《各日販売予定80点》

北海道産の毛蟹の棒肉、ほぐし身をあふれんばかりに盛り付けた、濃厚な味わいを楽しめる一折。

〈販売期間：4月29日(水・祝)まで〉





【鱗幸食品】 「毛蟹贅沢弁当」





＜東武限定品＞＜実演＞

【北海鮮 海の里】

「サクラマス道産づくし弁当」

3,024円(1折)《各日販売予定40点》

北海道産の春を告げるサクラマスといくら、2種類のホタテを盛り込んだお弁当。

〈販売期間：4月29日(水・祝)まで〉





【北海鮮 海の里】 「サクラマス道産づくし弁当」





＜東武限定品＞＜実演＞

【鮭まぶしおむすび 亀太郎】

「桜ますとます子」

756円(1個)《各日販売予定30点》

鮭まぶしおむすびのテイクアウト専門店から、希少な桜ますを使用した親子おむすび。

〈出店期間：4月29日(水・祝)まで〉





【鮭まぶしおむすび 亀太郎】 「桜ますとます子」





＜東武限定品＞＜イートイン＞

【幸寿司】

「握り・海明け」

3,850円(1人前)※持ち帰りは3,780円

春ニシンやホッケなど、海明けの季節を彩る新鮮なネタを会場で堪能できる一皿。

〈販売期間：4月29日(水・祝)まで〉





【幸寿司】 「握り・海明け」





◆みずみずしい旬のアスパラガスを使用したグルメ

＜東武限定品＞＜実演＞

【富良野ぷちぷちバーガー】

「富良野産アスパラガスと越冬じゃがいもと自家製ベーコンの和牛チーズバーガー」

1,620円(1個)《各日販売予定50点》

春が旬のアスパラガスと甘みのあるじゃがいも、和牛のパティに自家製ベーコン、チーズを加えた究極バーガー。

〈出店期間：4月29日(水・祝)まで〉

【富良野ぷちぷちバーガー】 「富良野産アスパラガスと越冬じゃがいもと自家製ベーコンの和牛チーズバーガー」





＜東武限定品＞＜実演＞

【イルマットーネアルル】

「ディープディッシュボロネーゼ～北海道フレッシュアスパラととろ～りチーズ～」

648円(1個)《各日数量限定》

パンの器に、チーズ、ボロネーゼソース、南富良野直送アスパラガス、コーンを入れて焼き上げた東武限定パン。





【イルマットーネアルル】「ディープディッシュボロネーゼ～北海道フレッシュアスパラととろ～りチーズ～」





＜東武限定品＞

【ヤマサ宮原】

「道産アスパラと帆立の揚げワンタン」

1,944円(1パック/8個入)《各日販売予定50点》

旬のアスパラガスと相性の良いホタテを、ふわふわしたすり身に混ぜ合わせワンタン皮で包み上げた一品。

〈販売期間：4月30日(木)から〉





【ヤマサ宮原】「道産アスパラと帆立の揚げワンタン」





◆口どけが魅力のスイーツをご紹介！ 初出店店舗や初夏の暑さにぴったりなパフェなど

酪農王国である北海道の「乳」を使用したスイーツにも注目。なめらかな口どけが楽しめる東武限定スイーツをご紹介。





＜初出店＞＜東武限定品＞＜実演＞

【NISEKO CACAO CROWN】

「プレミアム生チョコバーム」

897円(1個)《各日数量限定》

ミルクチョコガナッシュをバームクーヘンの中央に入れ、仕上げに上部にのせたブロンドチョコクリームをキャラメリゼしました。

〈出店期間：4月29日(水・祝)まで〉





【NISEKO CACAO CROWN】 「プレミアム生チョコバーム」





＜東武限定品＞＜実演＞

【菓子工房フラノデリス】

「ふらの牛乳プリンフロマージュ」

501円(1個)《各日数量限定》

コクのあるチーズスフレの中にカスタードベイクプリンを閉じ込めた濃厚スイーツ。

〈出店期間：4月29日(水・祝)まで〉





【菓子工房フラノデリス】 「ふらの牛乳プリンフロマージュ」





＜東武限定品＞＜イートイン＞

【円山牛乳販売店】

「キャラメルとプリンのレトロパフェ」

