今だけココだけ東武限定グルメや初夏にぴったりひんやりスイーツを展開！「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」4月22日から開催
東武百貨店 池袋本店では、2026年4月22日(水)から5月6日(水・振)までの15日間、「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」を開催します。1週目と2週目で一部店舗の入れ替えを行い、計約90店舗が出店。注目は、今だけココだけの東武限定北海道グルメ！旬のボタン海老や毛蟹、サクラマスを使用した海鮮グルメや、みずみずしいアスパラガスを使用したハンバーガーなど、この時期ならではの味をお楽しみいただけます。また、北海道の「乳」を味わえる口どけスイーツや、初夏の暑さにぴったりなひんやりスイーツをご紹介。そのほか、握りたてのお寿司や現地の人気ラーメンなどバリエーション豊かに展開します。
当店はGWに都内で手軽に北海道を感じられるイベントとして、多くのお客様にご来店いただけることを期待しています。
[1週目：4月22日(水)～29日(水・祝)、2週目：30日(木)～5月6日(水・振)]
◆旬の東武限定海鮮グルメに注目！
＜東武限定品＞＜実演＞
【魚と肉と北海道 蔵】
「幻のブドウ海老贅沢弁当」
3,975円(1折)《各日販売予定15点》
希少なブドウ海老、ボタン海老、赤シマ海老に加え、甘エビの4種の海老を食べ比べができる贅沢なお弁当。
〈販売期間：4月29日(水・祝)まで〉
【魚と肉と北海道 蔵】 「幻のブドウ海老贅沢弁当」
＜東武限定品＞＜実演＞
【鱗幸食品】
「毛蟹贅沢弁当」
3,456円(1折)《各日販売予定80点》
北海道産の毛蟹の棒肉、ほぐし身をあふれんばかりに盛り付けた、濃厚な味わいを楽しめる一折。
〈販売期間：4月29日(水・祝)まで〉
【鱗幸食品】 「毛蟹贅沢弁当」
＜東武限定品＞＜実演＞
【北海鮮 海の里】
「サクラマス道産づくし弁当」
3,024円(1折)《各日販売予定40点》
北海道産の春を告げるサクラマスといくら、2種類のホタテを盛り込んだお弁当。
〈販売期間：4月29日(水・祝)まで〉
【北海鮮 海の里】 「サクラマス道産づくし弁当」
＜東武限定品＞＜実演＞
【鮭まぶしおむすび 亀太郎】
「桜ますとます子」
756円(1個)《各日販売予定30点》
鮭まぶしおむすびのテイクアウト専門店から、希少な桜ますを使用した親子おむすび。
〈出店期間：4月29日(水・祝)まで〉
【鮭まぶしおむすび 亀太郎】 「桜ますとます子」
＜東武限定品＞＜イートイン＞
【幸寿司】
「握り・海明け」
3,850円(1人前)※持ち帰りは3,780円
春ニシンやホッケなど、海明けの季節を彩る新鮮なネタを会場で堪能できる一皿。
〈販売期間：4月29日(水・祝)まで〉
【幸寿司】 「握り・海明け」
◆みずみずしい旬のアスパラガスを使用したグルメ
＜東武限定品＞＜実演＞
【富良野ぷちぷちバーガー】
「富良野産アスパラガスと越冬じゃがいもと自家製ベーコンの和牛チーズバーガー」
1,620円(1個)《各日販売予定50点》
春が旬のアスパラガスと甘みのあるじゃがいも、和牛のパティに自家製ベーコン、チーズを加えた究極バーガー。
〈出店期間：4月29日(水・祝)まで〉
【富良野ぷちぷちバーガー】 「富良野産アスパラガスと越冬じゃがいもと自家製ベーコンの和牛チーズバーガー」
＜東武限定品＞＜実演＞
【イルマットーネアルル】
「ディープディッシュボロネーゼ～北海道フレッシュアスパラととろ～りチーズ～」
648円(1個)《各日数量限定》
パンの器に、チーズ、ボロネーゼソース、南富良野直送アスパラガス、コーンを入れて焼き上げた東武限定パン。
【イルマットーネアルル】「ディープディッシュボロネーゼ～北海道フレッシュアスパラととろ～りチーズ～」
＜東武限定品＞
【ヤマサ宮原】
「道産アスパラと帆立の揚げワンタン」
1,944円(1パック/8個入)《各日販売予定50点》
旬のアスパラガスと相性の良いホタテを、ふわふわしたすり身に混ぜ合わせワンタン皮で包み上げた一品。
〈販売期間：4月30日(木)から〉
【ヤマサ宮原】「道産アスパラと帆立の揚げワンタン」
◆口どけが魅力のスイーツをご紹介！ 初出店店舗や初夏の暑さにぴったりなパフェなど
酪農王国である北海道の「乳」を使用したスイーツにも注目。なめらかな口どけが楽しめる東武限定スイーツをご紹介。
＜初出店＞＜東武限定品＞＜実演＞
