【日本マイクロソフト×スキルアップNeXtセミナー開催】Microsoft Copilotの組織定着からAgent 365の最新動向までAIの最前線を語り尽くす

株式会社スキルアップNeXt

マイクロソフトの最上位パートナー資格「Microsoft Copilot」 Specialization取得企業である株式会社スキルアップNeXt（本社：東京都千代田区、代表取締役：田原 眞一、以下「スキルアップNeXt」）は、日本マイクロソフト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：津坂 美樹、以下「日本マイクロソフト」）のパートナーソリューションアーキテクトとして国内企業のAIソリューション設計・実装を支援する花ケ崎氏をゲストに迎え、セミナーを開催することをお知らせいたします。

本セミナーでは、Microsoft Copilotを組織に定着させるための実践的なプロセスや自律型AIの最新トレンド「Agent 365」の動向を軸に、AI活用の最前線をお届けします。

開催背景：AIは「使う」ものから「共に働く」パートナーへ

多くの企業でMicrosoft Copilotの導入が進む中、ビジネスの関心は単なる「ツールの導入」から、いかにしてAIを実務に溶け込ませ、生産性を劇的に向上させるかという「AIとの共生」へとシフトしています。

しかし、現場の定着には依然として高いハードルが存在し、同時に、自律型AIをいかにガバナンスし、信頼性を担保するかという新たな課題も浮上しています。

こうした状況を受け、日本マイクロソフトとの連携のもと、Microsoft Copilotの「定着」という課題に対する解や、AIのガバナンスと信頼性担保の鍵を握る「Agent 365」の最新動向・展望を広く発信すべく、本セミナーを企画いたしました。

配信内容の見どころ

本セミナーには、日本マイクロソフトにて、パートナーソリューションアーキテクトとして、国内企業のAIソリューション設計・実装を支援する花ケ崎氏と、スキルアップNeXtのCTOとして国内トップクラスのAI実装・人材育成の支援実績を持つ小縣が登壇します。

登壇者プロフィール

- Microsoft Copilot 定着の具体プロセスと最新事例スキルアップNeXtがパートナーを務めた生成AIコンテスト「AI Challenge Day」の舞台裏を通じ、現場が直面するリアルな課題と、それを突破するための具体的な導入プロセスを解説します。- 「Agent 365」の最新動向と自律型ビジネスの展望本国でも5月にリリース予定の、自律的に動くAIをガバナンスし、信頼性を担保するための「Agent 365」の最新情報を公開。組織知能の鍵を握る「コンテキストエンジニアリング」の概念や、Microsoftの最先端技術がもたらすビジネスや働き方の未来像を提示します。

日本マイクロソフト 花ケ崎伸祐氏

日本マイクロソフト株式会社

エンタープライズパートナー技術本部

パートナーソリューションアーキテクト

大手日系・外資系 SIer にて AI アーキテクトを経験後、日本マイクロソフトに参画。現在は Data&AI 領域(Azure OpenAI/Azure AI Search) を中心に、日本国内のSI パートナーを対象とした AI ソリューションの設計・実装・アーキテクチャレビューを支援。

スキルアップNeXt 小縣信也

株式会社スキルアップNeXt CTO

一級建築士、エネルギー管理士。

数値シミュレーションやセンサーデータ分析の専門家として、国土交通省国土技術政策総合研究所より優秀技術者賞（2013年）を受賞。日本ディープラーニング協会（JDLA）主催のE資格試験において二度の優秀賞（2018年、2019年）に輝く国内トップクラスのAIエンジニア。現在は、需要予測や異常検知などのAIモデル開発をリードする傍ら、DX・AI人材育成のカリキュラム監修や組織実装のコンサルティングに従事。

セミナー概要

- 開催日時：2026年4月24日（金）12時00分～13時00分- タイトル： Microsoft Copilot・AIエージェントの今と未来 ～『Agent 365』が描くビジネスのNext Story～- 開催形式：Microsoft Teams※開催日前々日までにお申し込みいただいた方は前日までに、開催日前日から申込期限までにお申し込みいただいた方は当日開催時間までに、参加URLをご連絡いたします- 参加費：無料- 申し込み期限：2025/4/23（木）17:00- 対象者：- - Microsoft Copilotの高度な運用方法・活用事例を模索している方- - 最新トレンド「Agent 365」をいち早くビジネスに取り入れたい方- - 現場に定着するAI実装のヒントを得たいDX推進担当者- - コンテキストエンジニアリングによる組織変革に興味のある経営・戦略層セミナーに申し込む :https://go.skillupai.com/l/1010062/2026-04-01/bgzwt?_gl=1*sqmal1*_gcl_au*MTkxMjIyMTY1NS4xNzcwMTAzMTAy*_ga*OTc2MTMxOTk1LjE3NTM3NjcyNTE.*_ga_3X1JVJ9K6D*czE3NzU3OTA0MDckbzI0MSRnMCR0MTc3NTc5MDQwNyRqNjAkbDAkaDA.

セミナー詳細はこちら(https://www.skillupai.com/private-training/event/20260424/)

株式会社スキルアップNeXtについて

株式会社スキルアップNeXtは、AIエージェントをはじめとする先端技術の「実装」、組織に根付かせる「定着」、そしてそれを使いこなす「育成」を通じて、企業の変革を実現するAIソリューションカンパニーです。これまで1,000社を超える企業・自治体の支援をしてまいりました。

『人と組織の変革<トランスフォーメーション>を促し、企業の進化を支える』をミッションに掲げ、AI/DX事業に加えて、GX（グリーントランスフォーメーション）や量子といった次世代領域へも事業を展開しています。

【会社概要】

設立：2018年

代表取締役：田原 眞一

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目40-5

URL：https://skillup-next.co.jp/

事業内容：

・AI/DX事業（AI開発・実装、人材育成・組織開発、定着・運用支援）

・GX事業（戦略策定、人材育成、GX検定の企画・運営）

・量子事業（量子コンピューティング関連サービスなど）