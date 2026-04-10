【近鉄百貨店和歌山店】県内初出店！「オンデーズ」「マリメッコ」「ジェラートピケ」などニューオープンが続々！

株式会社近鉄百貨店

近鉄百貨店 和歌山店は、2026年春、地域のお客様に必要とされるモノ・コト・サービスを提供する「価値提供型」店舗への進化を目指し、和歌山県内初出店となる人気ブランド導入によるリフレッシュオープンを実施いたします。

当社は中期経営計画（2025～2028年度）において、地域店を「地域のインフラ機能」と位置づけ、地域価値の向上に寄与することを目指しています。和歌山店では、今回の改装により生活を彩るライフスタイルブランドを導入することで、地域住民の皆様にとって「なくてはならない店」であり続けるための店づくりを推進してまいります。

1. ライフスタイルを彩る「マリメッコ」「ジェラート ピケ」が4月15日（水）オープン

●1階

「マリメッコ（marimekko）」和歌山県内初出店

独創的なプリントと色使いで世界中から愛されるデザインハウス「マリメッコ」が、和歌山県内初出店。日常を楽しく彩るファッション、バッグ、インテリアなど、ギフトにも最適なアイテムを展開します。

※画像はイメージ

●1階

「ジェラート ピケ（gelato pique）」和歌山県内初出店

“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する人気ブランド。自分へのご褒美から大切な方への贈り物まで、上質な「おうち時間」を提案いたします。

※画像はイメージ

2. 機能性とデザインを両立した「オンデーズ」

3月26日(木)オープン

●2階

「オンデーズ（OWNDAYS）」和歌山県内初出店

ファッション性の高いフレームで支持されるアイウェアブランド。今回のリフレッシュオープンに先駆け３月にオープン。

※画像はイメージ

３．話題のカプセルトイ専門店が和歌山店に登場！

5月オープン予定

カプセルトイ専門店「ガチャガチャの森」

常時数百種類のカプセルトイが揃う、大人から子供まで楽しめるエンターテインメントスポットが誕生します。お買い物ついでに立ち寄れるワクワク感を創出し、幅広い世代の皆様に楽しんでいただけるフロアを構築いたします。

※画像はイメージです