アジアeスポーツチャンピオンシップ2026への日本代表選手派遣のお知らせ

一般社団法人日本eスポーツ協会

一般社団法人日本 e スポーツ協会(会長：早川英樹 以下、JESU)は、4月24日（金）から韓国で開催される「アジアeスポーツチャンピオンシップ 2026」（Esports Championships Asia 2026、以下ECA 2026）に、日本代表選手団を派遣することをお知らせします。

ECA 2026は、アジア地域におけるeスポーツの価値向上を目的とした国際大会です。2021年から開催されている「東アジアeスポーツチャンピオンシップ」（ECEA / Esports Championships East Asia）を母体としており、2025年から参加国・地域が拡大したことを受け、大会名が改称されました。今大会は、過去最大となる7か国の対抗戦として競技が実施されます。

ECA 2026にて正式に競技が実施される4種目のうち、3種目は第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)の正式種目です。JESUは、愛知・名古屋アジア大会に向けた選手強化を目的として、ECA 2026に先般決定した日本代表候補選手を派遣します。ただいま代表候補を選考中の「PUBG MOBILE - Asian Games Version」については、現在実施中の競技会にて決定する日本代表候補選手を派遣予定です。

ECA2026 競技種目・出場予定選手 （※太文字は愛知・名古屋アジア大会の正式種目）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/39144/table/213_1_18704bea09fc311b9011c40ba1bb8c72.jpg?v=202604100352 ]

ECA2026 大会概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/39144/table/213_2_e2969646734e149d108fff525c5d70d4.jpg?v=202604100352 ]

*1: ECA2026にて競技が実施されるのは「PUBG MOBILE」です。第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)の種目である「PUBG MOBILE - Asian Games Version」と基本部分は共通ですが、細部やルールが異なります。

ECA2026の大会映像配信などについては、後日お知らせする予定です。

JESUは今後も、国際大会への日本代表選手派遣に取り組み、日本人選手が世界で活躍する機会を一層拡大するとともに、愛知・名古屋アジア大会において、eスポーツ競技から１人でも多くの日本人の金メダリストを輩出できるよう、環境整備と競技力の向上に努めていきます。

日本eスポーツ協会（JESU）について

一般社団法人日本eスポーツ協会は、日本国内のeスポーツの普及と発展、そしてeスポーツの振興を目的に国民、とりわけ青少年の競技力の向上及びスポーツ精神の普及を目指しています。eスポーツの認知向上とeスポーツ選手の活躍の場の更なる拡大を目指し、競技タイトルの公認や選手のプロライセンス発行、そしてアジア競技大会をはじめとした国際的なeスポーツ大会への選手の派遣など様々な取り組みを行っています。また、以下のスポンサー企業や団体の支援を受け、国内のeスポーツ産業の発展に努めています。（2025年8月より、「日本ｅスポーツ連合」から「日本ｅスポーツ協会」へ団体名称を変更しました）

活動助成： 一般財団法人上月財団 公益財団法人ミズノスポーツ振興財団

協力： 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

一般社団法人日本オンラインゲーム協会（JOGA）

後援： 一般社団法人日本アミューズメント産業協会（JAIA)

一般社団法人デジタルメディア協会（AMD）