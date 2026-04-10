万代テラス ハジマリヒロバ リニューアルオープンのお知らせ

株式会社ピーエイ

当社の連結子会社である株式会社ピーエイインカネイト新潟は、万代エリアにおける新たな賑わい

創出拠点「万代テラス ハジマリヒロバ」をリニューアルし、2026 年4 月25 日（土）および26 日（日）

にオープニングセレモニーを開催いたします。

当社グループは、「地域に人を集め 地域に賑わいを創り 地域の人を元気にする」というミッション

のもと、各地で「地域×人材×共創」を軸とした地域活性化事業を展開しております。

本施設は、その取り組みの一環として整備したものであり、信濃川沿いの最高のロケーションを活

かした交流拠点として、地域の魅力発信と新たな人の流れを創出してまいります。

記

■ リニューアルのポイント

本リニューアルでは、地域住民および来訪者が気軽に訪れ、滞在・交流できる空間づくりを目的に、

以下の機能を新たに整備いたしました。

・屋内でも利用可能なBBQ 施設。

・気軽に立ち寄れる飲食店舗（2 店舗）。

・年間を通じて多様なイベントを開催可能なイベントスペース。

・信濃川を一望できる日本一長いウォーターフロントロングカウンター席。

■ オープニングイベント概要

リニューアルを記念し、以下のとおりオープニングセレモニーを開催いたします。

詳細は添付チラシをご参照ください

【開催日時】

2026 年4 月25 日（土）・26 日（日）

11:00～16:00（受付開始 10:00）

【会場】

万代テラス ハジマリヒロバ

（新潟県新潟市中央区万代3 丁目2526-2）

■今後の見通し

業績予想につきましては、他の要因も含め現在精査中のため、修正が必要な場合には確定次第公

表いたします。

＜ 問合せ先 ＞

担当：株式会社ピーエイインカネイト新潟 小玉 優太

電話：080-5647-8215

mail：y-kodama@pa-co-ltd.co.jp