天然アナツバメの巣ブランド「BI-SU」、旗艦店 GINZA SIX店が4月10日(金)リニューアルオープン。

エムスタイルジャパン株式会社

エムスタイルジャパン株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：稲冨幹也）が展開する、天然アナツバメの巣を使用したブランド「BI-SU（ビース）」は、2026年4月10日（金）より、旗艦店である「BI-SU GINZA SIX店」をリニューアルオープンいたします。

「BI-SU」は、希少な天然アナツバメの巣を使用したインナーケア、スキンケア、ヘアケア製品を展開するブランドです。ヒナが巣立った後の古巣をマレーシアにて採取し、動物・人間・地球環境のすべてに配慮した「リジェネラティブ（再生）」なものづくりを追求しています。

今回のリニューアルでは「自然・無垢・紡ぐ」をコンセプトに、ブランドの原点であるボルネオ島の洞窟をイメージした空間へ刷新しました。店内では、独自成分「ラシアル(TM)」を配合したスキンケア製品や、特許技術を基盤とするインナーケア製品の全ラインナップを体験いただけます。

■リニューアルオープン特典

オープンを記念して、4月10日～4月30日までの間、ご来店・ご購入いただいた方へ特別な特典をご用意しております。

※なくなり次第終了

来店特典

ご来場のお客様に、

BI-SUスキンケアサンプル（1回分）をプレゼントいたします。

セット内容：ローション、セラム、ミルク、クリーム

※なくなり次第終了

ご購入特典

商品をご購入いただいた方に、

BI-SU GINZA SIX店限定のオリジナル巾着をプレゼントいたします。

■店舗概要

店舗名：BI-SU GINZA SIX

住所：〒104-0061東京都中央区銀座6丁目10-1GINZA SIX B1F

営業時間：10:30～20:30

定休日：GINZA SIXの休館日に準ずる

電話番号：03-6824-4117

公式サイト：https://www.bi-su.jp/

■BI-SUとは

「何かの犠牲の上に自分の美と健康があってはならない」という哲学のもと、効率や利益のみを追うのではなく、人・動物・自然のすべてを傷つけない「真のブランド」の創造を目指しています。原料には代表・稲冨自らが採取した、ヒナが未来へ飛び立った後の100％天然物にこだわった希少な巣のみを使用。2017年には「ツバメの巣研究所」を設立し、これまでに特許取得2件を含む多岐にわたる研究を通じて、その真価を科学的に解明してきました。GINZA SIXやISETAN SALONEへの直営店出店、そしてインナーケアからスキンケアまで天然ツバメの巣を贅沢に配合したフルラインナップの展開を通じ、「真のラグジュアリー」の創造に挑戦しています。