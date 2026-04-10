日東工業、新小学1年生の交通安全を願い「反射キーホルダー」を寄贈

日東工業株式会社

日東工業株式会社（本社：愛知県長久手市、取締役社長 黒野 透、以下 日東工業）は、地域社会への貢献活動の一環として、当社の本社および工場が所在する自治体の新小学1年生（計8自治体、約5,300名）を対象に、交通安全を祈願した「ソーライオンの反射キーホルダー（リフレクター）」を寄贈いたしました。

日東工業は、次世代を担う子どもたちへの教育支援を継続して行っています。これからも、教育支援を通じて地域の皆さまに寄り添い、共に歩む企業を目指してまいります。

【反射キーホルダーの概要】

・名称：ソーライオン リフレクターキーホルダー

・サイズ：横55mm×縦60mm

・配布総数：約5,300個

・特徴：

当社イメージキャラクター「ソーライオン」をデザイン。

裏面には名前が書けるネーム欄を設けています。

【配布地域（本社および工場が所在する計8自治体）】

愛知県長久手市、静岡県菊川市・磐田市・掛川市、岐阜県中津川市、

佐賀県唐津市、岩手県花巻市、栃木県下都賀郡野木町

【贈呈の様子】