1,551円(1個)《各日販売予定80点》

別海町の牛乳を使用した自家製ソフトクリームやプリンに、キャラメルを合わせた北海道産のおいしさが詰まった

パフェ。

〈出店期間：4月29日(水・祝)まで〉





【円山牛乳販売店】 「キャラメルとプリンのレトロパフェ」





＜東武限定品＞＜イートイン＞

【かふぇあま屋 NISEKO】

「春のニセコMt.yotei パフェ《いちご＆アップルクランブル》」

1,870円(1個)《各日販売予定50点》

いちごとりんごが爽やかに香る、羊蹄山エリアのミルクを使用した東武限定パフェ。

〈出店期間：4月30日(木)から〉





【かふぇあま屋 NISEKO】「春のニセコMt.yotei パフェ《いちご＆アップルクランブル》」





◆北海道の肉も欠かせない！東武限定肉弁当

＜東武限定品＞＜実演＞

【札幌豊平館厨房】

「十勝和牛ロース食べくらべ弁当」

3,240円(1折)《各日数量限定》

昆布だし熟成の十勝和牛サーロインと十勝和牛リブロースのすき焼きを贅沢に食べ比べできる一折。





【札幌豊平館厨房】 「十勝和牛ロース食べくらべ弁当」





＜東武限定品＞＜実演＞

【掛村】

「和豚もち豚食べ比べ弁当」

2,808円(1折)《各日販売予定50点》

醤油バラ・塩ロース・ピリ辛ロース・角煮を食べ比べできる豪華な豚肉弁当。

〈販売期間：4月29日(水・祝)まで〉





【掛村】 「和豚もち豚食べ比べ弁当」





◆東武限定ラーメン 期間中入れ替わりで2店舗が登場

＜初出店＞＜東武限定品＞＜お食事処＞

【らーめん喜一郎】

「道産四元豚特製チャーシュー麺」

1,680円(1杯)《各日数量限定》

優しい味わいの豚骨スープに、北海道産四元豚の肩ロースチャーシューをたっぷり8枚トッピングした東武限定ラーメン。

〈出店期：4月29日(水・祝)まで〉





【らーめん喜一郎】 「道産四元豚特製チャーシュー麺」





＜東武限定品＞＜お食事処＞

【らーめんつけ麺NOFUJI】

「みそカレーつけ麺 スペシャルトッピング」

1,751円(1杯)《各日数量限定》

コクのある味噌の優しい風味を感じるカレーつけダレの東武限定つけ麺。

〈出店期間：4月30日(木)から〉





【らーめんつけ麺NOFUJI】 「みそカレーつけ麺 スペシャルトッピング」





◆活きた蟹が入った舟形水槽も登場！ 今回は海明け毛蟹をご紹介

【札幌蟹販】

全長約3mの巨大な舟形水槽の中には、活きた蟹が！

今回は旬の海明け毛蟹が登場。

お好みの蟹をお選びいただき、その場でボイル。

お持ち帰りはもちろん、イートインスペースで茹でたてを食べることもできます。





【札幌蟹販】(1)

【札幌蟹販】(2)





※売切れの際はご容赦ください。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。店内の飲食スペースでお召しあがり(お食事処・イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。

※写真はイメージです。

※4月9日(木)時点の内容です。

※一部北海道産以外の素材を使用している場合がございます。









＜「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」概要＞

場所 ：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約410坪)、地下1階3番地コンコース

期間 ：2026年4月22日(水)～5月6日(水・振)

営業時間：8階催事場→午前10時～午後7時

※イートインは閉場30分前がラストオーダーです。

地下1階3番地コンコース→午前10時～午後8時

店舗数 ：約90店舗※初出店4店舗(2ヵ所合計、入れ替え含む)