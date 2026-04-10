【星空写真家KAGAYA展】2026年4月11日（土）より開催「KAGAYA 天空の歌」にて新作グッズが先行販売されます

株式会社やのまん

ジグソーパズル製造販売事業を手掛ける株式会社やのまん（本社：東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7Ｆ 代表取締役：矢野宙司）は、この度、2026年4月11日（土）より、そごう美術館で開催される、展覧会「KAGAYA天空の歌」にて、星空写真家KAGAYA氏の作品を使用したグッズを先行発売いたします。

星空写真家・プラネタリウム映像クリエイター、KAGAYA氏が映し出す星空の世界

2022年「KAGAYA 星空の世界展」、2024年「KAGAYA 星空の世界 天空の贈り物」と、そごう美術館で展覧会を開催。来館者を美しい星空の世界にいざないました。2026年４月11日（土）より、第3弾となる、「KAGAYA 天空の歌」を開催いたします。

「太陽、月や星、空の雲は絶えず動いていて、その組み合わせでつくられる光景は、 今この一瞬にしか見られない一期一会のもの」（KAGAYA『一瞬の宇宙』より）という考えのもと、 世界中を飛び回り、美しい星空を撮影しつづける KAGAYA氏。 「KAGAYA 天空の歌」では、自身の代表作に加え、新作作品を展示いたします。

メインビジュアルとなる新作《エバーラスティング・ソング》 は KAGAYA氏 自身が長年思い描いていた、理想のオーロラの姿をとらえたものです。 そのほか、会場では宇宙の一瞬の姿をとらえた、美しい写真作品約100点をお楽しみいただけます。

「KAGAYA 天空の歌」展覧会情報

展覧会名：KAGAYA 天空の歌

会期：2026年4月11日(土)～2026年5月31日(日)

会場：そごう美術館

住所：220-8510 神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店 6階

時間：10:00～20:00（最終入館時間 19:30）

（そごう横浜店の営業時間に準じ、変更になる場合がございます）

休館日：会期中無休

そごう美術館 公式サイトURL：https://sogo-museum.jp/

「KAGAYA 天空の歌」グッズ紹介

会期中、そごう美術館ミュージアムショップにて、KAGAYA グッズを多数販売いたします。

会場限定グッズもございますので、この機会にぜひお立ち寄りください。

【KAGAYA 天空の歌 限定商品】

アクリルキーホルダー 990円

アクリルキーホルダーが初登場！人気の作品を商品化いたしました。こだわりの透け感が作品の魅力を際立てます！お気に入りの作品を身に着けてお楽しみください。

【展覧会限定/先行販売商品】

クリアファイル 440円

人気のクリアファイルからも新柄が登場！

クリアな輝きが、KAGAYA作品の星空や夜景をより美しく際立て、日常に輝きを添えます。

【展覧会限定/先行販売商品】

クリア栞 880円

売り切れ必至の大人気商品！「KAGAYA天空の歌」メインビジュアルもグッズ化しております。透明感のある素材により、KAGAYA作品の美しいオーロラや星空の魅力をより一層引き立てます。

【先行販売商品】

プチパリエクリア〈150ピースパズル〉1,980円

光が透過する150ピースのミニパズル。プラスチック製なのでのり不要、飾る為のイーゼル付属です。

組み立てた後は、ご自宅に飾って作品をお楽しみください！

【先行販売商品】

シリウスのツリー（北海道）〈300ピースジグソーパズル〉 2,200円

ただ一面の雪と星空が広がる世界。その時いただきに輝いたのは、全天で最も明るく輝くシリウスでした。KAGAYA作品をじっくり組み上げながらご堪能ください。

(C)KAGAYA

※ほか多数のグッズを販売しております。

※価格は全て税込価格です。

KAGAYA氏プロフィール

星空写真家・プラネタリウム映像クリエイター。

写真集『星月夜への招待』『天空讃歌』『悠久の宙』『Starry Nights』他多数を 刊行、フォトエッセイ集『一瞬の宇宙』、入門書『星空の楽しみかた』などを通じて星空に親しむ文化を広めている。星空写真は小学校理科の教科書にも 採用される。写真を投稿発表するSNS 総フォロワーは 100 万人を超える。全国各地で写真展を開催。 プラネタリウムドーム映像作品は国内外で上映され、宮沢賢治の原作を映像化した「銀河鉄道の夜」は観覧者数 100 万人を超える大ヒット。 天文普及とアーティストとしての功績をたたえられ、小惑星 11949 番は Kagayayutaka（カガヤユタカ）と命名されている。

株式会社やのまんについて

1973年、日本で初めてジグソーパズルを販売した老舗企業である株式会社やのまんは、翌1974年には日本初となるジグソーパズルの国内製造を開始しました。その後、ジグソーパズルをはじめ、カードゲームやTVゲームなど幅広いホビー商品を展開しており、長年の経験と信頼をもとに、世代を超えて愛される製品づくりに取り組んでいます。

現在では、ジグソーパズルに加え、カードゲーム関連商品やボードゲームなど、多彩なホビー商品を企画・製造・販売しています。世代を超えて楽しめる「遊び」を通じて、人と人とのつながりや心の豊かさを育むことを目指しています。

会社概要

社名：株式会社やのまん

本社所在地：〒111-0051 東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7F

代表取締役：矢野 宙司

事業内容： ジグソーパズルと額縁、カードゲーム、及び雑貨等の企画・開発・製造（制作）・販売

設立： 1954年1月

HP：https://www.yanoman.co.jp/

X：https://twitter.com/puzzle_yanoman

note：https://note.yanoman.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9d82OUVees0L-dqynkytLQ