エンジニアtype編集部が、現場の“怒られ”から学ぶ文章執筆ノウハウ集『その文章、誰が読むの？ 編集部1年目、怒られ15選。』を制作・頒布

株式会社キャリアデザインセンター

株式会社キャリアデザインセンター（本社：東京都港区、代表取締役社長兼会長：多田 弘實）が運営する、技術者のキャリアを考えるWebマガジン『エンジニアtype』（ https://type.jp/et/feature/ ）は、独自制作の冊子『その文章、誰が読むの？ 編集部1年目、怒られ15選。』を作成。「技術書典20」のオフライン会場およびオンラインマーケットにて無料頒布いたします。

本冊子は、エンジニアのキャリア形成やスキルアップを後押しする記事を企画・制作している『エンジニアtype』に代々受け継がれてきた編集の教えを、15のフレーズに凝縮したノウハウ集です。

■ 書籍概要

『その文章、誰が読むの？ 編集部1年目、怒られ15選。』

著者：エンジニアtype編集部

判型・ページ数：B6版・24ページ

初出発行日：2026年4月1日

こんな方におすすめ：

●これから技術ブログやSNSなどで情報発信をしていきたいエンジニアの方

●アウトプットの質を高めたい、より多くの人に読まれる記事を書きたい方

●「書くこと」に迷いや苦手意識を感じている方

■ なぜ今、エンジニアに「編集の視点」が必要なのか？

昨今、技術ブログでの執筆やカンファレンスでの登壇、SNSでの発信など、エンジニアにとって対外的な情報発信の重要性はかつてなく高まっています。継続的で良質なアウトプットは、個人のスキル証明やキャリアの選択肢を広げるだけでなく、技術コミュニティーの発展にも大きく貢献します。

一方で、「発信したい技術的な知見はあるものの、どう書けば読まれるのか分からない」「上手く言語化できず、筆が止まってしまう」と、文章作成のハードルを感じているエンジニアも多いかもしれません。

そんな時に役立つのが、メディアの現場で使われている「編集の視点」です。読者が何を求めているのかを想像し、情報を整理して届ける力は、エンジニアのアウトプットをより魅力的で伝わるものに変えてくれます。

私たちが現場で培ってきた「読者に価値を届けるための視点」が、発信に挑戦するエンジニアの背中を押すヒントになれば幸いです。

■ 頒布情報

『その文章、誰が読むの？ 編集部1年目、怒られ15選。』（エンジニアtype編集部）

本書籍は「技術書典20」にて物理本の無料配布およびPDF版のオンライン頒布を実施いたします。

技術書典20公式サイト：https://techbookfest.org/event/tbf20

【オフライン配布（物理本）】

イベント名：技術書典20（オフライン開催）

会期 ：2026年4月12日 (日) 11:00～17:00

会場 ：池袋・サンシャインシティ 展示ホールD（文化会館ビル2F）

ブース番号：く18

※会場にて無料配布いたします。部数には限りがございます。

【オンライン頒布（PDF版）】

技術書典オンラインマーケットにて、2026年4月11日（土）よりPDF版のダウンロードが可能です。

URL：https://techbookfest.org/product/1PBH6wurBEnr71nGYsgVne

■ Webマガジン『エンジニアtype』について

転職サイト『type』が運営する技術者のキャリアを考えるWebマガジンです。IT・Web・ハード系エンジニアを対象に、これから先の仕事選択・働き方・スキルアップに役立つ各種インタビュー記事を日々提供。業界内で注目されている旬のエンジニアやテクノロジー企業、著名エンジニアへの取材を元に、業界・技術の行く末や働く個人のより良い未来像を示唆しています。

サイトURL：https://type.jp/et/feature/

■ 株式会社キャリアデザインセンター 会社概要

代表者 ：代表取締役社長兼会長 多田 弘實

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル

資本金 ：5億5866万円

設立 ：1993年7月8日

従業員数 ：768名（2025年9月30日現在）

事業内容 ：

・キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』等の運営

・転職フェアの開催

・人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）

・質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス

・IT業界に特化した人材派遣サービス『type IT派遣』（厚生労働大臣許可 派13-315344）

・Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営

など、企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供

▼ 本件に関するお問い合わせ先

エンジニアtype編集部

Email：e-typemag@type.jp