【NISEKO CACAO CROWN】
「プレミアム生チョコバーム」
897円(1個)《各日数量限定》
ミルクチョコガナッシュをバームクーヘンの中央に入れ、仕上げに上部にのせたブロンドチョコクリームをキャラメリゼしました。
〈出店期間：4月29日(水・祝)まで〉
【NISEKO CACAO CROWN】 「プレミアム生チョコバーム」
＜東武限定品＞＜実演＞
【菓子工房フラノデリス】
「ふらの牛乳プリンフロマージュ」
501円(1個)《各日数量限定》
コクのあるチーズスフレの中にカスタードベイクプリンを閉じ込めた濃厚スイーツ。
〈出店期間：4月29日(水・祝)まで〉
【菓子工房フラノデリス】 「ふらの牛乳プリンフロマージュ」
＜東武限定品＞＜イートイン＞
【円山牛乳販売店】
「キャラメルとプリンのレトロパフェ」
1,551円(1個)《各日販売予定80点》
別海町の牛乳を使用した自家製ソフトクリームやプリンに、キャラメルを合わせた北海道産のおいしさが詰まった
パフェ。
〈出店期間：4月29日(水・祝)まで〉
【円山牛乳販売店】 「キャラメルとプリンのレトロパフェ」
＜東武限定品＞＜イートイン＞
【かふぇあま屋 NISEKO】
「春のニセコMt.yotei パフェ《いちご＆アップルクランブル》」
1,870円(1個)《各日販売予定50点》
いちごとりんごが爽やかに香る、羊蹄山エリアのミルクを使用した東武限定パフェ。
〈出店期間：4月30日(木)から〉
【かふぇあま屋 NISEKO】「春のニセコMt.yotei パフェ《いちご＆アップルクランブル》」
◆北海道の肉も欠かせない！東武限定肉弁当
＜東武限定品＞＜実演＞
【札幌豊平館厨房】
「十勝和牛ロース食べくらべ弁当」
3,240円(1折)《各日数量限定》
昆布だし熟成の十勝和牛サーロインと十勝和牛リブロースのすき焼きを贅沢に食べ比べできる一折。
【札幌豊平館厨房】 「十勝和牛ロース食べくらべ弁当」
＜東武限定品＞＜実演＞
【掛村】
「和豚もち豚食べ比べ弁当」
2,808円(1折)《各日販売予定50点》
醤油バラ・塩ロース・ピリ辛ロース・角煮を食べ比べできる豪華な豚肉弁当。
〈販売期間：4月29日(水・祝)まで〉
【掛村】 「和豚もち豚食べ比べ弁当」
◆東武限定ラーメン 期間中入れ替わりで2店舗が登場
＜初出店＞＜東武限定品＞＜お食事処＞
【らーめん喜一郎】
「道産四元豚特製チャーシュー麺」
1,680円(1杯)《各日数量限定》
優しい味わいの豚骨スープに、北海道産四元豚の肩ロースチャーシューをたっぷり8枚トッピングした東武限定ラーメン。
〈出店期：4月29日(水・祝)まで〉
【らーめん喜一郎】 「道産四元豚特製チャーシュー麺」
＜東武限定品＞＜お食事処＞
【らーめんつけ麺NOFUJI】
「みそカレーつけ麺 スペシャルトッピング」
1,751円(1杯)《各日数量限定》
コクのある味噌の優しい風味を感じるカレーつけダレの東武限定つけ麺。
〈出店期間：4月30日(木)から〉
【らーめんつけ麺NOFUJI】 「みそカレーつけ麺 スペシャルトッピング」
◆活きた蟹が入った舟形水槽も登場！ 今回は海明け毛蟹をご紹介
【札幌蟹販】
全長約3mの巨大な舟形水槽の中には、活きた蟹が！
今回は旬の海明け毛蟹が登場。
お好みの蟹をお選びいただき、その場でボイル。
お持ち帰りはもちろん、イートインスペースで茹でたてを食べることもできます。
【札幌蟹販】(1)
【札幌蟹販】(2)
※売切れの際はご容赦ください。
※表示価格は「消費税込み」の価格です。店内の飲食スペースでお召しあがり(お食事処・イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。
※写真はイメージです。
※4月9日(木)時点の内容です。
※一部北海道産以外の素材を使用している場合がございます。
＜「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」概要＞
場所 ：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約410坪)、地下1階3番地コンコース
期間 ：2026年4月22日(水)～5月6日(水・振)
営業時間：8階催事場→午前10時～午後7時
※イートインは閉場30分前がラストオーダーです。
地下1階3番地コンコース→午前10時～午後8時
店舗数 ：約90店舗※初出店4店舗(2ヵ所合計、入れ替え含む)