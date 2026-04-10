万代テラス ハジマリヒロバ リニューアルオープンのお知らせ
当社の連結子会社である株式会社ピーエイインカネイト新潟は、万代エリアにおける新たな賑わい
創出拠点「万代テラス ハジマリヒロバ」をリニューアルし、2026 年4 月25 日（土）および26 日（日）
にオープニングセレモニーを開催いたします。
当社グループは、「地域に人を集め 地域に賑わいを創り 地域の人を元気にする」というミッション
のもと、各地で「地域×人材×共創」を軸とした地域活性化事業を展開しております。
本施設は、その取り組みの一環として整備したものであり、信濃川沿いの最高のロケーションを活
かした交流拠点として、地域の魅力発信と新たな人の流れを創出してまいります。
記
■ リニューアルのポイント
本リニューアルでは、地域住民および来訪者が気軽に訪れ、滞在・交流できる空間づくりを目的に、
以下の機能を新たに整備いたしました。
・屋内でも利用可能なBBQ 施設。
・気軽に立ち寄れる飲食店舗（2 店舗）。
・年間を通じて多様なイベントを開催可能なイベントスペース。
・信濃川を一望できる日本一長いウォーターフロントロングカウンター席。
■ オープニングイベント概要
リニューアルを記念し、以下のとおりオープニングセレモニーを開催いたします。
詳細は添付チラシをご参照ください
【開催日時】
2026 年4 月25 日（土）・26 日（日）
11:00～16:00（受付開始 10:00）
【会場】
万代テラス ハジマリヒロバ
（新潟県新潟市中央区万代3 丁目2526-2）
■今後の見通し
業績予想につきましては、他の要因も含め現在精査中のため、修正が必要な場合には確定次第公
表いたします。
＜ 問合せ先 ＞
担当：株式会社ピーエイインカネイト新潟 小玉 優太
電話：080-5647-8215
mail：y-kodama@pa-co-ltd.co.jp