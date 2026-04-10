近鉄百貨店 地方創生プロジェクト「ハルカス・ニッポン博覧会　地方創生 発見の旅」2026年春 始動　5月6日「鹿児島編」スタート

株式会社近鉄百貨店

近鉄百貨店は、2026年春より日本各地の自治体・事業者と連携し、その土地ならではの魅力を発信する地方創生プロジェクト「ハルカス・ニッポン博覧会 地方創生 発見の旅」をあべのハルカス近鉄本店でスタートいたします。

当社は、これまでの「モノを売る場所」としての役割を超え、百の感動＝価値をお届けする「百“価”店」への転換を目指しています。本プロジェクトはあべのハルカスという舞台が、地方とひと、モノ・コト、そして歴史文化を「つなげる」場所となること、そしてそのつながりを一過性で終わらせず、「かさねていく」ことで日本各地の魅力をより広く多くの方へと届けます。この新たな挑戦の第1弾として、2026年5月6日（水・振休）より鹿児島県を特集し、「鹿児島編」としてあべのハルカス近鉄本店全館をあげて同県の多角的な魅力を発信してまいります。

ハルカス・ニッポン博覧会公式HP：https://www.d-kintetsu.co.jp/pages/harukasnippon/

■ 鹿児島県知事を表敬訪問しプロジェクトの始動を報告しました。

左から： 鹿児島県 塩田知事、近鉄百貨店 北村

本プロジェクトの開催に先立ち、3月26日（木）株式会社近鉄百貨店 取締役 常務執行役員 本店長の北村 浩が鹿児島県庁を訪問し、塩田 康一知事を表敬いたしました。

会談では、プロジェクト第1弾となる「ハルカス・ニッポン博覧会 地方創生 発見の旅 鹿児島編」の開催目的や、あべのハルカス近鉄本店の全館を通した多角的な情報発信計画について報告いたしました。知事との歓談では、特産品の「かごしま茶」の試飲や、株式会社島津興業より贈呈いただいた伝統工芸品「薩摩切子」のラペルピンの紹介が行われ、終始和やかな雰囲気の中で、本プロジェクトを通じたさらなる地域活性化への期待が語られました。

かごしま茶の試飲の様子株式会社島津興業より贈呈いただいた薩摩切子 ラペルピン

今回の表敬訪問は、5月6日（水・振休）から始まる「ハルカス・ニッポン博覧会 地方創生 発見の旅 鹿児島編」の開催に向けた、大きな一歩となりました。本博覧会では、鹿児島県が誇る多彩な食、伝統工芸、豊かな歴史文化といった魅力を全館で発信します。

※「ハルカス・ニッポン博覧会 地方創生 発見の旅 鹿児島編」の詳細は4月下旬に改めてお知らせいたします。

【特別協力】「祭りの力」で日本を元気に。ダイドーグループ特別展示

ハルカス・ニッポン博覧会では、地方創生のパートナーとしてダイドーグループホールディングス株式会社のご協力を得て、日本の祭りの魅力を発信する特別展示を実施いたします。

同グループは、「祭りを元気にすることは、地域を元気にし、日本を元気にすること」をテーマに掲げ、2026年で24年目を迎える長きにわたり、全国各地の祭りを支援し続けています。会場内では、祭りの熱気を鮮やかに切り取った写真や迫力ある動画を公開。また、実際に祭りで使用された貴重な装飾品や道具の展示も予定しております。日本が誇る伝統文化の奥深さと、各地の祭りが持つ賑わいや活力を身近に体感いただける空間を創出します。

協力：ダイドーグループホールディングス株式会社、NPO日本の祭りネットワーク

■「ハルカス・ニッポン博覧会 地方創生 発見の旅」2026年度 開催スケジュール（予定）

あべのハルカス近鉄本店は、本プロジェクトを通じて日本各地の自治体・事業者と共創し、その土地ならではの魅力を継続的に発信してまいります。

2026年度は、5月の鹿児島編を皮切りに、以下のスケジュールで展開を予定しています。

鹿児島編 5月 6日（水・振休）～ 12日（火）

山形編 6月 3日（水）～ 9日（火）

沖縄編 6月17日（水）～ 23日（火）

島根編 8月22日（土）～ 9月 1日（火）

北海道編 9月 9日（水）～ 22日（火）

徳島編 9月23日（水）～ 29日（火）

宮城編 9月30日（水）～ 10月 6日（火）

高知編 10月28日（水）～ 11月 3日（火・祝）

※開催場所は、あべのハルカス近鉄本店 各階イベントスペースを予定しています。

※各催事の詳細内容については、順次プレスリリース等でご案内いたします。