近鉄百貨店橿原店、開店40周年の感謝を込めたイベントを続々開催！人気のおやつを集めた新ショップも登場

株式会社近鉄百貨店

近鉄百貨店 橿原店は、2026年春に開店40周年を迎えます。1986年の開業以来、地域の皆様に支えられて歩んできた40年分の感謝を込め、特別なイベントやフェアを順次開催いたします。

その幕開けとして、４月１日（水）には地階食料品売場に、日本各地の人気のおやつを一堂に集めた自主編集売場「おやつめぐり」をオープンいたしました。さらに８月１日（土）には、地域の新たな文化振興の拠点として、６階に「奈良県橿原文化会館 ギャラリー」を開設いたします。

当社は中期経営計画において、地域店を「地域のインフラ機能」と位置づけ、地域社会の課題解決や発展に寄与する「地域共創」を推進しています。単にモノを売る場所ではなく、百の感動をお届けする「百“価”店」として、今回の40周年を機に、地域とより深く繋がり、皆様の暮らしをより豊かにするプラットフォームとしての役割を強化してまいります。

■日本各地から人気のおやつを一堂に集めた自主編集売場「おやつめぐり」オープン！

近鉄百貨店 橿原店

日本各地のお菓子を集めた自主編集売場「おやつめぐり」が4月1日にオープン。話題の洋菓子や各地の銘菓を、ひとつから気軽に。今日のおやつやプチギフトに、 日本の「おいしい!」をお楽しみください。

■ 開店40周年記念 特別イベント・フェアのご案内

●開催場所：６階 催会場

1. 北海道フェア（4月15日～21日）

北の大地の豊かな恵みを集結させた「北海道フェア」を開催いたします。

定番のスイーツや海鮮弁当に加え、話題の生ドーナッツなどの新感覚スイーツ、愛らしいシマエナガ関連グッズまで幅広く展開し、北海道の多角的な魅力をお届けいたします。

2. Kashiharaつながりマーケット（4月22日～27日）

「地域共創」を体現するイベントとして奈良の地元企業や食、工芸品などが多数出店する第二回「Kashiharaつながりマーケット」を開催いたします。今回は出店エリアを奈良市や生駒市など県北部へも拡大し17市町、約80社を集め人気の定番商品や初出店がズラリと並びます。

「行列必死、現地に行かないと買えない」ショップも登場。

奈良の“美味しい”と“いいもの”が再発見できる６日間、地元奈良を味わい尽くしましょう！

【出品商品一例】

寺本木材御所市マルシェクロコベーカリー(22日、23日の販売)

また今回は2026年大河ドラマとのタイアップブースも設置し、地域の新たな魅力を再発見する場をご提供いたします。

「ガラス彫刻工房ONO」秀長の杯

3. 橿原市制70周年・宮崎市姉妹都市60周年記念「宮崎と橿原の物産と観光展」（4月29日～5月5日）

橿原市の節目を祝い、宮崎市との強い絆を感じていただける物産展を開催いたします。

両市の「食」を軸に、宮崎の定番グルメや橿原の逸品が揃うほか、宮崎の伝統芸能「神楽」の披露や、地元出身アーティストによるライブ、お子様向けのお仕事体験など、全館で賑わいを創出いたします。

■ 40周年記念 ご来店プレゼント

開店記念日には地域の皆様への感謝を込めて、記念品を配布いたします。

配布日時： 4月25日（土）10:00より

内容： 開店40周年記念 オリジナルコースター（先着400名様）

場所： 1階 南西出入口にて配布いたします。（※予定数に達し次第終了）

開店40周年記念 オリジナルコースター

奈良県橿原文化会館 ギャラリー 概要

地域の新たな文化振興の拠点として、以下の通りギャラリーが開設されます。

名称：奈良県橿原文化会館 ギャラリー

開設日：2026年８月１日（土）

予約受付：4月19日(日)10:00より橿原文化会館窓口で受付開始

(多数時抽選 2026年8月1日～2027年4月30日利用分)

場所：近鉄百貨店橿原店 ６階

施設面積：634.47平方メートル

問い合わせ先(予約受付)：橿原文化会館 電話0744-23-2771(木曜日を除く9時～17時)

ホームページ：https://kashibun.jp/

※画像はイメージ

橿原店はこれからも、地域の皆様の生活に寄り添い、地域と共創することで、沿線価値のさらなる向上に貢献してまいります。 40周年という節目を新たな出発点とし、より一層愛される店づくりに邁進してまいります。

※画像はイメージです。