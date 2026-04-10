近鉄百貨店上本町店 食料品売場に新ショップ7店が誕生！人気ショップも装い新たにリフレッシュオープンします。

株式会社近鉄百貨店

近鉄百貨店 上本町店は、2026年春、地域のお客様に必要とされるモノ・コト・サービスを継続して提供する「価値提供型」店舗への進化を目指し、地下食料品売場の大規模なリニューアルを実施いたします。

当社は中期経営計画（2025～2028年度）において、地域店を「地域のインフラ機能」と位置づけ、沿線価値の向上に寄与することを目指しています。地域のお客様に日々ご利用いただいている上本町店では、今回の改装により食料品をさらに強化することで、地域住民の皆様にとって「なくてはならない店」であり続けるための店づくりを推進してまいります。

■名店や人気ブランドが4月にニューオープン！

本格的な和のお惣菜を提案する「なだ万」や大阪の老舗ベーカリー「パン工房鳴門屋」、新感覚の寿司を提案する「わさび葉寿し うめもり」など、日々の食卓に彩りを添える魅力的なショップが新たに加わります。

＜なだ万＞ 4月15日(水)オープン

地1階 弁当・惣菜売場

1830年、天保元年創業。伝統的な料理をまもりつつ、時代にあったおもてなしをご提供します。

※写真はイメージ

近鉄上本町店限定

オープン記念弁当

1折 1,080円

※販売期間：4月15日(水)～23日(木)

※写真はイメージ

ローストビーフと桜海老御飯のお弁当

1折 2,619円

＜鳴門屋＞ 4月8日(水)オープン

地1階 弁当・惣菜売場

大阪で愛されて80年。製法にこだわった生地や素材が人気の秘訣です。

※写真はイメージ

お楽しみ袋 1,080円

【各日限定数200】

※対象商品10品の中からお好きな7品をお選びいただけます。

※販売期間：4月15日(水)～17日(金)

※お1人さま1点限り

※写真はイメージ

★☆オープン記念特別価格☆★

アップルパイ 1個 162円

【各日限定数500】

※販売期間：4月18日(土)～21日(火)

＜チャイニーズダイニング蘭亭＞ 4月8日(水)オープン

地2階 グルメステーション

谷町エリアでおなじみのランチに行列ができる本格台湾中華料理店がイートインで登場。

※写真はイメージ

蘭亭セット(台湾ラーメン・半チャーハン・蘭亭特製酢豚（ミニ）)

1人前 1,450円

※写真はイメージ

台湾ラーメン 1人前 1,000円

★☆オープン記念特別販売☆★

4月15日(水)～17日(金)の期間、

1人前 500円で販売いたします。

※各日数量限定10:00から50食、17:00から15食

＜うめもり＞ 4月15日(水)オープン

地1階 弁当・惣菜売場

“わさびの葉にご飯を包む”奈良の伝統を現代版にアレンジ。わさびの葉の食感や爽やかな香りをお楽しみいただけるお寿司です。

※写真はイメージ

わさび巻き押寿司セット 1,531円

★☆オープン記念プレゼント☆★

4月15日(水)～19日(日)

わさび巻き押寿司セット1折お買いあげにつき、お茶紙パック(250ml)1本プレゼント！

＜厨房さと＞ 4月20日(月)オープン

地1階 弁当・惣菜売場

定番の和惣菜から季節限定メニューまでバラエティ豊かなラインナップが揃い、忙しい日やもう一品欲しいときにもぴったり。

ごはんに合うおかずはもちろん、彩り豊かな副菜や旬の食材を使った特別メニューも楽しめます。

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鰻ご飯と天ぷら御膳 1折 1,491円

★☆オープン記念特別価格☆★

1折 1,080円【各日限定数20】

※販売期間：4月22日(水)～26日(日)

■「551蓬莱」がイートインを併設しリフレッシュオープン！

5月中頃リフレッシュオープン 地1階

※写真はイメージ

圧倒的な人気を誇る「551蓬莱」が、出来立てをお楽しみいただけるイートインスペースを新たに併設し、装いも新たにオープンいたします。

※写真はイメージ

海鮮セット（海鮮焼そば・半チャーハン・スープ） １人前 1,400円

※写真はイメージ

エビチリ炒飯 1人前 1,050円

■地域とお客様をつなぐ、「ハルチカマルシェ」が誕生！

4月22日(水)オープン 地2階

奈良県や三重県など近鉄沿線で栽培された野菜、農産物や生産者こだわりの加工品などを販売する自主運営ショップ「ハルチカマルシェ」を導入します。

農産物は直売所から直接仕入れ、収穫から店頭に並ぶまでの時間を短縮することで、より新鮮な状態でお客様にお届けしています。また、「朝採れ野菜販売」として、奈良県で当日の朝に収穫した瑞々しさ抜群の野菜が、午後には店頭に並び購入いただけます。

※朝採れ野菜は天候や収穫状況により入荷がない場合もございます。

※写真はイメージ

※商品イメージ※商品イメージ※商品イメージ

■諸国銘菓が拡大オープン！さらに品揃えが充実！

4月22日(水)リフレッシュオープン 地2階

全国のおいしい銘菓が揃う「諸国銘菓」が面積を約1.5倍に広げてリフレッシュオープン！

約230アイテムの多様なアイテムを展開し、新たな銘菓との出会いをお届けします。

※表示価格には、消費税が含まれています。

※画像はイメージです。