「0歳からの・はじめてのオーケストラ」が2026年4月25日(土)に新潟県民会館 2F 小ホール（〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町3-13)、長岡市立劇場 2F 小ホール（新潟県長岡市幸町2-1-2)の二会場で開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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公式ホームページ https://salonconcert.com/information/chubu-area/

赤ちゃんや小さな子どもと一緒に、本物の生演奏を楽しめるコンサートが、2026年4月25日（土)に新潟県民会館 2F 小ホールと、長岡市立劇場 小ホールにて開催されます。 「0歳からの・はじめてのオーケストラ」は2001年にスタートした日本初の参加体験型オーケストラコンサートです。NHKや朝日新聞など多数のメディアに取り上げられ、現在では全国で年間350公演以上を開催する人気シリーズに成長しました。 泣いても、歩き回っても大丈夫。そんなコンサートです。 「0歳から入れると書いてあっても、実際は気を使った」「うちの子にはまだ早いかも」--そんな保護者の不安を解消するために生まれたのがこのコンサートです。変化に富んだ演出で乳幼児も興味津々。多少歩き回っても、声を出しても大丈夫な雰囲気の中で、親子ともにリラックスして楽しめます。 演奏するのは「サロンオーケストラジャパン」。ヨーロッパ・アメリカのオーケストラや日本のトップクラスのプロオーケストラで活躍した奏者を中心に、オーディションで選ばれた演奏家で構成されています。TV出演多数の実力派が、子どもたちの目の前で繰り広げる演奏は楽しさと迫力いっぱい。「楽しさと本気の演奏の両立が素晴らしい」と好評を博しています。 今回の公演では、《白鳥の湖》《天国と地獄》など動物にちなんだ名曲を次々と演奏。「ワルツで踊ろう！」コーナーや、おもちゃの楽器あそび、ヴァイオリン体験など、参加型のプログラムも充実しています。

公演概要

＜新潟公演＞ 【日時】2026年4月25日(土) 10:00 開場＆楽器体験 10:30-11:05コンサート 【会場】新潟県民会館 2F 小ホール（新潟市中央区一番堀通町3-13) 新潟駅バスターミナルより萬代橋ライン（６番のりば）・青山方面行に乗車し15～20分 「市役所前」下車 徒歩約6分

＜長岡公演＞ 【日時】2026年4月25日(土) 選べる２つの時間帯 第１公演 13:40-14:00開場＆楽器体験 14:00-14:35コンサート 第２公演 15:00-15:20開場＆楽器体験 15:20-15:55コンサート 【会場】長岡市立劇場 2F 小ホール（新潟県長岡市幸町2-1-2) ※専用駐車場 156台あり（無料） バスをご利用の場合：JR長岡駅 大手口 10番線から 「宮内環状線 内回り」〈市立劇場前〉バス停下車 10番線から「宮内本町線」〈市立劇場前〉バス停下車 ■チケット料金 0歳から未就学児まで：1,000円 一般(小学生以上）：2,000円 （自由席・税込） ＜カンフェティ限定＞ 1,000円割引！ 一般（小学生以上）2,000円 → カンフェティ席 1,000円！

出演：サロンオーケストラジャパン

オーディションで選ばれた優秀な演奏家で構成されておりTV出演多数。全国で年間３５０公演開催の人気団体です。目の前で繰り広げられるサロンオーケストラジャパンの演奏は楽しさと迫力いっぱい。 子どもたちが夢中で聴き、親からは歓声が上がる話題のコンサートです。

幼稚園・保育園、ホール・自治体の皆さまへ

「0歳からの・はじめてのオーケストラ」は、全国の幼稚園・保育園・子育て支援センター・ホールなどへの出張公演・主催公演のご依頼も承っております。「園の行事に本物の音楽を」「地域の親子に特別な体験を」とお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ：日本サロンコンサート協会 https://salonconcert.com

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典 https://service.confetti-web.com